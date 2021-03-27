Kadınlar Halk Fırkası ve İstanbul Sözleşmesi - Berkan MAHLIÇLI
TBMM’ye, 16 Haziran 1923’te, bir partinin kuruluşu için
başvuruldu. Bu, Meclis’e gelen ilk parti başvurusuydu.
Türkiye’nin
ilk partisi kurulmak üzereydi. Fakat başvuru dilekçesi okundukça işin rengi
değişti. Henüz cumhuriyeti ilan etmemiş Türkiye için değil, dünya siyaseti için bile son
derece uç bir parti kurulmak isteniyordu.
Daha sınıfsal yapısı oluşmamış, neredeyse hiç sınıf çatışmasına sahne olmamış Anadolu için akıl almaz bir olaydı. Tepkiler yükseldi. Parti başvurusu, tartışılmadan reddedildi
Başvuru dilekçesinde partinin adı “Kadınlar Halk Fırkası” idi.
Başvuruyu yapan, ünlü gazeteci, yazar, kadın hakları savunucusu Nezihe Muhiddin’di.
İzin verilseydi, ilk siyasi partimiz, bir kadın partisi olacaktı. Olmadı.
Vazgeçmedi Nezihe Hanım. Şükûfe
Nihal gibi kadınların da desteğini alarak Türk Kadınlar Birliği’ni kurdu. Birlik 1935’te Uluslararası Kadın Kongresi’nin
Türkiye’de
yapılmasını sağladı. Üstelik kongre,
ilk kez devlet desteğinde yapılacaktı. Bu büyük onur Türkiye’nin oldu.
Kongrenin nerede yapılacağı tartışılırken Kurun gazetesi yazarı Asım Us, Yıldız Sarayı’nı önerdi. Burası son padişahın sarayıydı. Türk milleti kadın-erkek cephede çarpışırken Osmanlı Şeriye Vekâleti, hiç iş yokmuş gibi, bu saraya çöreklenerek kadınların nasıl kapanması gerektiğini aylarca tartışmıştı. İşte bu nedenle Yıldız Sarayı kongre yeri olarak seçildi. Türk kadını, padişaha, padişahın emriyle toplanan bu komisyona, hareme, kadın düşmanlığına karşı görkemli bir zafer kazanıyordu.
Asım Us’a tebrik yağdı. Asım Us takma adıyla Kurun gazetesinde sıklıkla yazan kişinin Atatürk olduğunu çok az kişi biliyordu. O dönem Yunanistan’da çıkan Akropolis gazetesi şöyle diyordu: “On beş yıl önce kime söylesen bütün kalbi ile gülmekten katılırdı. Türk kadını, harem hayatının mahpus, esrarengiz hanımı, bugün dünyanın feministlik tacını tutuyor!”
Sonra ne oldu? Türk Kadınlar Birliği dağıtıldı. Nezihe Muhiddin, öldüğünde akıl hastanesindeydi. Şükûfe Nihal, hayata veda ettiğinde etrafında sesini hatırlayan kimse yoktu. Çünkü yıllarca hiç konuşmamıştı.
ÜZÜCÜ HAKLILIK
Şimdi İstanbul Sözleşmesi
feshedildi. Ne tuhaf değil mi? Galiba Nezihe Muhiddin aklını yitirmekte, Şükûfe Nihal hayata küsmekte haksız
değillerdi. Fakat asıl konu hepsinden önemli. TBMM kararı, bir kişinin kararıyla aşıldı. "Rubicon geçildi".
BERKAN MAHLIÇLI
MAKİNE MÜHENDİSİ
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