Meşruiyet koşulu

25 Mart 2023 Cumartesi

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimine katılabilecek adayların isimlerini birkaç gün sonra açıklayacak. Sonuçta öyle görünüyor ki Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile -eğer kabul edilirse- Cumhur İttifakı adına “aday” olacağını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan asıl yarışmacı olacaklar.

Eğer Tayyip Erdoğan’ın adaylığı Yüksek Seçim Kurulu’nca reddedilirse -ki genel kanıya göre bu çok küçük bir ihtimal- Kemal Kılıçdaroğlu, hiç zorlanmadan 13’üncü cumhurbaşkanı olacak.

Peki, Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık başvurusu niçin reddedilebilir?

Önce kamuoyunda çok tartışılan ama nedense Millet İttifakı’nı oluşturan parti liderlerinin pek sözünü etmedikleri “Erdoğan’ın üçüncü defa seçilmesi anayasaya göre mümkün mü” sorusuna daha önce bu sütunda iki defa verdiğim yanıtı tekrar edeyim:

O nedenle “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” diyen anayasa hükmüne göre üçüncü defa aday olamayacağı için “adaylık başvurusu” reddedilmek zorundadır. Nitekim bugüne kadar bu konuda görüş bildiren hukukçuların yüzde 99.9’u bu görüştedir.

Buna rağmen Millet İttifakı partileri sözcülerinin ve liderlerinin bu konuda konuşmaktan kaçınmaları, anayasanın açık hükmünün ihlaline göz yumdukları anlamına gelir ki, bunu tasavvur etmek dahi bir hukuk devletinde kabul edilebilecek bir ihtimal değildir.

Dahası, bir an için seçimde Millet İttifakı adayının kazandığını farz etsek o dönemde de anayasanın ihlali haline seyirci kalabilecekleri ihtimalini akıllara getirir ki o ayrıca vahim bir husus olur. O nedenle Millet İttifakı ve özellikle resmen aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuya gerekli ağırlığı vererek değinmelidir.

İkinci ihtimal, Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki iki seçimde de tartışılan ama hâlâ sonuç alınmamış olan “yükseköğrenim yapmışı” olup olmadığı konusuyla ilgilidir.

Erdoğan’ın önceki iki seçimde “diploma” olarak kabul edilen belgesi, orijinal belgenin değil, bir belge suretinin -imza yetkisi verilmiş- bir noter başkâtibinin onayladığı işleme dayanmaktadır. Hemen belirteyim ki Türkiye Noterler Birliği, bu işlem nedeniyle söz konusu noterliği cezalandırmıştır.

Dahası, bugüne kadar Erdoğan’ın üniversiteden bir tek arkadaşı ortaya çıkmadığı gibi ona hocalık yaptığını söyleyen -bir eski milletvekili hariç- kimse görülmüş değildir.

En ilginci, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) başkanı olarak görev yapan, -şimdi Gelecek Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da YÖK başkanı iken Erdoğan’ın üniversite diplomasını sırf merak ettiği için aradığını ancak bulamadığını söylüyor. “O nedenle cumhurbaşkanı olamaz” diyor.

Peki Yüksek Seçim Kurulu hem “iki defadan fazla cumhurbaşkanı olamayacağı” hükmünü ve üniversite diploması olmadığını bile bile Erdoğan’ın adaylığını kabul ederse ve Erdoğan seçime girer de -varsayalım ki- kazanırsa ne olur?

Türkiye Cumhuriyeti’nin “meşru” bir cumhurbaşkanı olur mu?

Ben diyorum ki olmaz!