Mayıstı...

08 Mayıs 2021 Cumartesi

Yakın tarihimizin önemli mücadele belleği TÜSTAV, Komintern Arşivi’nden Nâzım Hikmet’in, işçilerin sanayi bölgelerinden, kenar mahallelerden şehir merkezine yürüyüşünü anlattığı İstanbul’da 1 Mayıs adlı şiirini geçen yıl gün ışığına çıkarmıştı.

Banu İşlet’in eski yazıdan günümüz abecesine aktardığı, Nâzım Hikmet’in “Geçtik köprüden/ Geliyoruz:/ Yol ver bize Cadde-i Kebir!” dizelerinin yer aldığı şiiri, DİSK’in isteğiyle 68’li, 78’li delikanlıların çocukları olan, yıllardır daha güzel bir dünya için şarkılar söyleyen iki müzisyen Güneş Demir’le Ozan Çoban besteledi.

Bugün 1 Mayıs klibi (Haz. Nazım Soylu) DİSK’in sosyal medya kanallarında yayımlanıyor.

İKİ GENÇ MÜZİSYEN

“Büyük insanlık hiçbir yere gitmedi, her yerde ve her şeyde bizimle. Yeter ki kendi gücünü hatırlasın, yeter ki gücünün farkına varsın. Nâzım’ın cesareti ve inancı hepimize yol göstersin” diyen Ozan Çoban, hissettiği aydınlanma umudunu, coşkusunu şarkıya yansıtmaya çalıştıklarını söylüyor.

Ülkemizdeki “Toplumsal ve sınıfsal meselelere değinen şarkı ve marş geleneklerinin hepsinden faydalanmaya çalıştık” diyen Güneş Demir, “İlk nüveleri 60’larda ortaya çıkan ve günümüze kadar devam eden” Ruhi Su, Fikret Kızılok, Selda, Timur Selçuk, Cem Karaca, Zülfü Livaneli, Sarper Özsan, Grup Yorum, Ahmet Kaya’nın müziğinden, “Anadolu-rock geleneğinin birikiminden” yararlandıklarını, beslendiklerini, onların coşkusuna yaslandıklarını söylüyor.

Komintern belgelerine, sonra TÜSTAV’a ulaşan yapıtın DİSK’le kucaklaşıp bestecilere, “şiirin müzikle buluşturulması”na alkış:

“Bugün toz kondurmuyoruz keyfimize!/ Bugün ‘Mayıs Bir’!/ Bir Mayıs’ta İstanbul/ Bizim olmuş gibidir!”

BASIN BELADA, BAŞIMIZ BELADA

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için Türkiye Gazeteciler Sendikası, basınbelada etiketiyle gazetecilerin sorunlarına dikkat çekti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi’nin bildirisinde “Medya kuruluşlarının yüzde 90’ının iktidarın denetimi altında olduğu, 12 bin gazetecinin işsiz bırakıldığı, yazdıkları ve düşünceleri nedeniyle haklarında binlerce dava açıldığı, 43 gazetecinin hapishanede olduğu Türkiye’de özgür bir basından söz edemiyoruz” denirken Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, basın özgürlüğüne yönelik her türlü baskıya karşı ortak tutum alınması gerektiğini söyledi.

Noam Chomsky, “Boğucu hâkimiyet genişledikçe özgürlükler kısıtlanıyor” dedi.

6 MAYIS’IN 49. YILINDAYIZ

Mayıs’tı, açıyordu ilkyazın çiçekleri/ Üç dağı devirdiler dumanlı Ankara’da demiştim Mamak’ta yazdığım şiirde. Hıdrellez’di, üç dağ, üç öncü gençti: Deniz, Yusuf, Hüseyin.

68’in yaşarken efsaneleşen devrimcisi Deniz Gezmiş’in idam edilmesinden sonra babasına teslim edilen eşyalarının arasında, el yazısıyla yazdığı bir şiir vardı (Cumhuriyet, 11 Mayıs 2014):

“Yenilmişsem/ Elim kolum bağlı/ Boynumda yağlı ip/ Gelip dayanmışsam darağacına./ Dudaklarımda yarın/ Gözlerim yarınlarda/ Unutmak mı gerek seni?/ Kapılar kapalı/ Tutulmuşsa gece/ Kapkara yollar/ Sıcacık bir sevgi/ Sunmayacak mıyım insanlara?/ Bakmayacak mıyım yarınlara/ Seslenmeyecek miyim/ İnsanlara?”

CUMHURİYET 97 YAŞINDA

Yunus Nadi’nin Mustafa Kemal’le yaptığı röportajla yayına başlayan Cumhuriyet’in doğum gününün (7 Mayıs) sevincini okurlarımızla paylaşmanın kıvancını yaşıyorum.

97 yaşında bir genç olan Cumhuriyet’i, “Özel gazete” diye niteleyen Aykut Küçükkaya, bağımsızlık ve laiklik temelinden koparılmak istenen Cumhuriyetimize sahip çıkma bilinci ve sorumluluğuyla “Tehlikenin farkındayız” dedi kararlılığımızı pekiştirerek.

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Yarın Anneler Günü. Kutlu olsun.