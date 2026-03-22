Trump'ın Vietnam'ı olur mu?
Nilgün Cerrahoğlu
22.03.2026 04:00
“İran Trump’ın Vietnam’ı olur mu?”

Savaşın üçüncü haftasında tartışılan bu.

Kimi diyor ki “Vietnam olur mu bilinmez ama Ukrayna olduğu kesin.

Putin de Ukrayna’ya dört günde Kiev’i almak için girmişti. Hâlâ orada. Ukrayna savaşı, nasıl bir Davut-Golyat boy ölçüşmesine dönüştüyse ABD (İsrail)-İran savaşının da benzer bir Davut-Golyat hikâyesine dönüşmesi kaçınılmaz. İki taraf ta zira, çatışmadan ‘yenik’ çıkmayı göze alamaz. İran için bu, bir varlık savaşı. ABD-İsrail cephesinde ise bu yıl seçim var. Ne Trump, kasımdaki ara seçimlerde bir Cumhuriyetçi hezimete katlanabilir ne Netanyahu ekimde yapılacak genel seçimde kaybetmeyi riske atabilir. İki taraf da pes etmeyeceği için savaş uzayacak!”

ABD çapında bir süper gücün, teokratik bir rejimle yönetilen ve yıllardır ambargo altında beli kırılan bir ülke karşısında üç hafta ardından hâlâ açmazda kalması, bir bozgun başlangıcı gibi algılanıyor.

Trump’ın “Hürmüz’ü açmaya acil yardım edin” feryadına, Avrupalı müttefiklerin ağırdan alarak ve de tavana bakarak yanıt vermesinin ardındaki belirleyici neden bu.

TİTANİK’E BİNMEK İSTER MİSİNİZ?

Bir Fransız general, gelinen noktayı “Trump’ın savaşına katılmak, buzdağına çarpması ardından Titanik’e indirimli bilet almayı andırıyor!” diyerek betimliyor.

Göz göre göre Titanik’e binmek istemeyen ortaklar, şimdi acil çıkışının yolunu arıyorlar.

Trump’ın öfkeden küplere binmesinin, “Korkaklar! Bunu unutmayacağız!” diye kükremesinin nedeni bu.

Ortadoğu başta olmak üzere, tüm dünya dengelerini ve ekonomilerini altüst eden savaşın tırmanan, dehşet yaratan boyutları karşısında Trump’ın bu “bomboş” söylemleri, beri yandan tezat oluşturuyor.

Ortadoğu’nun en kadim ülkelerinden birine bu çılgın saldırıya girişmeden önce, Trump “korkaklar” diye nitelendirdiği ülkelere danışmış değil. Onu bırakın, savaş kararını kendi ülkesinde “Kongre”ye götürmüş değil.

Trump ve Netanyahu kafa kafaya Titanik’e binmişler, buzula çarptıktan sonra yolcu toplamaya çalışıyorlar.

ABD başkanının savaş kararına ortak ettiği düşünülen hepi topu üç isim var: Damat Jared Kushner, özel Ortadoğu temsilcisi Steve Witcoff ve “Beyaz Saray’ın aklı” olarak bilinen Susie Wiles...

Susie Wiles, Netanyahu’nun 2020’deki seçim kampanyasını yöneten isim. Netanyahu Trump’tan yardım istemiş. Trump da Bibi’ye, zamanında bizzat kendi kampanyasını yöneten Wiles’ı göndermiş.

Damat Kushner, Netanyahu’ların aile dostu.

Öyle ki Netanyahu gençlik yıllarında Kushner’larda kalırmış.

Kushner gibi gene Yahudi asıllı olan Witcoff’un Ortadoğu’nun hassas dengelerine hâkim olacak bir diplomasi bilgisi yok. New York’tan “kanka bir emlak kralı” olması hasebiyle başkanın dar çevresinde yer alıyor.

Şu sürreel tabloya bakın ki dünyanın yüreğini ağzına getiren “İran’a saldırı” hamlesi, Netanyahu lobisinin ağır güdümündeki bu sen-ben-bizim kız ekibiyle yapılıyor.

SAVAŞ KONTROLDEN ÇIKIYOR

Hesap, Putin’in Ukrayna hayalleri misali, birkaç günde işi bitirmek.

İran devletinin tepe kadrosunun infazıyla “oldu-bitti”nin gerçekleşeceği düşünülüyor. Göstericilerin sokaklara döküleceği, ardından İran’ın teslim alınacağı varsayılıyor.

Bu sonuç alınamayınca Trump “Aaa!” çok şaşırmış.

Tıpkı müzakereler sırasında bölgeye yaptığı yoğun askeri yığınak karşısında, İran’ın müzakere masasında daha teslim olmamasına şaştığı gibi; Hamaney ekibi gidince Tahran’ın diz çökmemesini aklı almamış.

