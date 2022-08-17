Afetler ve yurttaşın rolü - Mustafa AYDIN

17 Ağustos 2022 Çarşamba

Başta deprem olmak üzere afetlerde yurttaşlarımız, önce afetzede olmakta, mağdur duruma düşmektedir. Afet bölgesinde yaşıyorsa, en azından mal kaybına uğramakta, belki binası hasar görmekte, yıkılmakta, can kaybı tehlikesiyle karşı karşıya gelmektedir. Bu acı sonuçlarla karşılaşma ihtimali olan herkesin yapması gereken bir şeyleri olmalıdır.

EĞİTİM

Bu kapsamda öncelikle “Temel Afet Bilinci Eğitimleri” alınmalıdır. Oturduğumuz mahallede muhtar kanalıyla mahalle halkına, çalıştığımız işyerinde işyeri sahibi kanalıyla çalışanlara bu eğitimlerin verilmesi için ilgili yerlere başvurulabilir. Eğitimleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki (AFAD) personel verebilir. Ayrıca gerekli uzmanlık belgesine sahip belediye veya sivil toplum kuruluşları da bu eğitimi verebilmektedir.

AFAD, “Afete Hazır Türkiye” projesi uygulamakta, ülkemizin her köşesinde Temel Afet Bilinci eğitimleri vermektedir. Bu projenin alt bileşeni olarak “Afete Hazır Okul” projesi uygulanmakta, çocuklarımız bu eğitimleri almaktadır. Afete Hazır Aile, Afete Hazır İşyeri, Afete Hazır Gençler uygulaması bu proje kapsamındadır.

Bunların yanında, güvenli kentlerde, binalarda yaşama bilinci geliştirilmelidir. Öncelikle oturduğumuz evin deprem yönünden güvenliğini bilmemiz gerekir. Güvenli olup olmadığı yönünde endişe varsa, konunun uzmanlarının denetimine başvurulmalıdır. Mahallemizin, sokağımızın güvenli olup olmadığının belirlenmesi için komşuların binalarını kontrol ettirmeleri sağlanmalıdır. Belediyelere başvurarak yapı stok dökümü çıkarılması istenmelidir.

ÖRGÜTLÜLÜK

Bu konuyla ilgili eğitimler alınmalı, ilgili sivil toplum kuruluşlarında örgütlenilmelidir. Bunun en kolay şekli Toplum Afet Gönüllüsü - Sivil Savunma Görevlisi (TAG-SSG) olmaktır. Afetler konusunda çalışan derneklere üye olup onların çalışmalarında yer alınabileceği de unutulmamalıdır. Yani yurttaşlarımız afet sürecinde rol almalı, çalışmalara katılmalı, destek olmalıdır. Bunun için ilgili, bilgili, ne yapılacağı konusunda fikir sahibi olunmalıdır.

Hepimizin yapacağı bir şeyler vardır. En azından kendimiz için bilgi sahibi olmalı, afet eğitimlerini almalı, sonrasında çevremiz ve toplum için bir şeyler yapabilmeyi düşünmeliyiz.

MUSTAFA AYDIN

EMEKLİ VALİ YARDIMCISI