Cumhuriyet Gazetesi Logo
5434 kapsamında isteğe bağlı prim öderken Bağ-Kur’lu olanlar dikkat!
Nergis Şimşek
Son Köşe Yazıları

5434 kapsamında isteğe bağlı prim öderken Bağ-Kur’lu olanlar dikkat!

27.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Soru: 5434 sayılı kanun kapsamında ödediğim isteğe bağlı primlerim aynı dönemde Bağ-Kur’lu olduğum için iptal edildi. Bu primleri Bağ-Kur hizmetlerime transfer etmek için sosyal güvenlik merkezine müracaat ettim. Talebim alınmadı. Kamu görevlileri tescil dairesine müracaat etmem söylendi. Bu konudaki mevzuat nedir? Mesut Ö.

5434 sayılı kanunun mülga 12. maddesine göre; 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra, memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı kanunun 96. maddesi kapsamına girenler ve anılan kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olanlar, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde Sandık hesabına yatırmaları şartıyla başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendirilmektedir. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile zorunlu  olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çalışmakta olan ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamamaktadır. Bunlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilmektedir.

Diğer taraftan, 5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim ödenen sigortalıların yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri; 5458 sayılı kanunun 16. maddesi gereğince yapılmakta olup uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK’nıin “geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri” başlıklı 20/10/2014 tarihli ve 2014/28 sayılı genelgesi ile talimatlandırılmıştır.

Buna göre; 5434 sayılı kanunun mülga 12. maddesine göre isteğe bağlı iştirakçi olan ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının tamamını kendileri ödeyen sigortalıların prim transferi istemiyle müracaat etmeleri halinde, ilgili ünitece aktarılması istenilen sigorta prim tutarı, primin ait olduğu dönem, sigortalı ve işveren hissesine isabet eden prim aslı tutarı ile genel sağlık sigortası primi ayrı ayrı belirtilmek suretiyle SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil, Prim ve Hizmet Daire Başkanlığı’na bildirilmekte ve ilgili başkanlıkça sigortalının statüsü tespit edildikten sonra prim aktarımı yapılacak olan hizmetler iptal edilmekte ve geçerli statüye aktarım için gerekli bilgi ve belgeler ilgili üniteye bildirilmektedir. Prim aktarım işleminin yapılması sırasında sigortalılar adına (4/c) kapsamında ödenen emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile genel sağlık sigortası primi toplamının, aktarımın yapılacağı ünitece istenilen tutardan fazla olması halinde sigortalının talebi halinde fazlaya ilişkin tutar iade edilmektedir.

Anılan mevzuat çerçevesinde, 5434 sayılı kanun kapsamında isteğe bağlı prim öderken Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmanız nedeniyle, aynı dönemlere denk gelen isteğe bağlı prim ödediğiniz hizmet sürelerinizin iptal edilmesi ve bu dönemde ödediğiniz primlerin Bağ-Kur sigortalılığınızdan dolayı oluşan prim borcuna mahsup edilmek üzere prim transferi yapılması gerekmektedir. Bu işlemin Bağ-Kur kaydınızın bulunduğu SGK’nin ilgili birimi tarafından yapılması gerekmektedir.

ÖLÜM AYLIĞINI HANGİ KURUM BAĞLAR?

Soru: Babamın SSK başlangıcı 1/1/1997 ve bu kapsamda 15 gün hizmeti, daha sonrasında 1999 ila 2010 arasında 3900 gün Sandık hizmeti ve son olarak 15/8/2014- 31/3/2016 tarihleri arasında Bağ-Kur hizmeti var. Ancak Bağ-Kur hizmeti 5510/Ek 76. madde gereğince silinmiş. Babam 2025/ Aralık ayında vefat etti. Bu durumda, tarafıma yetim aylığını hangi kurum bağlar? Muhammet K.

Gerek 5510 gerekse 2829 sayılı yasalarda ölüm sigortasından aylık bağlanmasında sigortalının tabi olduğu en son sigortalılık hali esas alınmaktadır. Bu durumda, babanızın en son Bağ-Kur kapsamında sigortalı olduğu görülmekle birlikte, primlerini ödememesi nedeniyle Bağ-Kur sigortalılığının 5510 sayılı kanunun ek 76. maddesi gereğince durdurulduğu anlaşılmıştır. Ancak anılan madde kapsamında durdurulan bu süreler gerek sigortalılar gerekse hak sahiplerince ihya edilmek suretiyle geçerli sayılmaktadır. Buna göre, babanızın durdurulan Bağ-Kur hizmet sürelerini;

- İhya etmeniz halinde, ölüm aylığının SGK tarafından Bağ-Kur,

- İhya etmemeniz halinde ise Bağ-Kur hizmetleri geçerli sayılmayacağından, babanızın Bağ-Kur’dan önce son hizmet sürelerinin bulunduğu 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki Sandık, mevzuatına göre, ölüm aylığının bağlanması gerekmektedir.

SORULARINIZ İÇİN 

nergis.simsek@cumhuriyet.com.tr 

adresine e-posta yollayabilirsiniz.

 

İlgili Konular: #SGK #Bağ-Kur #Hukuk

Yazarın Son Yazıları

5434 kapsamında isteğe bağlı prim öderken Bağ-Kur’lu olanlar dikkat!

Soru: 5434 sayılı kanun kapsamında ödediğim isteğe bağlı primlerim aynı dönemde Bağ-Kur’lu olduğum için iptal edildi. Bu primleri Bağ-Kur hizmetlerime transfer etmek için sosyal güvenlik merkezine müracaat ettim. Talebim alınmadı. Kamu görevlileri tescil dairesine müracaat etmem söylendi. Bu konudaki mevzuat nedir? Mesut Ö.

