Davos’un karanlık yüzü - Prof. Dr. Ülkü SARITAŞ

26 Ocak 2023 Perşembe

Davos toplantıları her ne kadar küresel eşitlik ve sorunlar temasıyla toplanıyor gibi görünse de esas amacı kapitalizmin ve onu oluşturan zenginler kulübünün daha fazla servet büyütme yol ve yöntemlerini aradığı toplantılar.

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinin ve değişik kademede devlet yöneticilerinin bir araya geldiği 53. Dünya Ekonomi Forumu, 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İsviçre’nin Davos kasabasında yapıldı. Resmi rakamlara göre 130 ülkeden 50’si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700’den fazla katılımcının bir araya geldiği toplantıya, Türkiye’den resmi düzeyde katılım yoktu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan davet aldığını bildirerek Türkiye’den toplantıya katılan tek siyasetçi oldu. Zaman zaman bazı televizyon kanallarından toplantı ile ilgili bilgileri, izlenimlerini ve Türkiye konusunda yabancı delegelerle ilgili sorular ve verdiği yanıtları aktardı. Bu bilgiler ulusal basında yer alan Davos’un görünen yüzüydü.

YAMAN ÇELİŞKİ

Bu yılki teması “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği” olan toplantıya katılan milyarderlerin, iklim değişikliği konusundaki görüşlerini iletmek için geldikleri Davos’a özel jetleriyle gitmiş olmaları toplantının teması ve görüşlerini aktaracakları oturum ile yaman bir çelişki oluşturmaktaydı. Doğrusu zaten Davos toplantıları her ne kadar küresel eşitlik ve sorunlar temasıyla toplanıyor gibi görünse de esas amacı kapitalizmin ve onu oluşturan zenginler kulübünün daha fazla servet büyütme yol ve yöntemlerini aradığı toplantılardır. Bugüne kadar yapılan Davos toplantılarının hiçbirinden dünyanın dezavantajlı grupları ve ülkeleri için elle tutulur somut bir sonuç çıkmaması bunun bir göstergesidir.

Davos’un birde görünmeyen karanlık yüzü vardı, yerli ve yabancı basında yer alan “Dünya Ekonomi Forumu’nun düzenlendiği Davos’u eskortlar bastı” ve benzeri başlıklar ile verilen. Davos katılımcısı, küresel servetin üçte ikisine sahip en varlıklı yüzde 1’lik kesimi oluşturan, dünya zenginlerinin ve yardımcılarının toplantı sonrası gecenin geç saatlerinde yaptıkları partiler, eğlenceler ve aldıkları diğer eskort hizmetleri iddiaları idi bu haberler. Öyle ki eskort hizmeti veren ajansların iddialarına göre yaklaşık ücret 1 saat için 700, bir gece için 2500 dolar olan tüm çalışanlarının randevuları doluymuş. Eskort hizmeti veren çalışanlar, ifadelerinde hizmet alanların kaldığı otellere girmenin kolay olmadığı, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve derli toplu düzgün kıyafetler giyerek ancak katlara çıkabildiklerini belirtmişler. Özellikle Alman ve Avusturya basını eskort ajanslarının tweet’lerini paylaşarak Davos’un karanlık yüzünü okurlarıyla paylaşmışlar. Yani iddialara göre zenginler kulübü gündüz daha fazla nasıl para kazanabiliriz tartışma ve toplantıları yaparken geceleri de doyasıya gönül eğlendirmişler.

İKİYÜZLÜLÜK

Kuşkusuz dünyanın güzel insanları, aktivistler de Davos sokaklarındaydı, ekonomik kriz, yoksulluk, savaş, enerji ve iklim konularında Davos katılımcılarının ikiyüzlülüğünü protesto etmek için, İsviçre hükümetinin aldığı tüm polisiye önlemlere karşın.

Sonuçta zirve bitti, herkes evine döndü, ne gibi somut kararlar alındı diye bakıldığında önceki zirveler benzer şekilde elle tutulur bir öneri ve verilmiş söz yok. Öyle görünüyor ki küresel kapitalizmin çarkları, karanlık yüzü; dezavantajlı grupları, ülkeleri, yoksulları dişlilerinin arasında öğütmeye devam edecek.

PROF. DR. ÜLKÜ SARITAŞ

