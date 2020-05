Spor adamı Vahap Seçer ve Mr. Hello

18 Mayıs 2020 Pazartesi

Önce yazımın keyifli bölümünü okuyucularımla paylaşayım. Kim bu Mr. Hello? Kim olacak, Mersin’den çıkıp iki olimpiyatta madalya almış Türk Güreşçi Mersinli Ahmet tabii ki. Mersin ondan sonra bir daha bu kıratta sporcuyu bulup çıkarmadı. Bilen bilir, olimpiyatlar sürecinde tüm sporcular olimpiyat köyünde hem kaynaşır hem de rakip olurlar. İşte Mersinli Ahmet bu olimpiyatlarda o kadar sempati çekti ki, gördüğü herkesi "Hello" diye selamlaması yüzünden adı "Mr. Hello" kaldı. Ustura traşlı başı uğur getirsin diye, diğer spocular onun traşlı başını öpücük yağmuruna tuttu. Kraliçe II. Elizabeth bile onu öpmeye geldi. Final maçını olağan dışı bir sporcu kitlesi izledi ve teşvik etti. Başlı başına Türkiye’yi tüm dünyaya tanıttı. Onun hayatı bir roman. Babamın dostu idi. Babam elimden tutarak beni onun kahvesine götürdü ve tanıştırdı. O kahvede pantolonunu ütüleyen Mersinli Ahmet fotoğrafını hiç unutamam.

Vahap Seçer Başkan, işte bu spor abidesinin kentini yönetiyorsunuz. Bilen bilir, o dağlardaki "yörük çocukları", o deniz kıyılarındaki balık gibi yüzen "Mersinli çocuklar" inanın hepsi birer Mersinli Ahmet kopyası. Ama bir farkla. Mersinli Ahmet’i belediyenin itfaiye komutanı Memduh Bey keşfedip yönlendirmiş. Şimdi o görev sayın Başkan Vahap Seçer Bey’in omuzlarında.

Ne hikmetse Mersin, "Yunanlıların yapmaktan kaçındığı" Akdeniz Oyunları'nı "bol para dökerek" aldı. Her taraf birden şantiyeye döndü. Namuslu Spor İl Müdürü, "Bir dakika ne yapıyorsunuz? Bu ülkenin yasaları, yönetmelikleri var. Bunları ben imzalamam" diyecek oldu. "Ha! Öyle mi? Seni kovar, imzalayanı getiririz" dediler ve "o namuslu" il müdürünü sürüm, sürüm süründürdüler. Oysa o müdür Türkiye’nin en güzide spor adamlarından birisi idi. Sonuç: Sayın Başkan Vahap Seçer’in olimpiyat organize etmiş tesisleri var. Tabii harabeye dönmediyse! Denizi var, dağı var. Ona ne kalıyor? İtfaiye müdürü Hamdi Beyler'i iş başına getirmek kalıyor. Bak o zaman Mersin’i kim tutar?

Vahap Başkanım! "Şekerin var, yağın var, unun var ve sende de mangal gibi yürek var." Gel şu Mr. Hellolar'ı Türk sporuna kazandır. Bir sporcu altyapıdan yetişmesi ve ele gelmesi minimum 15 yıl. Senin şurada geçen sadece bir yılın. O bir yılda neler yaptınız çok fazla bilmiyorum ama Mersin’i çok iyi tanıyorum. "Oraya lazım olan adamları bul ve ellerinden tut" derim ki, Mersinli Ahmetler'in ruhları şad olsun. Şu an yeni nesil senden bunu bekliyor.