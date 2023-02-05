Az bulunur bir bilimciye veda.. Yusuf Yağcı’nın ardından

05 Şubat 2023 Pazar

İTÜ’nün efsane hocası Prof. Dr. Yusuf Yağcı’yı genç sayılabilecek bir yaşta kaybettik. Kimyanın ülkemizde uluslararası konumunu yükselten insanlardan biriydi Yağcı. Müthiş çalışkan. Bilgisayarımdaki güncel notlarım arasında Yusuf Hoca ile bir röportaj duruyordu, yazık ki hayat bu tür gecikmeleri affetmiyor, sizi apansız yakalıyor; artık yeni bir durum söz konusudur, ne söyleyebileceğinizi bilemiyorsunuz. Hepimizin ne zaman ne olacağı belirsiz... Bir varmış bir yokmuş çizgisinde yaşıyoruz.

Celal Şengör büyük bir üzüntüyle aradı, ama kötü haber tez yayılır, sabah ilk gözüme çarpan haber olmuştu.

ERDAL İNÖNÜ’NÜN SÖZLERİ

Bir zamanlar yayımladığımız Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin arşivini karıştırırken Prof. Erdal İnönü’nün Türk-Amerikan Bilim Adamları Toplantısı’nda, Yusuf Yağcı’yı da kastederek “Hayata gözlerimi kapatmadan önce bir Türkün Nobel Ödülü’nü aldığını görmeyi ümit ediyorum” sözlerine rastlıyorum. İnönü’nün dileğini Aziz Sancar hoca yerine getirdi, ama ne yazık ki İnönü bunu göremeden hayattan ayrıldı.

Kendini bilimsel çalışmalarına adamış bir isim. 750 kadar bilimsel makale yayımlamış bilim dergilerinde. İTÜ’den yayımlanan kısa hayat öyküsünde belirtildiği üzere, ulusal ve uluslararası 7 ödüllü burs (bu sayede Çin dahil pek çok ülkede araştırmalarını sürdürdü) ve 20’ye yakın bilimsel ödül kazandı. Japonların Polimer Bilimi Derneği’nin “SPSJ Uluslararası Ödülü”nü de kazanmıştı. Dünyanın önde gelen bilim derneklerinde akademilerinde de üyelikleri bulunuyordu.

Yağcı’nın 10 patentli araştırması var. Uzmanlık alanları konularında (polimer kimyası!) yazdığı 6 kitap var ve 31 kitapta da bölüm yazmış. Prof. Dr. Yağcı, uluslararası birçok bilimsel kurumda onursal üyeliğin yanı sıra prestijli akademik dergilerde editörlük ve hakemlik görevlerini yürütüyordu. Son araştırmalarından birinin koronavirüsü kısa sürede saptayan bir kit geliştirmek olduğunu anımsıyoruz.

Uluslararası başarılı bilim insanları üzerine yapılan çeşitli araştırmalarda adı hep listelerde görüldü.

100 BİN KİŞİLİK LİSTELER

Bir araştırmada (Ioannidis ve arkadaşları, 2019-20), dünyada 7 milyona yakın bilim insanı incelenerek dünyanın en etkili 105 bin bilim insanı listesi oluşturuldu. Bu listede Türkiye’den 195 bilim insanının ismi yer alıyordu. Yusuf Yağcı Türkiye listesinde 23. sırada yer alıyordu. 105 bin kişilik listede sırası ise 20 bin 797’ydi.

Stanford Üniversitesi’nde yapılan ve yine dünyanın en etkili bilim insanlarını saptamayı amaçlayan başka bir araştırmada ise (2021 yılı) dünyadaki toplam 8.5 milyon kadar bilim insanı arasındaki yüzde 2’lik kesime giren, araştırmalarıyla öne çıkmış 100 bin bilim insanı listesi yayımlandı.

Yüzde 2’lik 100 bin bilim insanı arasında Türkiye’den listeye giren 1149 bilim insanımızın olduğu görüldü.

Bu listenin ilk 100 ismi arasında da Yusuf Yağcı bulunuyordu.

İTÜ’nün uluslararası sıralamalarda dereceye girmesinden etkili bir isim olan ve bilimsel kariyeriyle ülkemizin adını uluslararası bilimde duyuran değerli bilim insanımıza veda ediyoruz.

Anısı, yaptığı katkılarda ve Burak Erman Hoca’nın HBT’nin gelecek sayısındaki yazısında belirttiği gibi, yetiştirdiği 80’in üzerinde master ve 36 doktora öğrencisi ile yaşayacaktır.