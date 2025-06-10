Cumhur İttifakı’nın özellikle 2024 sohbaharında başlattığı CHP’li belediyelere saldırı bayram öncesi daha değişik bir boyut kazandı.

30 Ekim 2024 Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer’e operasyonla başlayan 19 Mart 2025’te Özgür Özel’in deyimiyle darbe girişimine dönüşüp İmamoğlu’nu hapse atan süreç şu aşamada temel hedefine ulaşamadı. Başlıca hedef toplumda “Cehapeli belediyeler çöp, çukur, çamurdan ibarettir. Hizmet bilmezler... Üstelik yolsuzluk diz boyudur” algısı oluşturmaktı.

İletişim diliyle vurgulamak gerekirse böyle bir rıza üretmekti. 19 Mart’tan 23 Mart’a bu üretilemeyince sonrasında beş operasyon daha düzenleyerek “rıza dayatmak” istediler.

Bu da olmayınca şuna yöneldiler:

-Cehapeli belediyeler beceriksizdir. Bunlar bir kenti yönetemiyor, ülkeyi hiç yönetemez!

Erdoğan bunu dillendirmeye başlayınca medyası da benzer kampanyaya girişti. Bu yönde bir sonbahar hazırlığı hissediliyor!

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CHP’li belediyelerin elbet eleştirilecek yanları olabilir. Her zaman iyiden daha iyi bir “en iyi” vardır. Ancak genel olarak bakıldığında CHP’li başkanlar halkla bütünleşmeyi başardı, sosyal projelerle yönettikleri kentin sorunlarını azalttı.

Anadolu gezilerinde sohbet ettiğimiz pek çok belediye başkanında bunu görüyoruz.

Çarpıcı bir örneği Aydın’da gördük. Haziran ayının ilk günü kitap fuarı için gittiğimiz Aydın’da büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ile sohbet ettik. Sevgili kardeşim Saygı Öztürk ve felsefeci yazar Miandji ile “topluklu efe” Çerçioğlu’nun konuğu olduk. Dört saat kadar her konuya girdik. Konu seçmenin kalbine gitmeye gelince Çerçioğlu yaşamından örnek verdi.

16 yıldır Aydın’ı yöneten Çerçioğlu 2009 yerel seçimlerini kazandı ama Adnan Menderes’in köyü Çakırbeyli’de birinci olamadı. Önceki seçimlere baktı CHP geride. “Bu köyde birinci parti olmalıyız” dedi. Bir gün eşine seslendi:

-Çakırbeyli’den bir arsa alıp ev yaptıralım!

Eşi şaşırdı. Nedenini anlatınca “tamam” dedi. Oraya taşındılar. Köy kadınlarına haber saldı:

“Pazar günü meydan kahvesinde buluşalım.”

O gün için erkeklerden izin istedi. Bütün kadınlar kahvede! Bir kadın teşekkürünü şöyle etti:

“Yıllardır kocam hep bu kahveye gelir. Ben de içinde ne var diye merak ederdim. Gördüm ya, gözüm açık gitmez!”

Çerçioğlu köylülerin el emeklerini değerlendireceği organizasyonları yaptı. Kadınlar para kazanmaya başladı. Adnan Menderes için de bir anı evi kurdu.

Sonraki ilk seçimde CHP birinci parti. Devamı da öyle gelmiş. 31 Mart 2024 seçimlerini Aydın’ın yerel yayın organları şöyle vermiş:

“Çakırbeyli’de gelenek bozulmadı. CHP 276, AKP 171...”

Çerçioğlu tarım alanlarına gübreleme desteğinden evde bakıma kadar herkese dokunmayı temel sorumluluk edinmiş.

Pek çok belediye başkanı bu sorumlulukla hareket ettiği için birden fazla seçimi kazandı.

Yerel iktidardan genel iktidara yüründüğünü iyi bilenlerin başında AKP geliyor. O nedenle CHP’ye çok yönlü operasyon yapıyor!

CHP, çoklu saldırıya karşı savunmasını yapıyor ama yerel seçimlerdeki başarı öyküleri tüm Türkiye ile paylaşılmalı.

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Sevgili Ferdi Zeyrek...

Günlerdir kalbimiz seninleydi.

Seninle en son 17 Nisan 2025’te Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin etkinliğinde buluşmuştuk. Cahit Berkay’a ödülünü verirken ne güzel onore etmiştiniz. Konuşmanızda Köy Enstitülerinin önemini anlatmış, bu deneyimi 21. yüzyıla taşımanın yollarını paylaşmıştınız!

Daha yapacağınız çok şey vardı!

Daha yürünecek çok yol vardı!

Daha dokunacağınız çok insan vardı!

Dört gözle senden iyi haberler beklerken dün akşamüstü acı haberin geldi. Hepimizin başı sağ olsun.