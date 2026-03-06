Soru: Limited şirket ortağı, aylık olarak net 50 bin TL ücret ve 50 bin TL huzur hakkı ödemesi almaktadır. Bağ-Kur primlerini en düşük tutardan yatırmaktadır. Ödemesi gereken Bağ-Kur primi hak ettiği ücret vs. ile ilişkili olmak zorunda mıdır? Müjdat K. A.

5510 sayılı kanunun 4. maddesine göre limited şirket ortakları 4/b yani Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmakta ve kanunun 80. maddesi gereğince bunların ödeyecekleri prime esas kazanç tutarları, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, kendileri tarafından belirlenerek kurumun ilgili ünitesine beyan edilecek günlük kazancın 30 katı olmaktadır.

Sigortalının prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınmakta ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılmaktadır. Beyan ettikleri kazanç tutarları; kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katının altında kalan sigortalılar ile prime esas kazanç beyanında bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katı olarak belirlenmektedir.

2015 yılı öncesinde, kanunun 80. maddesinde Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen sigortalının beyan ettiği prime esas kazanç tutarının, yanında hizmet akdiyle çalıştırdığı sigortalısının prime esas kazancından düşük olamayacağına ilişkin hüküm, 6645 sayılı kanunla 2015 yılında kaldırılmıştır.

Buna göre, Bağ-Kur kapsamındaki şirket ortağının, şirketten aldığı ücret, huzur hakkı veya kâr payıyla ödeyeceği prim tutarı arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Ödenecek Bağ-Kur prim tutarı beyan edilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanmaktadır.

EMEKLİ İÇİN NE KADAR PRİM VE VERGİ ÖDERİZ?

Soru: Sitemizde asgari ücretle SSK emeklisi çalıştırıyoruz. 2026 yılında ne kadar prim ve vergi ödeyeceğiz? Kadir E.

SSK’den yaşlılık aylığı alan sigortalılar emeklilik sonrası özel sektörde tercihleri doğrultusunda tüm sigorta kollarına tabi (yaşlılık aylığını kestirmek suretiyle) veya sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi (yaşlılık aylığını almaya devam ederek) çalışabilmektedir.

Sitenizde çalışacak emeklinin tercihini SGDP’ye tabi olma yönünde kullandığı anlaşılmış olup asgari ücret üzerinden SGDP tabi olacak şekilde çalışacak emekli için yönetim olarak ödeyeceğiniz SGK prim ve vergi miktarları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.

ŞİRKETİN KAPANDIĞI TARİHE KADAR BAĞ-KUR PRİM TAHAKKUKU YAPILIR MI?

Soru: Kendi adıma şirketim var. Bağ-Kur kapsamında 9000 prim günüm dolmak üzere. Prim günüm dolduğunda şirketi kapatmayı düşünüyorum. Kapanış başvurusu yapıldığı tarihten, kapanma işleminin sonuçlanacağı tarihe kadar (yaklaşık 6 ay sürüyormuş) prim ödemek zorunda mıyım? Metin Y.

En son Bağ-Kur kapsamında prim ödeyip bu kapsamda emekli olacak sigortalıların emeklilik talebinde bulundukları tarihte genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin tüm borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Aylık talebinde bulunduğu tarih itibarıyla prim borcu olmayan BağKur sigortalılarına, emeklilik talebini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Bağ-Kur sigortalıları ticari faaliyetlerine devam ederken de emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, Bağ-Kur sigortalısı emekli olurken işyerini kapatmak zorunda değildir. Dolayısıyla, emeklilik talep tarihinde prim borcu olmayan Bağ-Kur sigortalıların aylık talep tarihi itibarıyla sigortalılıkları sonlandırıldığından bu tarihten prim tahakkuku da yapılmaz. Emekli olduktan sonra işyerinizin hangi sürede kapandığının emekli aylığınıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

