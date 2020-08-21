Arka Bahçe Olmayacağız - Dr. Bülent KERİMOĞLU
Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiği, tüm kentlerimizde korona virüs patlaması yaşandığı, önlemlerin yetersiz, uyarıların
dikkate alınmadığı bir dönemde,
ağır çalışma şartlarına
rağmen halkımızın sağlığı için fedakârca görev üstlenen meslektaşlarımla
birlikte İstanbul Tabip Odası seçimleri için oy kullandık.
İki saygın adayın ve yönetim kurullarının yarıştığı seçimi büyük bir farkla, desteklediğimiz demokratik katılım gurubu kazandı. Oy kullanan hekimlerin tamamı hangi adaya ya da gruba oy verdiklerinden bağımsız olarak, AKP’nin meslek odalarına yönelik bölme, etkisizleştirme, arka bahçe yapma gayretine cevaben mesleki sorunları çözmek, meslektaşlar arası dayanışmayı artırmak, mesleki saygınlığı yükseltmek ve katılmıcı demokrasinin gereğini yerine getirmek amacıyla sandık başına gittiler.
Kaotik ortamdan uzak, fevkalade disipline edilmiş, salgın sürecine uygun, önlemlerin en üst seviyede uygulandığı bir seçim ortamı hazırlanmıştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm ülkeye örnek olmasın diliyorum.
HAYATINI KAYBEDEN HEKİMLERİN ÇOCUKLARI
Hekimler, oda seçimlerinde sadece kendi özlük ve sosyal haklarında kazanımlar elde
etmek için oy kullanmadı. Aynı zamanda tarihsel bilincinin ve yurtsever
sorumluluğunun gereği olarak ülkemizdeki baskıcı anlayışa, askıya alınan demokrasiye, hukukun
üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına, haysiyetli dış politika, çevre
duyarlılığı, kadın cinayetleri ve çocuk istismarına karşı mücadele etme
kararlılığı ile oy kullandı.
Dahası görevi başında hayatını kaybeden hekimler ve onların geride bıraktıkları çocuklarına karşı sorumluluk bilinciyle oy kullandı.
HEKİMLER NE İSTİYOR?
Günümüz Türkiyesi’nde sivil toplum kuruluşlarında görev yapmak, meslek odası
temsilcisi olmak çok zordur. Kendinden başkasına yaşama hakkı tanımayan, aykırı
düşünenleri terörist, hain ve
gayri milli olmakla suçlayan iktidar sahipleri, arka bahçe yapamadıkları
sendika, STK ve odalara yönelik
hukuki, idari ve ekonomik baskı uygulamaktan çekinmemektedir.
Bu baskıcı ve otoriter dönemlerde aydın, yurtsever, özgürlükçü, eşitlikçi, katılımcı ve meslek etiğinin gereğini yerine getiren toplumcu odaların sorumluluğu her zamankinden çok daha fazladır.
Siyasi ve toplumsal hayatın her alanında farklı düşüncelere tahammülsüz, öneri ve uyarıları doğrudan kendisine yöneltilen eleştiri ve iktidarını sarsan bir tavır olarak değerlendiren otoriter ve tekçi zihniyete verilecek en doğru cevap, evrensel demokratik değerleri savunan yönetimlerin kazanması için çaba göstermektir.
Hangi siyasi parti ya da lideri olursa olsun, meslek örgütlerini bölüp zayıflatmak yerine, daha güçlü
olmalarını sağlamak, katılımcı demokrasimiz açısından çok daha faydalı
olacaktır. Gerçek demokratlar; STK’lere karşı olan, meslek odalarını
etkisizleştirenler değil, aksine onlarla akıl ve güç birliği yapanlardır.
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