Toplumsal fayda ve kurumların görevi - Prof. Dr. Bora SÜSLÜ
Günümüz ekonomilerinin en
önemli sorunu toplum tarafından
yaratılan kaynakların nasıl
adaletli bir biçimde dağıtılacağıdır.
Adaletin olmadığı bir ekonomide
adaletli bir gelir dağılımı olmaz.
Gelirin adaletli dağıtılmadığı bir
ekonomide toplumsal huzursuzluk
ve karmaşa hâkimdir. Kapitalist
bir sistem içerisinde yaratılan artık
değer kapitalistlerin lehine kanalize
oluyor ise -daha da kötüsü bu
kamunun politikaları ile yapılıyor
ise- toplumun yarattığı bu artık
değer büyümesi ile artan gelir yine
kapitalist lehine işleyecektir. 1980
sonrası kapitalistleşme süreci her
alanda olduğu gibi ekonomik alanda
da etkisini gösterdi. Üretim sisteminin
bozulması, yetersiz, verimsiz
ve bilimsellikten uzak bütünsel
bir yapı 2000’li yıllar ile birlikte
toplumların temel düşünce yapısını,
değer yargılarını da değiştirmiştir.
Toplumsal fayda milli gelirin
artması, gelirin adaletli dağıtılması,
sürdürebilir yaşam standardının
artması veya topumun bilgi
seviyesinin artırılması gibi unsurlar
olması gerektiği halde 2000’li yıllar
toplumların fayda fonksiyonunun
ya da değer yargılarının
parasallaşmasına neden olmuştur.
Oylama, sadece siyasi tercihlerimiz ile ilgili değil aynı zamanda ve daha önemlisi kamu politikalarının nasıl finanse edildiği ile ilgilidir. Karar alıcıların içinde bulunduğu temel problem, kısa vadeli kişisel çıkar ile uzun vadeli toplumsal çıkarın çatışmasıdır. Kısa vadeli kişisel çıkar ile uzun vadeli toplumsal çıkarın örtüşmesini sağlayacak toplumsal bir fayda fonksiyonu sağlamak kamunun ve kurumların görevidir.
ADALETİN DAĞILIMI
Kurumların adaleti sağlamadığı yerde, daha da önemlisi kendi fayda fonksiyonunu maksimize etme çabaları çıkar çatışmasının yaşanmasına neden olur. Çıkar çatışması toplumsal huzursuzluğu beraberinde getirir, orta halli bir yaşamın maliyeti artar. Bu yaşamın maliyeti toplumsal maliyettir.
Günümüz ekonomilerinde orta halli yaşamın maliyeti gittikçe artmaktadır çünkü toplumun yarattığı katma değer adaletli bir biçimde dağıtılmamaktadır. Bir katma değer yaratmış ve yaratmakta olan aynı zamanda vergisini halen vermekte olan bir bireyin standart bir yaşam maliyeti kamunun ve/ veya kurumların kendi fayda fonksiyonunu maksimize etmek istemelerinden dolayı gittikçe artmaktadır. Kurum, toplumun oluşturduğu normlar çerçevesinde oluşturulan, yine o toplumun alacağı kararları düzenleyen, yol gösteren toplumsal faydayı maksimize etmek amacıyla toplumun alacağı kararları düzenleyen her türlü kurallar ve normlardır. Yukarıda vurgulandığı gibi kurumların var olmasının amacı bireylerin alacağı kararlarda toplumsal faydayı sağlamaktır. Burada temel problem toplumsal faydanın ne olduğudur. Merkez bankaları toplumun yarattığı katma değerin karşılığı olan parayı en ideal şekilde korumakla yükümlüdür. Toplumun yarattığı reel geliri nominal değere dönüştürülmesi ve nominal değerinin korunması merkez bankalarının görevidir. O zaman merkez bankalarının bağımsızlığına başka bir penceren bakmak gerekir. Faiz artırması ya da azaltması toplum için mi yoksa bir çıkar grubu içinimdir sorusunu sormak gerekir. Toplumsal faydayı artırmak için kurumların açık ve tutarlı politikalar izleyecek şeklide dizayn edilmesi gerekmektedir.
PROF. DR. BORA SÜSLÜ
MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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