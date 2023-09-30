Öner Yağcı
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Hıfzı Topuz’a veda

30 Eylül 2023 Cumartesi

Hukukçu, gazeteci, iletişimci, öğretim üyesi, tarihçi, yazar kimlikleriyle Cumhuriyet aydını olmanın bilinci, sorumluluğu, duyarlılığıyla yaşadı Hıfzı Topuz.

1947 yılında başladığı gazeteciliğini yıllarca sürdürmesinden başka kitaplarıyla dünyanın, ülkemizin, tarihin özgürlüğe susamışlığını aydınlattı.

ARDINDAN YILLAR GEÇTİ

Onu anlamanın en iyi yolu Öner Ciravoğlu’yla nehir söyleşisini okumaktır: Ardından Yıllar Geçti.

Kitabın sonunda, “Bağımsız, özgürlükçü, çoğulcu demokrasiye, parlamenter rejime, güçler ayrılığına, laikliğe, sürekli barışa inanan bir sosyalist” Aydınlanma bilgesi olarak bildirgesini sundu:

“Fikret’in ve Atatürk’ün dediği gibi ‘hurafelere, mantık dışı güçlere değil aklın ve bilimin egemenliğine inanırım’... İşte benim solculuğum: Demokratik, adaletçi ve insandan yana bir solculuk... Kurşuna dizilen Gabriel Peri’nin dediği gibi ben de şöyle diyorum: ‘Yeniden başlamak gerekirse, yine aynı yoldan giderdim’...”

KÜLTÜR BİLGESİ

Çoğu Remzi Kitabevi’nce basılan kitaplarıyla özgürlük savaşımına değerler katarken insanlığa gönül veren bir bilge ve sınırsız coğrafyaların, tarih sayfalarının öznesi oldu.

Ülkesini insanlık kültürüyle buluşturma çabasıyla Dünya Karikatür Tarihi, Dünyada ve Türkiye’de Kültür Politikaları, Cumhuriyet’in Beş Dönemeci, Konuklar Geçiyor, Gizli Aşklar gibi kitaplar yazdı.

İletişimin öncülerinden biri olarak Türk Basınında Dış Haberler, Basın Sözlüğü, Uluslararası İletişim, İletişimde Karikatür ve Toplum, Basında Tekelleşmeler, Yarının Radyo-TV Düzeni, Siyasal Reklamcılık, Türk Basın Tarihi gibi kitaplarıyla birikimini aktardı.

Afrika’nın değerlerini, sömürgecilikle savaşımını anlattığı Kongo Kurtuluş Savaşı, Kara Afrika, Büyülü Afrika, Afrika’dan Geliyorum, Kara Afrika’da İletişim, Lumumba, Kara Çığlık, Kara Afrika Sanatı gibi kitaplar yazdı.

ANILARLA YAKIN TARİH

Yaşamını sanata sanatını yaşama dönüştüren bir gerçekliği bilim insanı titizliğiyle edebiyatçı yaratıcılığını birleştirerek Cumhuriyet değerleriyle yaşayan dostlarıyla geçirdiği yaşam anlarını sundu:

Parisli Yıllar, Eski Dostlar, Elveda Afrika Hoşça Kal Paris, Fikret Muallâ, Devrim Yılları, Paris ’68, Nişantaşı Anıları, Bana Atatürk’ü Anlattılar, Gülümseyen Anılar, Gizli Aşklar, Atatürk Sesleniyor, Bir Zamanlar Nişantaşı’nda, Anı ve Mektuplarda Melih Cevdet Anday...

TARİHİ BUGÜNE GETİREN ROMANLAR

Yaşamöyküsel romanlarıyla bugüne yol gösterebilmesi için tarihsel bilinç ekseninde süzgeçten geçirerek dün yaşananlara ışıldak oldu.

Osmanlının son döneminden başlayarak adalet arayışının, vicdanın yargıcı olarak yaşamı karartan çirkinlik duvarlarını aralayarak şu romanları sundu:

Meyyale, Hatice Sultan, Taif’te Ölüm, Abdülmecit, Şanlı Kanlı Yıllar, Özgürlüğe Kurşun, Paris’te Son Osmanlılar, Çamlıca’nın Üç Gülü, Gazi ve Fikriye, Devrim Yılları, Tavcan, Nevbahar, Vatanı Sattık Bir Pula, Elbet Sabah Olacaktır, Çılgın ve Özgür, Paris’te Bir Türk Ressam, Paris Sürgünü, Hava Kurşun Gibi Ağır, Başın Öne Eğilmesin.

Yapıtlarıyla yaşamımızı aydınlatan Hıfzı Topuz’un vedası kitaplarıdır.

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