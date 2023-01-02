Baykallar meselesi, AKP’ye geçiş mi?

02 Ocak 2023 Pazartesi

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın, AKP Antalya milletvekili listesinde birinci sırada aday gösterilmek için parti yetkililerine haber gönderdiğini duydum. Ama pek kabul görmemiş bu öneri. Ama durun bakalım, AKP burada bir yarar görürse birinci sıra değil ama seçilebilecek bir sıra önerebilir. Bilmiyoruz.

Aslı Baykal buna zemin hazırladı biliyoruz. CHP’de üyeymiş, istifa etti. CHP’yi ağır suçlayarak.. Arkasından “yerli ve milli”, yani AKP’nin sloganın yanında olduğunu açıkladı..

CHP ve Türkiye’de siyasete “ağır damgalar vurmuş büyük bir politikacının kızı” olarak böyle sıradan bir profesörlükle hayatını sürdürecek değil tabii ki! Parti de kurar, milyonları peşine takar, olmadı AKP’ye de girer milletvekili olur.

Evet milletvekili olmak bir geleneği sürdürmek açısından önemli.

BAYKAL NEDEN MİLLETVEKİLİ OLDU?

Şanssız bir inmeye uğradı ama ciddi bir tedavi ile sevindirici bir olay oldu ve kısıtlamaları olsa da hayata döndü. Sağlıklı uzun ömür dileriz. Fakat bu kısıtlı yaşamı belliyken neden milletvekili oldu? Kılıçdaroğlu mu “partinin birlik ve bütünlüğü” için Baykal’ı seçilecek listeye koydu?

Düne kadar böyle kabul ediyorduk ama dün öğrendiklerim hiç de öyle olmadığını gösteriyor.

CHP’ye önemli hizmetler bulunan güvenilir bir politikacı ve devlet adamı “Baykal, Kılıçdaroğlu’nu hastaneye çağırdı. Kemal Bey odasına girer girmez Baykal’ın ‘Milletvekili olmak istiyorum’ sözleriyle karşılaşmış. Olay böyle.”

Hatta anımsarsınız, Baykal’ın en yaşlı milletvekili olması nedeniyle Meclis’i açması ve başkanlık yapması bile tartışılmıştı. Baykal ailesi de bunu istemiş. Aile derken, Deniz Bey üzerinde kontrolü elinde tutan Aslı Hanım’dan bahsediyoruz.

Buna durumu izin vermeyeceği için kabul görmedi tabii bu öneri. Milletvekili yemininde zorlandığını izledik. Durum şu, kulaklıktan kendisine yemin metni cümle cümle söylenmiş. Kimin söylediği de biliniyor.

AİLEDEN YİNE MİLLETVEKİLİ

Üç gün önce Kılıçdaroğlu’nu Deniz Baykal’ın evinde gördük. Levent Gök ile birlikte. CHP’den ayrılıp düşman kesilenlerin açıklamalarına baktım. Deniz Bey üst üste ricalar olunca Kılıçdaroğlu’nu kabul etmiş!

Öyle mi? CHP’ye düşmanlıkta sınır tanımadıkları için iktidar yandaşlarına, gazete ve ekranlarına bol malzeme vermenin dışında, bu dedikodunun aslı ne olabilir?

Büyük olasılıkla aileden bu seçimlerde yine bir milletvekilinin Antalya’dan listeye konulması arzusu arka planda olduğu duyumunu aldım.

Kılıçdaroğlu mu ziyaret etmek istemiş veya Baykal’dan çağrı mı almış?! Üçüncü bir kişiye doğrulatamadım ama ikinci olasılık ağırlık basıyor.

‘MİLLETVEKİLİ YAPIN’

Ve bu kez de arka planda Aslı Hanım’ın CHP’den adaylığı için üstelik liste başlığı söz konusu olmuş mu? Gerekçe var: Böylece Aslı Hanım’ın ortalığı karıştırmasının önüne geçilebilir düşüncesi.

Deniz Bey bizzat onu milletvekili yapın demiş mi? Duyumuma göre evet.

Antalya CHP karşı.

Aslı Baykal’ın CHP’de karşılığı koca bir sıfır.

Ama görünen o ki politik hırsı arşı âlâda

Fakat bütün bu girişimleri politika hayatını başlamadan bitirmiş gözüküyor.

AKP onu alıp CHP’ye karşı kullanmaktan bir yarar çıkarır mı, bilmiyorum. Pek de öyle gözükmüyor.