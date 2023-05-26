Oğan: Yüzde 5’in hayal kırıklığı ve 28 Mayıs - Yavuz Selim BİRTANE

26 Mayıs 2023 Cuma

Sandıklar ikinci kez kurulacakken Türkiye’nin gündemi, seçmenini hayal kırıklığına uğratan bir siyasetçi Sinan Oğan. 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’a muhalif olan bir grup seçmen, Millet İttifakı’nın haftalarca süren tartışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nda karar kılmasına tepki göstermeye karar verdi. Muharrem İnce’nin seçimden çekildiğini duyurmasıyla birlikte tepkili seçmenin sığındığı tek liman olan Sinan Oğan, seçim gününden beri belki de en çok konuşulan isimdi.

Genel başkan adayları ve parti içi muhaliflerin ihraç edildiği olaylı 2016 MHP olağanüstü kongresinin ardından, muhalif diğer milliyetçi figürlerin yeni bir parti kurarak mücadele etmeye karar verdiği süreçte Sinan Oğan sessiz kalarak MHP üzerindeki ikbalini korumaya karar vermişti. Olaylı kongre günlerinden 14 Mayıs 2023 seçimi için adayların belirlendiği güne kadar medyada ve meydanlarda sessizliğini korumuştu.

Alternatif aday arayışındaki Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’a yaptığı adaylık çağrısına ret cevabı almasının ardından, ikinci seçenek Muharrem İnce’yle de anlaşmazlık yaşadı. Yıllar sonra aldığı teklif karşılığında sessizliğini bozmaya karar veren Sinan Oğan, Özdağ’ın üçüncü tercihi olarak cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu.

GÜVENLİKSİZ SINIR

Kendisi, Erdoğan’ın güvenliksiz sınır ve kontrolsüz sığınmacı politikasına şiddetle karşı çıkarak Cumhur İttifakı’nın HÜDA PAR ile kurduğu ittifaka defalarca atıfta bulundu. Sokak ortasında pusu kurularak infaz edilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in hesabını soracağını söyleyerek “Her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış” bir iktidar olduğunu beyan eden AKP’ye muhalif olduğu söylemiyle 14 Mayıs seçiminde yüzde 5’i aşkın bir oya erişmişti.

HANGİ VAAT?

Erdoğan karşıtı fakat Kılıçdaroğlu’nun adaylığına çekimser, muhalif milliyetçi seçmenin tepki oyunu kendi tabanı kabul ederek pazarlığa oturan Oğan, kendisi için “Onun adını bile anmaya gerek yok” diyen Erdoğan’la anlaşmaya karar verdi.

Kendisinin hangi vaat karşılığında ona emanet edilen oyları tezgâhına sürdüğü merak konusu. Emanet oyların asıl sahiplerinin öfkesi ise adeta geceyi aydınlatıyor. Ümit Özdağ, uzun yıllar sonra tekrar siyaset arenasına soktuğu, kendisini yarı yolda bırakan üçüncü tercihi Oğan hakkında ne düşündüğünü henüz belli etmese de istibdat rejiminin sona ermesi için Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakı’na vereceği desteği açıkça beyan ediyor. Bunun karşılığında talep ettiği ilkelerin takipçisi olacağı aşikâr. Milliyetçilerin hiçbir zaman temsilcisi olamamış Sinan Oğan’ın Erdoğan’a kendi dışında bir oy taşıyıp taşıyamayacağı ise muamma.

Geçtiğimiz seçimde kendilerinin “cepte oy” olmadığını vurgulayarak sandığa giden tepkili yüzde 5’in, pazar günü yapılacak seçimde ise tepkisini bu kez Oğan’a karşı kullanarak Erdoğan’a olan muhalefetlerini yineleyeceği gözüküyor. Pazarlığı neticesinde Cumhur İttifakı’na olan desteğini açıklarken sesi ve eli titreyen Oğan’ın ise gözlerden ve gönüllerden çok uzun süre ırak kalacağını basın açıklamasını telaşlı terk edişiyle anlayabiliyoruz. Kendisi sessizliğe epey alışkın. Lakin seçmenin artık sabrı kaldı mı? Belki de artık Erdoğan’ın da dediği gibi “Adını anmaya bile gerek yok”...

YAVUZ SELİM BİRTANE

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