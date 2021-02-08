Akademik İtibar Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sunduğu Akşam Haberleri programında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, dört yıllık rektörlük döneminde üniversiteye ilişkin hedeflerini açıklarken “İlk 100 hedefim var benim. Herkes diyor ki ‘Boğaziçi’ni dünyada ilk 100’e sokamazsın.’ Yaparım, ben burada iddialıyım. Burada da işin matematiğini iyi bilmek lazım.” değerlendirmesini yaptı.
“İşin matematiğinde itibar var”
Yükseköğretimin hızla küreselleşen ve uluslararası görünüme dönüşen yapısı üniversite sıralamalarını daha da önemli kılmaktadır. OECD verilerine göre yaklaşık 5.6 milyon öğrenci
kendi ülkelerinin dışındaki bir ülkede öğrenim görmektedir. Kabul gören
kuruluşlar tarafından yapılan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamaları bu
öğrencilerin tercihlerinde güçlü bir gösterge olarak kullanılmaktadır.
Bu sıralamalar farklı ülkelerdeki üniversitelerin araştırma ortaklıklarını, iş birliklerini, öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarını da etkilemektedir. Dolayısıyla sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında yer almak sadece o üniversitenin değil aynı zamanda o üniversitenin bulunduğu ülkenin yükseköğretim kalitesi hakkında da olumlu değerlendirme yapmanın zeminini oluşturmaktadır.
Uluslararası üniversite sıralamaları arasında QS World University Rankings (QS) ve Times
Higher Education World University Rankings (THE) ülkemizde daha bilinen,
dikkate alınan, tartışılan üniversite sıralamalarının başında gelmektedir. QS
üniversiteleri sıralarken farklı ağırlıklara sahip altı gösterge kullanmaktadır. Üniversitenin akademik itibarı (academic reputation) yüzde
40 ve iş piyasasındaki itibarı (employer
reputation) yüzde 10 ağırlığa sahiptir. Benzer şekilde THE tarafından
yapılan sıralamada kullanılan beş temel gösterge içinde üniversitenin ününe ve
itibarına ilişkin göstergelerin
ağırlığı yüzde 33’tür.
Her yıl farklı ülkelerden yaklaşık 10.000 akademisyenin üniversitelerin akademik itibarına ilişkin algıları anket yoluyla belirlenmekte ve bu algı sıralamayı yaklaşık yüzde 50 oranında etkilemektedir. Boğaziçi Üniversitesinin ya da Türkiye’deki diğer üniversitelerin ilk 100’de yer almaları büyük ölçüde akademik itibarlarına ilişkin oluşturdukları algıya bağlıdır.
REKTÖR
ATAMA ŞEKLİ
Bir üniversiteye öğretim üyesi olarak dâhil olmanın temel koşulu
o üniversitenin öğretim üyeliği için belirlediği asgari koşulları
sağlamaktır. Hacettepe, ODTÜ, Boğaziçi gibi ulusal ve uluslararası
sıralamalarda üst sıralarda yer alan üniversitelerin öğretim üyeliğine atama ve
yükseltme ölçütleri oldukça yüksek olmasına rağmen bu
üniversitelerde öğretim üyeliğine atanan ya da yükseltilen öğretim üyelerinin
bu ölçütleri çok daha fazlasıyla karşıladıkları görülebilir.
Bir üniversitenin öğretim üyesi olma ölçütlerini sağlamadan o üniversitenin
akademik unvanını kullanan bir üyesi olmak kabul edilemez bir durumdur ve tüm
öğretim üyeleri açısından eşitlik ve adaletin gözetilmediği anlamına gelir. Üniversite dışından rektörlük
ya da dekanlık görevlerine
talip olanların öncelikle o
üniversitenin profesörlük unvanı ve kadrosu için belirlediği ölçütleri sağlamaları, ilgili tüm süreçleri (ilgili akademik birimin
kurul kararı, kadro ilanı, jüri değerlendirmesi,
üniversite yönetim kurulu
kararı…) başarıyla tamamlayarak kadroya atanmaları gerekir.
Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör ataması üniversitenin köklü öğretim, araştırma ve yönetim geleneğini gözetmeden yapılan bir atama olup, üniversitenin akademik itibarını zedeler niteliktedir.
Boğaziçi Üniversitesinin akademik itibarına bu denli zarar veren bir atama
sürecinin ve yönetim
anlayışının üniversiteyi ilk 100’e taşıma iddiası ne kadar gerçekçi olabilir ki? Yaşanan bu süreç ve sonucunda uluslararası akademik çevrelerde yükseköğretim sistemimize
ilişkin oluşturulan algı sadece Boğaziçi Üniversitesini değil, dünya üniversite sıralamalarında gerçek anlamda ilk 100’de yer alma
potansiyeline sahip Türkiye’nin yüz akı üniversitelerinin hepsini olumsuz
etkileyecektir.
PROF. DR. ALİ EKBER ŞAHİN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
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