Taban puanları düşürmek bir aldatmacadır - Gülsün KAYA

24 Ağustos 2021 Salı

Yükseköğretim Kurumları sınav sistemine göre üniversiteye girmek isteyen herkes önce Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek zorundadır. Bu sınavdan yeterli puanı alan adaylar Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girebilir.

İki yıllık meslek yüksek okulları öğrencilerini TYT, dört yıllık lisans bölümleri AYT ve yabancı dil bölümleri YDT ile alıyor.

Bu yıla kadar TYT’den en az 150 puan alan adaylar isterlerse üniversite tercih listelerine meslek yüksek okullarını yazabiliyor, AYT ve YDT’den en az 180 puan almış adaylar da dört ve daha fazla yıllık lisans programlarını seçebiliyordu.

ERDOĞAN’IN MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum” diye başlayan bir açıklama yaptı. YÖK’ün, 2021 tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını, bu ek yerleştirmede baraj puanının TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacağını söyledi. “Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öncesinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgın dönemi göz önüne alınarak baraj puanlarının düşürülmesini istemişti.

İktidar ortakları eğitimin kalitesinin düşmesinin sorumluluğunu Covid-19’a yükleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor; YÖK de “Küresel çapta devam eden Covid-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla” gibi bulanık bir açıklamayla karara bilimsel bir kılıf uyduruyor.

YÖK’ün açıklamasına göre önce AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme işlemleri yapılacak, sonra boş kalan kontenjanlar için bir yerleştirme daha yapılacak. Bu ikinci ek yerleştirme olanağından TYT puanı en az 140, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar da yararlanabilecek.?

Bu tür sınavların amacı, öğrencileri başarılarına göre sıralamaktır. Sıralamada önde yer alan adaylar, tercih ettikleri programlara öncelikle yerleştirilir.

Herhangi bir adayın istediği programlar, sıra ona gelmeden önce dolmuşsa aday açıkta kalır. İşlem bu yöntemle bütün programların kontenjanları doluncaya kadar sürdürülür.

SORUNUN ASLI

2021’de üniversite sınavına başvuran adayların sayısı 2.5 milyonu aştı. Açıköğretim hariç, vakıf, Kıbrıs ve başka ülkelerin YKS ile öğrenci alan programlarının toplam kontenjanı 1 milyonu biraz geçiyor. Bu demektir ki taban puanlarını sıfır da yapsanız 1 milyon aday açıkta kalacak. Kontenjan aynı kaldıkça taban puanlarını düşürmek, üniversiteye yerleştirilecek öğrenci sayısını çoğaltmaz.

Taban puanları düşürmek, bir aldatmacadır. Bu karar siyasi iktidarın sorumluluğu üzerinden atmak, bu yolla oy yatırımı yapmak, eğitim konusundaki başarısızlığını gizlemek amacına yöneliktir.

Taban puanlarının düşürülmesinin üniversitelerin kalitesini düşüreceğini savunarak iktidar partilerini eleştirmek de yanlıştır. Kalite zaten düşüktür. Yapılması gereken, eğitimin kalitesini yükseltmenin gereğini ve yollarını halka anlatmaktır.

GÜLSÜN KAYA / EĞİTİMCİ

