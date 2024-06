Demokrasi özgürlüktür

22 Haziran 2024 Cumartesi

Demokrasi değişik görüşlerin ve düşüncelerin özgürce ileriye sürülüp tartışıldığı bir rejimdir.

Her düşünceyi kabul etmek zorunda değilsiniz ama her düşünceyi dinlemelisiniz. Demokrasilerde her düşünceye saygı gösterilmesi önkoşuldur. Görüş ve düşünceye karşı kabadayılık gösterileri, hele de silahla tehditler, ilkel davranışlardır. Bu tür tavır ve kabadayılık gösterileri baskı ve tehdidin geçerli olduğu ikinci sınıf rejimlerde geçerlidir.

Bu giriş cümleleri, son günlerde önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, daha sonra da yazarımız Prof. Dr. Emre Kongar’a yönelen tehdit ve gösterilere karşı olduğumuzu belirtmek için yazılmıştır.

Sosyolog ve siyaset bilimci değerli yazarımız ve Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Emre Kongar’a, açık bir biçimde yapılan ilkel tehditler kabul edilemez.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkındaki tartışmaların ateşlendiği günleri yaşıyoruz.

Bu bağlamda, MHP genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, görsellerle etrafı tehdit etme yoluna girdiler. MHP’li İzzet Gören de sosyal medya platformu X’teki hesabından yayımladığı iletiyle bu yola katıldı.

Bu ilkelliklerin artık son bulması gerekiyor. Türk demokrasi yaşamı silahlı eylemler nedeniyle çok yara almıştır. Bu nedenle kabul edilemez.

Tehdit ve baskıya dayalı tavır ve gösterilerin halk kitlelerinde onaylanmadığını da MHP yetkililerinin artık görmesi gerekiyor.

Cumhuriyet gazetesi, demokratik rejimimizde tabancaya, silaha ve şiddete karşıdır.

Yazarımız Emre Kongar da Atatürk’ün Aydınlanma Devrimleri yolunda yazılarını kuşkusuz sürdürecektir.