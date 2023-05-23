Engelli memurun emekli aylığı hesabı
İlk SGK’li işe giriş tarihim
01/11/1996. 1996-1997 süresinde
120 gün prim ödemem var.
17/12/2003’ten itibaren MEB’e
bağlı öğretmenim. Şu an 2. derece
3. kademeden brüt 21.799, net
16.445 TL maaşım, ayrıca yüzde
86 engelli raporum ve vergi
indirimim var. Engelli raporu ile
emekli olmakla normal emeklilik
arasında hak kazanma ve ücret
yönünden fark bulunuyor mu?
Adem B.
2008/Ekim öncesi olması ve devlet
memuru olmanız nedeniyle 5434
sayılı kanun hükümlerine tabisiniz.
Yüzde 86 engelli olduğunuzu
belirtmişsiniz ancak, bu oran
zannediyorum sağlık raporunu
düzenleyen hastane tarafından
belirlenen oran. Aylık bağlama
işlemlerinde dikkate alınacak
engellilik oranı, sağlık kuruluşu
tarafından düzenlenen sağlık kurulu
raporunun, SGK Sağlık Kurulu’nca
yeniden incelenmesi sonucu
belirlenecek orandır. Engellilik
oranının yüzde 50 ve üzerinde olması
halinde 5510/geçici 4. maddesi
gereği yaş haddi aranmaksızın
5760 gün ile emekli olabilirsiniz.
Engelli devlet memurlarının aylıkları
normal memur maaşlarından farklı
hesaplanmıyor. Dolayısıyla engellilik
durumundan emekli olmanız halinde
aylığınız; dereceniz, kademeniz ve
hizmet yılınıza göre hesaplanır.
AYLIK BAĞLAMA ORANLARI EŞİT Mİ?
Soru: EYT kapsamında nisan ayında emekli oldum ve aynı yerde çalıştığım arkadaşım benden 2000 TL fazla maaş alıyor. Benim sigortalılık başlangıç tarihim 1995 ve toplam gün sayım 6982 gün, arkadaşımın ilk işe girişi 1994 ve toplam prim gün sayısı 7750. E-Devlet’te arkadaşımla benim aylık bağlama oranlarım farklı görünüyor. Bu oranlar herkeste aynı olmaz mı? Bir hata olabilir mi? Fahri E.
EYT’lilerin sigortalılık başlangıç tarihleri 8 Eylül 1999 öncesi olduğu
için aylıkları 3’lü karma sisteme
göre hesaplanıyor. 2000 öncesi
hizmetleriniz için gösterge, 2000
ila 2008/Eylül arası hizmetleriniz
için 4447, 2008/Ekim sonrası
hizmetleriniz için 5510 sayılı yasayla
getirilen aylık bağlama sistemleri
kullanılmak üzere 3’lü karma sisteme
göre aylık hesaplanmış olmalı.
Emekli aylıklarının hesaplanmasında
aylık bağlama oranı (ABO), aylığın
miktarını etkileyen faktörlerden biri.
3’lü karma sistemde her bir sistem
için o sistemin kurallarına göre
ABO hesabı yapılır. ABO hesapları
sigortalıların toplam prim ödeme gün
sayısı üzerinden yapılır. Yani sizin
için 6982 gün üzerinden yapılmıştır.
Her bir sistem için ABO hesaplanış
kuralları şöyle:
- Gösterge sisteminde ABO’nun hesabı; gösterge tablosundan bağlanan aylıklar için taban ABO yüzde 60, üst gösterge tablosundan bağlanan aylıklar için her bir göstergenin taban ABO’su (yüzde 59.9 ile 50 arasında) bulunuyor. Baz oranlar, kadında 50, erkekte 55 yaştan sonraki her tam yaş ile 5000 günden fazla her 240 gün için 1 puan artırılır, 5000 günden eksik her 240 gün için de 1 puan eksiltilir.
- 4447 sayılı kanuna göre ABO hesabı; toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için yüzde 3.5, sonraki 5400 günün her 360 günü için yüzde 2 ve daha sonraki her 360 gün için yüzde 1.5 oranlarının toplamı alınarak belirleniyor.
- 5510 sayılı kanuna göre ABO
hesabı; toplam prim ödeme gün
sayısının her 360 günü için yüzde 2
olarak uygulanıyor. Genel kural bu
olmakla birlikte 5510 sayılı kanunun
yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayına
kadar toplam prim gün sayısı 3600
günden az olanların, prim gün
sayısını 3600 güne tamamlayan
kısmın her 360 günü için bu oran
yüzde üç olarak uygulanıyor.
Buna göre her sigortalının aylık
bağlama oranları yaş ve prim gün
sayısına göre belirlendiğinden aynı
olmaz.
Bunun dışında aylığın miktarını
etkileyen diğer unsur, sigortalıların
çalışmalarına ilişkin prime esas
kazançları. Primler ne kadar
yüksekten ödenirse bağlanan
aylık da o kadar yüksek oluyor.
Karma sisteme göre hesaplanan
aylıklarda miktarı etkileyen son
faktör sigortalıların çalışmalarının
hangi dönemlerde bulunduğu. Yani
hizmetlerin ne kadarı 2000 öncesi,
ne kadarı 2000-2008/Ekim arası veya
2008/Ekim sonrası. Hizmetlerin hangi
dönemlerde yoğunlaştığı, prime esas
kazançların güncellenmesi ve kısmi
aylıkların talep tarihine taşınmasında
önemli. Netice itibarıyla aylığın
miktarını sadece ABO belirlemiyor.
Aylığınızı mukayese ettiğiniz kişiyle
aylık miktarınızın aynı olması için
tüm hizmet sürelerinin, bu hizmetlere
ilişkin prime esas kazançlarının, prim
gün sayısının ve yaşının sizinle aynı
olması gerekir.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Akşener'den HÜDA-PAR'a sert tepki !
- Ekrem İmamoğlu ısrarlara dayanamadı, ceketini çıkardı
- 45 yıllık ağacı dükkanının içinde bıraktı
- Sarı pas hastalığı tarlada görülmeye başladı
- İmamoğlu neden ilk turda kazanılamadığını anlattı
- Kılıçdaroğlu videosu açıldı, Yıldırım gerçek sandı
- Sokağa sorduk: Sizce ikinci turda seçimi kim kazanır?
- Güvenlik kamerasına yansıyan kazalar
- İmece usulü balıkların üreme göçüne yardım
- Deniz kaplumbağası yumurtlamak için sahile çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Kamerunlu golcü Beşiktaş tarihine geçti!
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
- Merve Dizdar Cannes dönüşü uçağa alınmadı