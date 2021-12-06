Gazetemizin ‘patronu’ okurlardan sesler

06 Aralık 2021 Pazartesi

Gazetemizin yönetiminde sorun çözücü yeniden yapılanmayı dikkate getiren dünkü yazım, geniş destek gördü okurlardan. Okur, ayrıca konuşun uzlaşın diyor. Bir koca kurum, koskoca okur kitlesi ve gazeteye can verenlerin dilekleri karşısında kimse kayıtsız kalamaz. Bu kadar toplumsallaşmış, toplumun malı olmuş, Atatürk’ün mirası bir kurumsal yapının varlığı tüm kişisel davranışlardan azadedir. Bu, istifa etme düşüncesi varsa bazı arkadaşlarda, onları da içerir.

Sorunu tartışarak, konuşarak, uzlaşarak çözelim.

Ve gazetemizi nasıl daha yükseltiriz, daha çağdaş yaparız konusuna odaklanalım. Yapacak çok iş varken nelerle uğraşıyoruz, “patronlarımızı” üzüp duruyoruz, onların seslerine kulak verelim.

GAZETE BUNU BAŞARIR

Sayın Bursalı, bugünkü yazınızı tekrar tekrar okudum. Gerçekten biz okurları bu denli açık ve anlaşılır biçimde aydınlatan kimse olmadı. Önerilerinizin uygulanabilirliği olduğunu hissediyorum. Umarım ve dilerim gazeteyi üreten basın emekçileri ile yönetim sorunları çözer.

Cumhuriyet gazetesi, bunu başaracak deneyim ve birikim sahibidir.

Mutahhar Aksarı

ÜZÜLÜYORUZ

Orhan Bey merhaba, Cumhuriyet’le ilgili her olumsuz haber biz okurları çok üzüyor. Bu gazetenin patronu gazete emekçileri ve biz okurlardır. 10 TL de olsa bizler bu gazeteyi almaya devam edeceğiz ama gazete emekçileri gazeteden çıkarılmamalıydı. Sekiz emekçi mi, gazeteye yük olan?

20 yıldır gazetenin her kademesinde calışan Aykut Küçükkaya’nın istifa etmesi gazete için hiç iyi olmadı. Çalışanlardan da yayın kurulunda veya vakıf yönetiminde bulunması son derece doğru bir görüştür, katılıyorum.

Keşke gazete fiyatını 5 TL yapsalardı da o emekçiler çıkarılmasaydı, Aykut Küçükkaya da ayrılmak zorunda kalmasaydı.

Mehmet Kaynak

BU EMANETİ HARCAMAYIN

Lütfen sayın vakıf üyeleri, sorunun çözümüne çare yazısını yazan, benim de hep böyle olmasını düşündüğüm Bursalı’nın çözüm önerileri için gereğini yapın. Fazla şimdilik yazamıyorum, çokça üzgünüm. Bu emaneti harcamayın. Okuyucunuz olarak tekrar rica ediyorum.

Mehmet Güneş Sarıyar

ZAM YAPIN GAZETEYE

Bugün yazdıklarınıza sonuna kadar katılıyorum. Madem okuyucular “gazetenin gerçek patronu” ben de Cumhuriyet’i babamdan devraldım, çocuklarım da devam edecekler. İzin verirseniz küçücük bir katkım olsun. Seçimlere bir şey kalmadı. Düzgün insanların iktidarı yakın. Cumhuriyet yönetimi işten çıkarma yerine başka bir yöntem bulmalı. Biz zaten karda, kışta tribündeyiz, zam yapsalar ne olursa olsun alırız gazetemizi. Çünkü karanlıkla savaşıyor halk. Çıkarılan arkadaşlarımızın yanındayız. Tekrar işbaşı yapmalılar. “Her şey Cumhuriyet için.”

A. Kadri Ergi

GÖRÜŞLERE KATILIYORDUM

Uzun yıllardır “Cumhuriyet gazetesi” okuruyum. Bugün kaleme aldığınız yazınızın her kelimesine bire bir katılıyorum. Sözde değil özde bir “Atatürk” sevdalısı olarak mirasına bu denli sahip çıkmanızdan dolayı tebrik ediyorum.

Naim Türkekul

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Cumhuriyet’in çıkarlarından büyük hiçbir şey yoktur.