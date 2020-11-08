ABD, amaç değil araç değiştirir!

08 Kasım 2020 Pazar

ABD, küresel politikalarını sürdürmek için “demokrasiyi yayacağım” yalanını kullanırken, kendi ülkesinde sistemini yürütmekte zorlanır hale geldi. Öyle anlaşılıyor ki salgın gibi “koltuğu bırakmama hırsı” da bulaşıcı!

ABD’de devletin çatısı, sistemin tıkanmaması üzerine kurulu. Seçimlerin ne zaman yapılacağı, yeni başkanın ne zaman göreve başlayacağı, başkanlık boşalırsa seçime kadar nasıl dolacağı belli. Devlet çatısı böyle ama Amerikan toplumunun çatısında bozulmalar olduğu, ABD’nin dış politikayı 21. yüzyıl için hayal ettiği gibi rahat yürütemediği görülüyor.

Amerikan demokrasisinin öteki yüzü de başkanın bir tren makinisti işlevinde olmasıdır. Trenin rotasını değiştiremez...

Dünya, ABD seçimleriyle neden ilgili?

Birkaç sayı aktaralım...

Dolaşımdaki ABD Doları’nın yüzde 30’u ABD’de, yüzde 70’i dünyanın öteki coğrafyalarında. Örneğin Türkiye’de bir kişi 100 dolar satın aldığında ABD’ye 100 dolar kredi vermiş oluyor.

Dünyanın 800 noktasında ABD üssü var. ABD askerlerinin yarısından çoğu ülke dışında! Bilinen kadarıyla 3 bini Türkiye’nin içinde olmak üzere bulunduğumuz bölgede 100 bine yakın Amerikan askeri var. Bölgedeki en büyük ABD üssü Katar’da...

Üs rekoru Almanya’da. Buradaki 86 üssü, 64’le Japonya, 29’la Güney Kore, 16’şarla İtalya ve İngiltere izliyor. Türkiye, 9’la 9. sırada.

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ABD’nin 20. yüzyıldaki politikası, “otoriter komünist bloka” karşı, “özgürlükler bloku” olmaktı. Bu propaganda ile üsler kurdu, öteki coğrafyalara yerleşti.

Bugün bu “dengenin” yerini şu aldı:

Ben yoksam teröristler var!

Bu söylem, “Beni desteklemeyen herkes teröristtir”e kadar gidiyor. Bu bağlamda, demokrasinin ortaçağını yaşıyoruz.

Çöken blokun iki büyük temsilcisi Rusya ve Çin ne durumda?

Rus zenginleri İngiltere’den futbol kulübü satın alıyor, Büyük Okyanus’ta ada satın alıyor, Putin’in kızları Hollanda’da yaşıyor.

Dünyada en çok dolar milyarderi olan ülke Çin! Uzun yıllar ABD birinciydi. Son 2 yılda Çin öne geçti. Bugün Çin’de dolar milyarderi sayısı 799, ABD’de 629.

ABD’de başkan değişiyor, siyaset değişmiyor. Yani amaç değil, araç değişiyor. Rusya ve Çin’in liderleri ise kendilerine ömür boyu başkan olma yolu açtılar!

Bu tabloda, dünyanın ikinci sorunu fakirleri doyurmak, birinci sorunu zenginlerin gözünü, siyasilerin hırsını doyurmak!

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ABD’de yeni başkanın Türkiye açısından önemi değişik denklemleri içeriyor. Son yıllardaki tablo şuydu:

Türkiye-ABD ilişkileri kötü, Erdoğan-Trump ilişkileri iyi!

O nedenle AKP medyası Trump’ı destekledi. Önceki günkü AKP medyasında şu başlığı gördük:

“Trump’ı yedirmediler...”

Dün de şunu gördük:

“Kim gelirse gelsin, fark etmez!”

Trump dönemine bakıyoruz:

- FETÖ ülkeye kastetti, teslim etmediler...

- Suriye’de terör devleti kuruluyor.

- Akdeniz’de yüzerken bile karasularımızın dışına çıkabileceğimiz durumu destekliyor.

- Erdoğan’a hakaret dolu mektup yazıyor...

Bu tabloda, Türkiye-ABD ilişkileri kötü, Erdoğan-Trump ilişkisi iyi!

Yeni Ameri-kan başkanına bizim de sözümüz var: Ülkeyi yönetenleri avucumun içine alırsam her şey tamam diye düşünme... Türkiye’de halkın büyük bölümü her şeyin farkında.

Her kuşun eti yenmez!