Şaşırdıkça da başkan öfkeleniyor.

Öfkelendikçe “Taş taş üstüne bırakmıyoruz. Bombalıyoruz. İmha ediyoruz. Bombaladıkça eğleniyoruz. Bunlar hayvan. Bunlar eşkıya. Bunlar yaşamayı hak etmiyor!” diye esip üflüyor.

İnsan kendisini ortaçağın Moğol istilalarının resetlenmiş versiyonunda hissediyor…

Farsça, Arapça, İbraniceyi anadili gibi konuşan Ortadoğu’nun deneyimli analistlerinden Alastair Crooke’un değerlendirmeleriyle bitirelim bu yazıyı:

“ABD ve İsrail’in stratejik hesap hataları yaptığı ortada” diyor 30 yıl MI6’e çalışan Crooke ve özetle ekliyor:

“Hatalardan ilki savaşın çok kısa süreceğine inanmaları. Lojistik destek de kısa bir savaşa göre planlanmış. İkinci hata, İran devletinin hızla çökeceğine ilişkin beklentiler. Savaşın uzaması ABD kamuoyunda MAGA’cı ‘önce Amerikacılar’la ‘önce İsrailci’ neo-con’lar arasında kavga çıkardı. ABD’de dönen havanın İsrail’i de zamanla etkilememesi düşünülemez. İsrail’de halen çok güçlü bir sansür ve güçlü bir propaganda var. Halkın yüzde 93’ü savaşa destek veriyor ve İran devleti çöktü, çökecek diye bekliyor. Buna dini bir mucize gözüyle bakıyorlar. Halen bu propagandanın etkisindeler ama göz önünde olanları da sonuna dek görmemeleri imkânsız. ABD’de farklılaşan hava İsrail’e ulaşırsa bu hayallerden uyanacaklardır. Bu askeri değil aynı zamanda psikolojik bir dava. İran, İsrail’e koyduğu füze baskısıyla bir ‘yenilmezlik duvarını ve psikolojisini’ yıkmak istiyor. ABD’deki derbederliğin aksine, İran belli ki 20 yıldır böyle bir çatışmaya hazırlanmış. Savaş bu nedenle kontrolden çıkıyor.” 

Yazarın Son Yazıları

Devamını Oku
22.03.2026
İlbercan: Tarihçilerin ‘Pavarotti’si

“Herkes kendi talihinin mimarıdır; ‘faber est suae quisque fortunae’”...

Devamını Oku
15.03.2026
İspanya farklıdır

Joder! “Hoderrr!” okunur.

Devamını Oku
08.03.2026
Hedef: Ara seçimi şartlamak

ABD’nin İran saldırısında hâlâ akıl, mantık, fikir “rasyonel” arayanlar soruyor: “İsrail’i anladık.

Devamını Oku
01.03.2026
Trump’a Andrew tuzağı mı?

İngiltere’de kralın kardeşi gözaltına alındı.

Devamını Oku
22.02.2026
Yıkım altında

Altmış yaşında bir kadın.

Devamını Oku
15.02.2026
Goril videosu

Faşizmin birinci dereceden tanıklığını yapan Primo Levi, “Bunlar da mı İnsan?” adlı başyapıtında her şeyin insanları önce insanlıktan çıkarmakla başladığını anlatır...

Devamını Oku
08.02.2026
Yurtta sopa, cihanda sopa

İkinci Trump döneminin düsturu bu.

Devamını Oku
01.02.2026
Titanik’i de Grönland batırdı

Tarihin garip tecellisi.

Devamını Oku
25.01.2026
Trump Nobel’e de çöktü

Sadece zorbalık değil, aynı zamanda arsızlık.

Devamını Oku
18.01.2026
FAFO

“FAFO”yu tercüme etmeyeceğim...

Devamını Oku
11.01.2026
Mamdani: ABD’nin en büyük siyasi şoku

Dünya 2026’ya Venezüella ve İran türbülansıyla girdi.

Devamını Oku
04.01.2026
2026’yı beklerken...

Capranica Meydanı’ndaki dev Noel ağacı, kilisenin çatısına kadar yükseliyor.

Devamını Oku
28.12.2025
2025 ‘müesses nizamın’ sonu

Yılbaşı mesajları şimdiden akmaya başladı.

Devamını Oku
21.12.2025
Nermin Abadan Unat

Nermin Abadan Unat’ı en son TV’de 2022 Aralık’ında İmamoğlu için yapılan destek mitinglerinin ilkinde gördüm.

Devamını Oku
14.12.2025
Masterchef’te yılın kelimesi: Nasip

Görmüşsünüzdür: “Siyaset dışı en güvenilir isimler anketi”nde Sedat Peker ilk sıraya oturdu.

