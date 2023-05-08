Seçim sonrası bizi bekleyenler - Cumhur UTKU

08 Mayıs 2023 Pazartesi

14 Mayıs seçimlerinde iki güçlü ittifak var: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. İki taraftan birinin “Kazandım” diyebilmesi için, cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 50’den fazlasını alması gerekiyor. Bu da yetmiyor, TBMM’de de çoğunluğu alması şart.

Millet İttifakı kazanırsa, yapacağı işler bellidir. 9 ana başlıkta toplanan 2300 maddelik mutabakat metni, öncelik sırasıyla ve hızla uygulanmaya başlanacaktır. Bileşenlerini çok zor günler beklemektedir. Çıldırmış bir muhalefeti dizginlemek, partilerin içindeki heyecanları sakinleştirmek gerekecektir.

Millet İttifakı kaybederse ne olacak? CHP’deki devrimci, İYİ Parti’deki milliyetçi damar güçlenecektir. Parti yöneticileri, ittifakın dağılmasını önlemeye çalışacaklar, mücadeleye daha keskin çizgiler ve kararlı adımlarla devam etme yollarını araştıracaklardır.

Seçimi Cumhur İttifakı kazanırsa, iki ortak arasında post kavgası başlayacaktır. Tarikatlar arasındaki siyasal mücadele alevlenecek, etnik ve dini ayrışmalar öne çıkacaktır. Otoriter cumhurbaşkanlığı ve tek adam sistemi zora girecektir.

Cumhur İttifakı kaybederse, herkesin aklına ilk gelen şey olmayacaktır. Kimse örgütlü bir kaos yaratmaya kalkmayacak, kalkamayacaktır. Türkiye, ulusal bilinçten yoksun değildir. AKP dağılacak, daha muhafazakâr demokrat bir parti beklenecek, milliyetçilerle dinciler bir daha birleşmemek üzere ayrışacaktır.

Siyasal bilinçte Atatürk’ün birleştiriciliği giderek kayba uğramaktadır. Aydınlar, yol göstericiler bu varsayımları düşünmelidir. Derdimiz memleketimiz, geleceğimiz, başka topraklara kaçmak isteyen çocuklarımız, torunlarımızdır. Bütün bu hengâmeye, sistem çöküşlerine, ekonomik düşkünlüğe, salgın hastalığa, büyük afete ve balık hafızamıza karşın, komşu ülkelere kıyasla yine de iyiyiz. Daha iyisini istemek hakkımızdır.

Sandıklar güvensiz, pusulalar imzasız, mühürler hileli olsa bile, her seçim bir derstir. Biraz daha yalanları göreceğiz, biraz daha gerçeklere yanaşacağız, biraz daha siyasetin ciddi bir iş olduğunu anlayacağız. Türkiye daha sağlıklı, daha demokrat, daha özgür ve adil seçimlere gebedir. Seçim sonuçları ne olursa olsun hakkı, hukuku ve adaleti bulacağız. Derebeyler gidecek, biz kazanacağız.

CUMHUR UTKU

