Aşı, İsveç pişmanlığı, Yemen’in mahvı

08 Haziran 2020 Pazartesi

İsveç hükümeti, COVID bulaşmasına yönelik ülke politikalarını bir uzmanın (Anders Tegnell) raporuna veya kararına bırakarak, İskandinav ülkelerini katbekat aşan ölümlere neden oldu ve bugün aldığı siyasi riskin faturasını ödeme ile karşı karşıya kaldı. Hükümet, bulaşma konusunda soruşturma açılmasına karar verdi. Tabii muhalefetin baskısı üzerine...İsveç’in yönetilme biçimine her zaman soğuk kalmış biri olarak, ben de bir hesap keseyim:

1 Haziran itibarıyla İskandinav ülkelerinde COVID bulaşmasından yüz bin kişi başına düşen ölüm sayıları şöyle:

İsveç: 43.24

Finlandiya: 5.76

Norveç: 4.44

Danimarka: 9.94

İsveç’te okullar dahil kafeler, barlar, mağazalar ve spor salonları açık kaldı ve İsveç toplumu tam bir COVID bulaşma sürüsüne terk edildi. Bugün Tegnell denen adam, her ne kadar yanlış yaptık dese bile, İsveç’i dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip ülkesi yaptı. Virüslü insan sayısı İskandinav ülkelerine kıyasla 10 kata varan sayıda daha fazla, dünkü ölüm sayısı ise 4 bin 659 idi.

Şunu söylüyordu yetkililer: Biz halkımıza güveniyoruz, bilinçliler ve nasıl davranacaklarını bilirler.

Virüslü sürü yaratmaya geçiş

İsveç halkı da hükümetin virüslü sürü olun kararına uydu, keyif yaptı, büyük ölümler yaşadı. Demek ki “halkım bilinçli” lafı büyük bir palavra imiş. Burada bilinçten çok, insanların ve toplumların 40 bin yıllık yan yana olma, sosyal birliktelik, beraber - ortak yaşam alışkanlığı etkili ve ön planda oldu. Bunu yazıp duruyorum. Çünkü bu Homo sapiens’in genlerinde var!

Dün Paris’teki kafe görüntülerine baktım, farkımız sıfır. 30 bine yakın ölüm var orada.

Demek bu ortak davranış modeli insan kültürünün bir parçası. Çin demek ki bunu biliyordu ve insanları kovalayarak evlerine kapattı ve sonuç aldı.

Bulaşma belasından halkı korumak, ülkeyi yönetenlerin sorumluluğudur.

İsveçlilerin yerinde olsam, bu yüksek ölümlere neden olan karar nedeniyle hükümet aleyhinde düzinelerce dava açılmasına ön ayak olurdum.

Bizde de Saray hafta sonunu serbest bırakınca iki gündür ortaya çıkan manzaralar da bunu gösteriyor. Aslında Saray da İsveç’in yolunu tuttu. Ekonomik faaliyet zorunluluğu her şeyi bastırdı. Nasıl olsa bol bol hastanelerimiz var güvencesini de arkasına aldı Saray.

Virüslü sürüye katılmak istemeyenler, 60 yaş üzerindekiler ve çeşitli hastalıkları olanlar, en tehlikeli döneme girdiklerini bilmeliler.

Çöken bir toplum: Yemen

Yemen üzerine okuduğum bir raporun ana hatlarını paylaşmak istiyorum, çünkü iç savaştan kırılan ülkenin üzerine bir de virüs bulaşması çöktü.

Yemen’de bir yandan İran yanlısı güçler ile Suudi Arabistan ve yanlıları arasında 6 yıldır gaddarca bir savaş sürüyor ve toplum büyük bir kırımın nesneleri durumunda. BM sözcüsü, dünyanın en büyük insani dramından bahsediyor. 3.6 milyon insan yerinden edildi, hastane sistemi çökmüş vaziyette, 2.3 milyon Yemenli koleraya yakalandı ve 4 bini öldü. Ülkeye yardımlar hep yetersiz. Üzerine bir de COVID salgını bindi. Bir öngörü, bulaşmanın nüfusun yarısına yayılacağını ve 40 bin ölüm beklenmesi gerektiğini söylüyor.

Öz: İnsanlık vahşi dönemini bütün acımasızlığıyla sürdürüyor.

Ve geldik aşı meselesine!

En tartışmalı konu. Milyar dolarlar harcanıyor ve ama artık yavaş yavaş anlaşılıyor ki umut epey uzaklarda! Hele tüm insanlar için bir aşı, hayal.

Aşı çok zor bir olay. Kendini bilmez, hiçbir araştırma yapmadan, aşı yapmanın zorluğu konusunda zerre fikri olmadan “emperyalistler, Rockefellerler millete aşı yapıp satmak için virüsü çıkardılar” diyen kanaat müsveddelerinin sesleri çıkmaz oldu. Çünkü bir bataklığa saplandıklarını geç de olsa anladılar.

Kimse severek aşı meselesine girmez, hele büyük ilaç şirketleri!

Diyelim bir yıl içinde yeni koronavirüse yönelik işleyen bir aşı geliştirildi. Sorunlar başlıyor hemen: Kim için? Nüfusun hangi kesimi için? Gençlere mi, yaşlılara mı? Kimde çalışacak? İnsanlar hangi yan etkilere maruz kalacak?

Bir değil, çok sayıda aşıya ihtiyaç var!

Merck, dünyanın ilaç devlerinden, durdu durdu aşı meselesine ortaklıklarla girdi. Diyor ki yetkilisi: Aşı yapmak çok zor iş, çoğu başarısız oluyor. En iyi aşı, virüsten korunma, şimdilik böyle!