Devamını Oku
07.12.2025
Epstein: Körlerin fil tarifi

“Gerçeklerin, çoğumuzun gözünden kaçan bir yapısı var”...

Devamını Oku
23.11.2025
BBC’ye darbe... Faşizme kayış

İngiliz yazar Ian McEwan uyarıyor...

Devamını Oku
16.11.2025
Mamdani tarih yazdı

Turhan Selçuk’un çok sevdiğim bir karikatürü vardır: Küçük balıklar bir araya gelip devasa bir köpek balığını kovalar.

Devamını Oku
09.11.2025
Mamdani kasırgası

Annesi Mira Nair...

Devamını Oku
02.11.2025
Kaddafi’nin İntikamı

Mezardan yükselen intikamlar bunlar...

Devamını Oku
26.10.2025
Ortadoğu’da altın çağ...

Shehadeh Dajani’nin yüzü hâlâ gözlerimin önünde...

Devamını Oku
19.10.2025
Nobel’in prestiji çakıldı

Michael Wolff... Trump döneminin kara kutusu.

Devamını Oku
12.10.2025
Geç olmadan

"87 yaşındayım" diyor Jane Fonda...

Devamını Oku
05.10.2025
Meşruiyet nedir?

“Cesur bir adım atalım ve ona (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a!) bire bir ilişki temelli gereksinim duyduğunu verelim. O nedir? Meşrutiyet!”

Devamını Oku
28.09.2025
Trump’ın korku imparatorluğu

Sizler bu satırları okurken Trump Amerika’sı geçen hafta içinde öldürülen radikal sağ aktivist Charlie Kirk’ü ulusal törenlerle uğurluyor olacak.

Devamını Oku
21.09.2025
Hedef muhalefeti yok etmek

Amaç, muhalefeti etkisizleştirmek ve işlevsizleştirmek...

Devamını Oku
14.09.2025
Titanik’te olmak

Proizvol ve prodazhnost... Rusça iki sözcük.

Devamını Oku
07.09.2025
Hür dünyanın sonu

Prodi’yi hatırlarsınız...

Devamını Oku
31.08.2025
Midas’ın Kulakları

Çocukluğumda “Midas’ın Kulakları” diye çok ünlü bir oyun vardı.

Devamını Oku
24.08.2025
Başyücelik hutbesi

İslam inkılabının ana kanun maddesi şudur: Bütün kanunlar Allah’ın emirlerine uygun ve bağlı olarak insani selim duygu ve düşünceye dayanır.

Devamını Oku
17.08.2025
Epstein Vakası

"Epstein vakası ABD siyaset kültüründe merkezi bir komplo kertesine erişti, bu gidişle Kennedy suikastı mitosu ile yarışır” diyor Michael Wolff.

Devamını Oku
10.08.2025
Kara düzen

II. Trump badiresine karşı Başkanlık yarışına girmek cüretini gösteren Demokrat Parti adayı Kamala Harris ilk kez konuştu ve...

Devamını Oku
03.08.2025
Sevgili Altan bey

Sevgili Altan bey

Devamını Oku
27.07.2025
Siyasette gerçeklik yok oldu

“ Otokratlar rakiplerini artık öldürmüyor” diyor Anne Applebaum ve devam ediyor...

Devamını Oku
20.07.2025
Grok zamanlarında yaşamak

Bir arkadaşımdan geldi. Instagram iletisi... ’70 li yıllar. Bikinili dört kadın güneşin altında mutlu mesut uzanmış.

Devamını Oku
13.07.2025
Zohran efsanesi

Faşizm gemi azıya aldıkça, çarenin yerel siyasetten geçtiği anlaşılıyor.

Devamını Oku
06.07.2025
Venedik’te düğün

Thomas Mann “Venedik’te Ölüm”ü tam Birinci Dünya Savaşı arifesinde, bir “çöküş” hikayesi olarak kaleme almıştı. “Belle époque/Muhteşem devir”tabir edilen 19. yüzyıldaki 2. sanayi devriminin sonu ile 20. yüzyıl başının sonsuz istikrar, refah ve özgüven çağı sonlanmış, baş döndürücü teknolojik değişimlerle toplumun değerler skalası değişmişti.

Devamını Oku
29.06.2025
İsrail’in ‘pis işleri’

Deyim, Almanya’nın yeni Şansöylesi Friedrich Merz’e ait. Bir haftadır Mertz’in şok...şok...şok bu sözleri konuşuluyor.

Devamını Oku
22.06.2025
Trump’ın ‘oyuncak askerleri’

14 Haziran’da Washington’da bir kutlama için, yerleri dolduracak yedeklere ihtiyaç var.

Devamını Oku
15.06.2025