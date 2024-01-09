Yüzüncü Yılında Türkiye Cumhuriyeti - Osman Gölcük
Cumhuriyetin 100.
yılı nedeniyle yapılması gereken kutlama ve etkinlikler Gazze'deki savaş bahane
edilerek iptal edildi.
Tek adam iktidarının
Cumhuriyetin 100. yılı için hiç etkinlik yapmaması eleştirilere maruz kaldı.
Ama unutulan bugün
iktidarın Türkiye Cumhuriyeti ve değerleri ile sorunu olan onu tasfiye etmek
için 20 yıllık iktidarlarında ellerinde ne gelirse, yapabileceklerini
yaptıklarıdır.
Onlar bu 20 yıllık
iktidarında Cumhuriyetin değerleri ve ilkelerini tek tek tasfiye ederken
Atatürk'çü, Kemalist ve kendini Cumhuriyetçi laik olarak tanımlayanlar ne
yaptı.
Cumhuriyetin
kaleleri tek tek fethedilirken, değerleri yok edilirken tasfiye edilirken biz
Cumhuriyet sevdalıları ne yaptık.
Onların çelişkisi,
yok etmek istedikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin adı cumhuriyet olmasıyla değil
bizzati Cumhuriyetin ilkeleri, devrimleri ve kazanımlarıyla.
Bunu her vesile ile
dile getirdiler ve onları yok etmek için de çalıştılar.
Dünyada adı
cumhuriyet olan bir sürü devlet var, İran cumhuriyet, Suriye cumhuriyet, Mısır
cumhuriyet vb. Türkiye Cumhuriyeti’nin farkı, ilkeleri ve devrimleridir.
Türkiye Cumhuriyeti,
laik, demokratik bir sosyal devlet olarak kendini tanımlamış ve kurulduğundan
sonraki 80 yılda eksikleriyle beraber yasalarıyla, kurumlarıyla bu yolda
ilerlemeye çalışmıştır.
Medeni Kanunun
dururken, tarikat liderlerinin, din adamlarının kadın hakları konusunda görüş
ve fetvalar verirken, kapatılan Tarikatlar ülkede darbeye teşebbüs edecek kadar
kadrolaşıp tüm devlet kurumlarına hakim olurken, kapatılan Tekke Ve Zaviyeler
medreseler eğitim kurumlarını yerini alırken, Laiklik tu kaka edilirken,
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile sağlanan eğitim birliği yerine her yerde tarikat
okulları yükselirken ne yaptık.
Atatürk ilkeleri
aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkeleridir.
Cumhuriyetçilik,
Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik bu ilkeleri
hatırlayan var mı?
Atatürk'ün Türkiye
Cumhuriyet'inden sonraki en büyük eserim dediği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
bile bu ilkeleri hatırlıyor ve sahip çıkıyor mu?
Türkiye Cumhuriyeti
ilan edildiği gün ülkenin idari yönetim biçimi de şekillenmiştir. Bakanlar
kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kurumları cumhuriyetin ilanı ile ortaya çıkmıştır.
Cumhuriyet, kuvvetler ayrılığını ve yasama ile yürütmenin ayrılması ilkesine
dayanmıştır.
Kuvvetler ayrılığı
yok edilip tek adam rejimi kurulurken ne yapabildik.
Zengini fakiri tüm
halkın evlatlarının görev aldığı, peygamber ocağı dediğimiz milli, halkın
ordusu yok edilip, laiklik, demokrasi ve cumhuriyet düşmanı tarikat ve
cemaatlerin orduya doluşmasına hatta darbeye kalkışacak aşamaya gelmesine engel
olabildik mi, sesimizi çıkardık mı?
Laik demokratik
eğitim sistemi yok edilirken, özerk üniversiteler yok edilirken, yasama ve
yargının yürütmenin emrine gireceği şekilde yasalar düzenlenirken, yürütme de
tek adama bağlanırken, engelleyebildik mi?
Genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin imkansızlıklar içinde yabancılarda parasını ödeyip
millileştirdiği limanlar, tersaneler, elektrik idareleri vb. işletmeler
satılırken ne yaptık.
Atatürk adını
taşıyan havaalanı, stadlar ve kurumlar tek tek kapatılıp yok edilirken,
Atatürk'ün mirasları yok edilirken ne Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ne de
Türkiye Cumhuriyeti kendini koruyamamıştır.
20 yıllık AKP
iktidarında meydanlara, caddelere, hastahanelere vb.Türkiye Cumhuriyet'i
düşmanlarının adlarının verilirken, Atatürk adının olduğu eserler tek tek yok
edilmiş, kapatılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti
laik, demokratik ilkeler yerine islamcı bir yapıya doğru evriliyor ve bunu
kendini milliyetçi olarak tanımlayan partilerin de desteği, Atatürk'ün kurduğu
partinin aymazlığı ile tek adam, saray rejimi, Akp iktidarı yapıyor.
Sadece Türk gençliği
değil, tüm laik demokratik Türkiye Cumhuriyetinden yana olanlar Atatürk'ün
gençliğe hitabesi bir kez daha okumalıdır.
"Bütün bu
şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ
bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle
tevhit edebilirler."
ABD emperyalizminin
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) eşbaşkanının 20 yıldır yönettiği Türkiye
Cumhuriyeti, kuruluş ilkelerine göre değil BOP amaçlarına göre idare edilmekte
ve şekillenmektedir.
"Milli
Görüş" gömleğini çıkaranlar, BOP gömleğini giymiş ve Türkiye
Cumhuriyeti'ni de ılımlı islam gömleği giydirmek için çalışmaktadır.
100. yılında Türkiye
Cumhuriyeti, dönülmez akşamın ufkuna doğru ilerlemektedir.
Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin ne güzel açık açık, tane tane, hem de meclis kürsüsünden söyledi:
"O sizin
yaşadığınız eski Türkiye o bitti. Vedalaşın uyanın, uyanın."
Her yerde hilafet
çağrıları.
Daha ne desinler?
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