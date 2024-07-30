Nergis Şimşek
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Askerlik borçlanmamı hangi tutar üzerinden yapmalıyım?

30 Temmuz 2024 Salı

Soru: Halkbankası çalışanı ve TZH sandığı üyesiyim. Askerlik borçlanması yapmak istiyorum. 1998 ila 1999 tarihleri arasında askerliğimi yaptım. Askerlik borçlanmasını tavandan yatırmak istesem 540 gün olarak toplamda kaç para yatırmam gerekiyor? Erdal T. 

“TZH Vakfı” yani TC Ziraat Bankası AŞ ve Halk Bankası AŞ Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklardan olup SSK mevzuatını uygulamakta olan sosyal güvenlik kurumlarından biridir. 

Sigortalılarca 2008/Ekim ayından sonra yapılan askerlik borçlanmaları, emekli aylığının hesaplanmasında hem prim ödeme gün sayısına eklenmekte hem de prime esas kazançları aylık/yıllık kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. 

Sigortalılar borçlanma başvuru tarihinde asgari ile azami kazanç arasında olmak kaydıyla istedikleri miktar üzerinden borçlanma yapabilmektedir. Borçlanma miktarı belirlenirken borçlanmanın hizmet olarak mal edileceği yıllardaki asgari/ azami kazanç oranına dikkat edilmesi gerekiyor. Kazanç oluşturulacak yıldaki oran, borçlanma talep tarihindeki orandan düşük ise kazanç oluşturulacak yılda geçerli orana göre borçlanma yapılması daha avantajlı olmakta ve daha az prim ödeyerek daha yüksek aylık alma imkânı olmaktadır. 

Örneğin bugün günlük azami kazanç tutarı, günlük asgari kazanç tutarının 7.5 katıdır. Ancak askerlik borçlanması yaptığınız ve hizmetinizin mal edileceği 1998 ve 1999 yıllarında asgari-azami kazanç katları asgari kazancın 7.5 katı değildir. Onun için borçlanmanızı en yüksek kazanç yani tavan üzerinden yapmak istediğinizde bunu asgari kazancın 7.5 katından değil, bu oranların 1998 yılında 1.643 ve 1999 yılında 1.605 olması nedeniyle bu oranlardan yapmanız gerekir. Çünkü bugün asgari kazancın 7.5 katından yapacağınız borçlanma, aylık bağlama işlemlerinde, borçlanmanın mal edileceği yılların 1998 ve 1999 olması nedeniyle en yüksek asgari kazancın 1.6 katı kadar dikkate alınacaktır. Onun için borçlanma başvurusunda bulunurken borçlanma tutarını asgari ücretin 1.6 katından fazla ödemeniz size bağlanacak aylık yönünden bir fayda sağlamayacak bilakis daha fazla borçlanma bedeli ödemiş olacaksınız. 

Asgari kazancın 1.6 katından 540 günlük borçlanma yaptığınız takdirde ödeyeceğiniz tutar 259.232,4 TL iken tavandan yani asgari kazancın 7.5 katı üzerinden yapacağınız borçlanmada ödeyeceğiniz borçlanma tutarı 1.215.151,2 TL olacaktır. Sonuçta ikisinin de aylığa yansıması aynı olacaktır. Dolayısıyla daha az prim ödeyerek daha yüksek emekli aylığı almanız açısından borçlanma bedelini asgari ücretin 1.6 katından yapmanızı öneriyorum.


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