Devamını Oku
27.02.2026
SSK sigortalılığım sona erince Bağ-Kur hemen devreye girer mi?

Buna göre, aynı anda SSK ve Bağ-Kur kapsamında sigortalılığı bulanan ve bu nedenle Bağ-Kur sigortalılığı askıya alınanlardan, SSK kapsamındaki işinden ayrıldığı aynı ay içinde aylık talebinde bulunan sigortalıya, talebini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Sigortalının SSK kapsamında çalıştığı işyerinden ayrıldığı tarihle aylık talebinde bulunduğu tarihin aynı ay içerisinde olması nedeniyle Bağ-Kur kapsamında sigortalılığı başlatılmamaktadır.

Devamını Oku
20.02.2026
Hasta eşimin emekli olması mümkün mü?

Malullük durumunun tespitini isteyen sigortalının talep tarihinden önceki 6 ay içerisinde kurumca yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporu var ise sigortalının hastaneye yeniden sevki yapılmadan doğrudan SGK sağlık kurulunca maluliyet değerlendirmesi yapılmaktadır.

Devamını Oku
13.02.2026
Emeklilik sonrası çalışmalarım ikramiye ve aylık hesabında nasıl değerlendirilir?

Soru: Son çalıştığım işyerine 1/2/2024 tarihinde girdim ve yaklaşık 4 ay sonra 25/4/2024’te emekli oldum.

Devamını Oku
06.02.2026
Genç girişimci teşvikinde kazanılmış haklarımız ne olacak?

1/1/2026 tarihi itibarıyla ben ve benim gibi teşvikten yararlanıp 1 yıllık destek süresi dolmayan birçok kişiye Bağ-Kur prim borcu çıkmaya başladı. Bu konu hakkında kazanılmış haklara yönelik bir çalışma var mıdır? Yoksa primlerimizi artık kendimiz mi ödeyeceğiz?

Devamını Oku
30.01.2026
Tarım sigortası prim miktarım ne oldu?

7556 sayılı kanunla 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde yapılan değişiklikle 1/1/2026 tarihinden geçerli olmak üzere; doğum borçlanması hariç olmak üzere, askerlik borçlanması prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilmiştir. Doğum borçlanması prim oranı yüzde 32 olarak uygulanmaya devam edecektir. 2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlendiğinden;

Devamını Oku
23.01.2026
Kıdem tazminatı koşulları nedir?

Soru: Emeklilikte yaş şartı dışında diğer koşulları yerine getirerek işten ayrılan sigortalılara kıdem tazminatı hangi koşullarla ödenir?

Devamını Oku
16.01.2026
Emekli aylıklarında hak kaybı yaşayanlar ne olacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
10.01.2026
Evlatlığıma ölüm aylığı bağlanır mı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
09.01.2026
2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?

2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?

Devamını Oku
05.01.2026
Devlet memuruyum ölen babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
02.01.2026
2026 yılında SGK prim, borçlanma ve ödenek miktarları

Netice itibarıyla 2026 yılı prim ve hizmet borçlanması maliyetlerinin, sigortalı ve işverenlere ağır bir şekilde yüklendiği bir yıl olacaktır.

Devamını Oku
26.12.2025
2026 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belli Oldu

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
24.12.2025
2025 veya 2026 yılında emekli olmak isteyenler borçlanma ve ihya başvurularını en geç 31/12/2025 tarihine kadar yapmalıdır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
23.12.2025
Engelliliğim nedeniyle emekli olmak istiyorum

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.12.2025
Genel sağlık sigortalıların mağduriyeti

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.12.2025
2026 yılı ocak ayında emekli aylıkları ne kadar artacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.12.2025
Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Devamını Oku
03.12.2025
Torba kanunla prim borçları emekli aylıklarından kesilecektir

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
28.11.2025
Torba kanunla işveren prim teşviki dört puandan iki puana düşürülmüştür

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
21.11.2025
Torba kanunla, malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranı artırılmıştır

Kanun teklifinin 20. maddesiyle 2026 yılı ocak ayı başı itibarıyla...

Devamını Oku
14.11.2025
Torba kanunla Bağ-Kur hizmet ihyasındaki prim oranı artırılmış ve genç girişimci desteği kaldırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
07.11.2025
Meclis’e sunulan torba kanunda hizmet borçlanması prim oranları artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
31.10.2025
Torba kanunda sosyal güvenlik sistemine ilişkin yapılan düzenlemelerle sigortalı ve işverenlerin prim yükleri artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
30.10.2025
Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Devamını Oku
25.10.2025
Kimler ‘küçük esnaf’ sayılacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
24.10.2025
İktidarın hedefi kaçışı önlemek

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
23.10.2025
Bağ-Kur’lulara verilecek bir hak memurlar için emsal olur mu?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.10.2025
Yıpranma payları emeklilik işlemlerine ne şekilde yansır?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
10.10.2025
Birleşik hizmetler üzerinden ölüm aylığı bağlanması

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
03.10.2025
Ölüm sigortasında yasa kaynaklı adaletsizlikler

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (3)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması-II

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (1)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.09.2025
Bağ-Kur’luların hizmet kayıtları nasıl okunmalı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
29.08.2025
Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Devamını Oku
26.08.2025
Askerlik hizmetimi borçlanırsam EYT kapsamına girer miyim?

Sosyal güvenlik uzmanı...

Devamını Oku
22.08.2025
Yetim aylığı bağlanmasına ilişkin haklarım nelerdir?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
15.08.2025
Prim iademe kanuni faiz uygulanır mı

Soru: 35 yıllık çalışması olan pratisyen hekim olup halen devlette çalışmaya devam ediyorum...

Devamını Oku
08.08.2025
Ölen annemin alamadığı aylıklar bize ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
01.08.2025