Kıbrıs’ta çözüm arayışları - Ahmet GÖKSAN
Kıbrıs’ın Rum bölgesinde yapılmış
olan başkanlık seçimi sonrasında
seçilen Nikos Hristodulidis yemin
ederek görevine başladı. Bu durum
normal işleyen her demokrasiye
inanmış ülkelerde yaşanması
gereken olağan işler olarak kabul
ediliyor. Olağan olmayan ise
adada yarım asrı aşan süredir
yaşanmakta olan uyuşmazlığın
neden çözülemediği sorusunun
yanıtlanmasıdır.
BM Genel Yazmanı Antonio Guterres’in sıklıkla yaptığı açıklamalarda adada çözüme ilişkin müzakere sürecinin olmadığını söyleyerek iyimser bir tablo çizmediği biliniyor. Bu koşullarda genel yazmanın adadaki temsilcisi sosyal etkinlikler düzenleyerek geleceğe ilişkin umut verme çabasını sürdürüyor. Tarafları bir araya getirirken yapılan görüşmelerde uyuşmazlığın çözümü konusunun ötesinde her konuya değindikleri açıklanıyordu.
ACİL GEREKSİNİM
Hristodulidis bütün Rum siyasi
partileri ile işbirliği içinde olacağını
duyurmasına karşın Ersin Tatar’la
yaptığı görüşmeyi değerlendirirken
mevcut durumun Kıbrıs sorununun
çözümünü teşkil etmeyeceğini
belirtiyordu. Çözümün BM
parametrelerinde belirtildiği gibi
iki bölgeli iki toplumlu çözümden
yana olduğuna vurgu yapıyordu.
Müzakerelerin başlatılabilmesi için
her türlü özveriyi göstereceğini
kayda geçiriyordu. Kıbrıs Türkleri
olarak bizler ve dünya kamuoyu
bu sözleri yarım asrı aşan süredir
dinliyoruz.
Uyuşmazlığa çözüm bulma çabalarına Slovakya’nın Kıbrıs Rum bölgesindeki işgüderi son yıllarda adanın yeniden birleşmesi yönünde çaba harcarken Türk ve Rum siyasi partilerinden kurulu olan gruplarla ortak toplantılar düzenliyor. Son toplantı Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ev sahipliğinde Ledra Palas Otel’de yapıldı. Bir araya gelen taraflar Kıbrıs Çözüm Sürecindeki Çıkmazın Aşılmasının Aciliyeti konusunu ele aldı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada siyasi parti temsilcilerinin var olan durumun sürdürülebilir olmadığı konusunda uzlaşı sağladığı kaydediliyor. İki liderin BM gözetiminde çözüme ulaşılabilmesi için yeniden görüşmelere başlanmasının acil gereksinim olduğu vurgulanıyor. Toplantıya katılan Ulusal Birlik Partisi’nin ortak açıklamaya çekimser kaldığı belirtiliyor.
TÜRKİYE’YLE MÜCADELE
Bu yönlü çabalar ile uzun sayılabilecek süredir üzerinde adanın yeniden birleşmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor. 10 yılı aşkın süredir yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı biliniyor. Bu yönlü çabasını sürgit etmeyi kendilerine iş edindiği anlaşılan işgüderlerin (öncekiler ve şimdiki) kendi ülkelerinde aynı kültürü paylaştıkları Çeklerle birlikte yaşarlarken ayrılma nedenlerine açıklık getirmesini gerekli görüyoruz. Kendi aralarında kavgasız savaşsız yaşarlarken ve dünyanın hayranlıkla izledikleri birlikteliğe neden son verme gerekçelerini çaba harcayan işgüderin açıklamak gibi yükümlülüğü olduğunu belirtmek istiyoruz.
Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974
tarihinde Makarios’a karşı
düzenlenen Yunan cuntası destekli
darbe bu mücadelenin başlangıcıdır.
Darbe sonrasında adeta dünya
turuna çıktıktan sonra 24 Aralık
1974 tarihinde adaya dönen
Makarios, Larnaka uçak alanındaki
açıklamasında Türkiye’ye karşı uzun
soluklu mücadele başlattıklarını
bu süreçte Ermeniler ve ayrılıkçı
unsurlarla işbirliği yapacaklarını
ilan ediyor ve Türkiye’yi ekonomik
olarak çökertene dek mücadelelerini
sürdüreceklerini söylüyordu.
AHMET GÖKSAN
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