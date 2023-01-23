TBMM’yi fesih! - Sami SELÇUK
Yürürlükteki anayasanın cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili temel ilkeyi içeren ve apaçık olduğu için yorumu yasaklayan maddesi şöyledir: “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” (m. 101/2). Bu durumu basına yorum ilkeleri ışığında açıkladığım halde kimileri karşı çıktılar ve cumhurbaşkanının TBMM’yi feshetme yetkisine bile dayanarak bu görüşü çürütmeye yeltendiler. Bunların içinde “Ben bu konuda ne biliyorum” sorusunu bile sormadan konuşanları bir yana bırakıyorum. Öbürlerine, özellikle de hukukçulara yanıtım şudur: Belirtilen olağanüstü durumlar şu anda ortada yok. Savaş ya da seferberlik gibi bir durum mu var? Yok. Bunların üzerinde hiç durulmaksızın sadece birinin kimi yetkilerinden söz ediliyor. Sözgelimi, parlamentoyu fesih yetkisi gibi.
Anımsatayım. Bunlar çok ayrıksı olaylar ve Türkiye’nin gündeminde yok. Başvurulursa olağanüstü durumları olağanlaştırır, gün gelir, bunları dile getirenler de pişman olur. Ama iş işten geçer. Dolayısıyla hukuk, buna izin vermez. Verirse ve hukuk böyle bir anlayışla uygulanırsa, hukuk olmaktan çıkar. Çünkü Roma hukukundan bu yana hukukta “istisnalar dar yorumlanır” (exceptiones sunt strictisseme interpretationis). “Mevrid-i nasta içtihada mesağ yoktur” (Hukukun ulaştığı hüküm açıksa yoruma izin verilmez/ Mecelle, m. 14). Bu bağlamda cumhurbaşkanlarının üçüncü kez adaylığı, olağanüstü durumlar dışında asla söz konusu olamaz. Lütfen hukukun içinde kalalım. Kimseyi yanıltmayalım. Hukukta “bir şeyi dile getirmek, başka şeyleri dışlamak” (expressio unius est exclusio alterius), “bir şeyin belirtilmesi, başka şeylerin dışlanması” (unius positio non est alterius exclusio) demekse, kimseye boş umutlar vermeyelim. Hukukun gözünde hiç kimse vazgeçilmez değildir. TBMM’yi fesih gibi olağanüstü dönemler için yaratılan yöntemleri, asla gündeme getirmeyelim ve hukuku kimi kişilerin özel amaçlarının aracı durumuna düşürüp ona kıymayalım.
SAMİ SELÇUK
ESKİ YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANI
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