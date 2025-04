Faşizmle savaş (1)

06 Nisan 2025 Pazar

Faşizm, bir mikrop olarak hem bakteri hem de virüs özellikleri taşır:

Hem bağımsız olarak yaşayabilir hem de bir organizmanın içine girdiğinde onun hücrelerini kullanarak çoğalır.

İçine girdiği organizmayı sömürür, kemirir ve yok eder.

Toplumsal hastalık yaratan siyasal bir mikrop olduğu için onunla hem siyasal hem toplumsal hem de bireysel olarak savaşmak gerekir.

***

1) Faşizm mikrobu, toplumu bir siyasal rejim olarak ele geçirdiği için onunla savaşmanın siyasal ilacı Demokrasidir.

Faşizmle mücadele siyasal olarak şu üç ilke bağlamında yapılmalıdır:

a) Adil, şeffaf, periyodik seçimler.

b) İktidarın bütün eylem ve söylemlerinin başta ifade, muhalefet ve medya özgürlükleri olmak üzere, Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerine uygun olması; bunlara aykırı programı olan partilere ve aykırı davranan iktidarlara izin verilmemesi.

c) Bu iki koşulun uygulanmasını sağlayacak olan bağımsız bir yargı ve bağımsız bir Anayasa Mahkemesi.

***

2) Faşizm mikrobu toplum içinde ürediği için onunla mücadelede toplumsal değişmemin, eğitim ve örgütlenme olarak iki evrensel aracı kullanılmalıdır:

a) Eğitim: Dünyadaki en ileri teknolojik ve bilimsel temellerin aktarılacağı çağdaş bir eğitim.

Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerinin, başta Emperyalizm, Faşizm ve Demokrasi olmak kaydıyla siyasal rejimlerin, ideolojilerin, ekonomik uygulamaların, ideolojilerin, savaşların tarihleri ve insanlığın ödediği bedeller.

Anayasa’da belirtilen “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” tanımı ve bu tanımın anlamı, İstiklal Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Devrimi.

Bu konuda dünyada neler olup bittiğini izlemek.

(Bu konuda bizim Köy Enstitüleri, evrensel bir örnek olarak Birleşmiş Milletler tarafından da önerilen bir modeldir.)

b) Örgütlenmek: Emperyalizme karşı, sömürüye karşı, eşitsizliğe karşı; laikliği, demokratik hak ve özgürlükleri korumak için adaleti savunmak için yukarıda belirttiğim eğitimi sağlamak ve dayanışmayı gerçekleştirmek, siyasete ağırlık koymak için Demokratik Toplum Örgütleri halinde örgütlenmek.

Faşizme ve Emperyalizme karşı olan siyasal partilerle, işçi sendikalarıyla, barolarla meslek örgütleriyle ve benzer Demokratik Toplum Örgütleriyle dünyadaki benzer örgütlerle dayanışmak, işbirliği ve ortak eylem yapmak.

***

3) Faşizm, bireylerin ruhlarını ele geçirerek çoğalan bir mikrop olduğundan bireysel olarak da onunla mücadele edilmelidir:

a) Ahlak: Sadece kendimiz için değil, başkaları için de Temel Hak ve Özgürlüklere saygılı olmalı, çocuklarımızı da böyle yetiştirmeliyiz. Meslek ahlakını savunan örgütleri desteklemeliyiz.

b) Adalet: Her yerde, her zaman, herkes için adaleti savunmalı, çocuklarımızı da böyle yetiştirmeliyiz. Adaletsizliklere karşı çıkmalı ve mücadele etmeliyiz.

c) Cesaret: Ahlaklı ve Adil kişiler olarak Cesur da olmalı, Faşizme karşı direnmek konusunda söylem ve eylem konularında korkak davranmamalı, çocuklarımızı da öyle yetiştirmeliyiz.

d) Çalışkanlık: Eğitim ve örgütlenme olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeli, her an, her yerde, Faşizmle mücadele etmeli, çocuklarımızı da öyle yetiştirmeliyiz.

e) Destek ve Boykot: Günlük yaşamımızdaki harcamalar, ilişkiler, gazete ve televizyon izlemeleri açısından, Faşizmden yana olanları boykot etmeli, Demokrasiden yana olanları desteklemeli, çocuklarımızı da böyle yetiştirmeliyiz.

***

Bu konuda daha ayrıntılı olarak bilgilenmek, ülkemizde olup bitenleri öğrenmek ve Faşizme karşı mücadele etmek istiyorsak okumalı ve çalışmalıyız:

Benim “DİREN: Demokratik Bir Manifesto” ve “İçimizdeki Zalim” adlı kitaplarımla başlanabilir ve “Faşizmin Kitle Ruhu” ile devam edilebilir.

UNUTMAYIN: AŞK GİBİ BAŞARI GİBİ ÖZGÜRLÜK DE ÖZEN VE ÇABA GEREKTİRİR!