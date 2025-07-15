Bugün 15 Temmuz karanlık darbe girişiminin dokuzuncu yılı. 15 Temmuz 2016’nın gündüzü ve gecesi bütün boyutlarıyla aydınlatılmadığı için içeride ne kadar parça kaldı sorusu hâlâ çengelli.

Her şey bir yana bu konuda TBMM’de kurulan komisyonun raporu “kayıp”! Binlerce sayfalık rapor TBMM Genel Kurulu’nun gündemine getirilip oylanmadığı için resmi kayda geçmemiş oldu.

FETÖ’yle mücadele yargılamalarla, yeni soruşturmarla sürüyor gibi ama FETÖ’nün “operasyon dalgaları ruhu” devam ediyor!

İktidar 15 Temmuz sonrasında, “Aldatıldık, Rabb’im bizi affetsin” deyip kendini kenara çekti ama bugünkü benzer operasyonlar için aracı kullanmıyor! FETÖ sahte mahte delil uyduruyordu. Şimdi buna da gerek yok. Malını-mülkünü kaybetme korkusu saldığın bir iş insanı bul, itirafçı yap, “Bunlar kendi kendilerini ele veriyor” de!

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin 15.5 milyon destekle belirlenmiş cumhurbaşkanı adayı olarak CHP’li belediyelere yönelik operasyonların sembolü haline geldi.

2011 yılından beri bütün siyasal süreçlerini tanıdığımız İmamoğlu’nu tutuklandıktan 10 gün sonra 3 Nisan’da Silivri’de ziyaret ettiğimizde bir öneride bulunduk:

- Yaşadığınız süreci yazmak gerek, ne dersiniz?

Yanıtı şu oldu:

- Sizin kaleminizden böyle bir kitap iyi olur, onur duyarım.

Halk Kitabevi’nce yayımlanan “Asla Vazgeçme-Ekrem İmamoğlu’nun Yolculuğu” başlığıyla kaleme aldığımız kitap artık okura ait. Kitabı ilk okuyanlardan olarak İmamoğlu’ndan bir mektup aldım. Paylaşmak isterim:

“Kitabınızı diğer kitaplarımdan biraz kısarak keyifle okudum. Çok büyük bir mücadelenin içinde olmanın, umudu ve cesareti örgütlemenin, her insanımıza geçmesini sağlamanın önemini, motivasyonunu, heyecanını bir kez daha yaşadım.

Sizin Silivri Cezaevi döneminizde gösterdiğiniz kararlılığı ve inancı ilk gördüğümde etkilenmiş, ideallerim için çok daha büyük bir mücadele vermem gerekir duygusunu derinden hissetmiştim. Şimdi yıllar sonra siz benimle ilgili bir kitap yazdınız, büyük onur duydum.

Türkiye’nin çok kritik döneminde büyük bir sorumluluk ve inançla geleceğe bakıyorum. Kulağımızda çınlasın ve hiç dinmesin ki ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkelerinin yılmaz bekçileri olalım...

Türkiye İttifakı’nın vatansever, güçlü ruhunu; ay yıldızlı bayrağımızın bilimle, eğitimle, teknolojiyle, sanatla, kültürle, en üst zirvede dalgalandığı bir gelecekte buluşmanın umudunu ve cesaretini büyük inançla örgütlemeye tam yol ileri!

Kıymetli halkımız, sabredin az kaldı!

Hep birlikte başaracağız.

Her şey çok güzel olacak!”

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“Asla vazgeçme” İmamoğlu’nun özellikle İstanbul’u ilk kez kazandığı ama mührü almak için çok çaba harcadığı 31 Mart 2019 sürecinde sık kullandığı iki sözcüktü. O söz bugün slogana dönüştü. Biz de kitaplaştırdık.

İmamoğlu’nun siyasal yaşamını dört evrede kaleme aldık:

2011-2014’te Beylikdüzü’nde ilçe ve belediye başkanı oluşu...

2019’da İstanbul’u iki kez kazanıp lider oluşu...

2023’te CHP’de değişimin düğmesine basması...

2024-25’te cumhurbaşkanlığına giden yolla Silivri’ye giden yolun çakışması...

30 Ekim 2024’te Ahmet Özer’e operasyonla 19 Mart 2025’te İmamoğlu’nun kapısına dayanma arasındaki süreci kaleme alırken gerilim romanı yazıyormuş gibi hissettik!

Gelişimi devam eden konularda kitap yazmak önemli bir sorumluluktur. Toplumun zamanında bilgi almasını sağlar. Bunu yerine getirmeye çalıştık.

Asla Vazgeçme yarım bir kitap!

Devamını İmamoğlu yazacak...

Milletle birlikte!