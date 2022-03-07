‘Hey durun, benim ülkemi mahvetmeyin’ diyememek, piyon olmak..

07 Mart 2022 Pazartesi

Zelenski ABD/NATO’ya ateş püskürüyor, yaptığı “Ukrayna hava sahasını Ruslara kapatın” önerisini kabul etmedikleri için. “Ölümlerden siz sorumlusunuz” diyor... İngiltere, Almanya, ABD, Ruslarla savaşmayacaklarını açıkladılar, işgalden önce! Zelenski, ülkesinin içinde ve üzerinde en azından bir Avrupa/NATO - Rusya savaşı kopması için çalışıyor, denebilir. İsterse atom savaşına dönüşsün ve dünya çapında yayılsın.

Ülkesinin bu kez tarihin en büyük felaketine sahne olacağının şüphesiz ki farkında. Diyeceksiniz ki ülkesi işgale uğramış, başka ne yapabilir...

Altı ay içinde kurduğu partiyle o makama oturan, film şirketinin ortağını ülkenin istihbarat başkanlığına getiren, komedi yıldızı olmasında etkin diğer arkadaşlarını özel kalemi dahil yönetimin çeşitli yerlerine yerleştiren, parasını ülkesinden kaçırarak Kıbrıs’ta offs hore şirketlerine yatıran, 40 milyon dolar da kâr eden bir yönetici için bu soru haklı olabilir. (https://odatv4.com/dunya/zelenski-gizli-gizli-devretti-231073).

Zelenski ülkesini çok mu seviyor da NATO’yu savaşa çağırıyor? Nasıl bir ülke yönetmeye talip olduğunu bilmiyor muydu?

SORMADIĞI SORU

Ukrayna’nın 1991’de bağımsız bir ülke olduktan hemen sonra yaşadıklarını https://tr.wikipedia.org/wiki/Ukrayna maddesinden okuyun lütfen. Neden okuyun diyorum? Zelenski’nin nasıl bir ülke devraldığını, parçalanmış, Batı-Doğu arasında bir savaş alanına dönüştürülmüş (dünkü yazıma bakın!) olduğunu görmek ve sağlıklı değerlendirme yapabilmek için.

Zelenski’nin komedi filmleri çevirmekten bunları bilmeye zamanı olmadı, demeyin.

Ülkesini yönetecek politikacı, şu soruyu kendine sormamalı mıydı? Ben ülkemi bu savaş ortamından nasıl çıkarırım, ABD/Avrupa ile Rusya’nın arasından sıyırırım, bağımsız ve özgür bir ülke yaparım?

Hayır, belli ki sormamış, böyle bir derdi de yokmuş; bu zor koşullarda milletini birleştirecek bir dava adamı olma vizyonu olmayanın, kapı önünde bekleyen felaketten kurtulması mümkün olamazdı.

Şunu diyebilirsiniz: Ukrayna zaten 2004’ten beri ABD’nin, Avrupa’nın pençesinde. ABD, Ukrayna’yı yıllardır silahlandırıp savaşa hazır hale getiriyor. Zelenski ne yapabilirdi ki?! Dünkü yazımdaki 3 milyar dolarlık askeri yardıma değinmiştim, Washington Post’tan aktarıyorum: ABD üst düzey savunma yetkilisi 2021’de 1 milyar dolar askeri yardım öngördüklerini açıklıyor, WP malzemelerin listesini yayımlıyor, her şey var.

Amaç, Ukrayna ordusunun mümkün olduğu kadar Rusya’ya karşı direnmesini sağlamak.

"NATO’YA ÜYE OLMAYACAĞIZ"

Bu desteğin amacı ABD/Avrupa açısından farklı. Rusya’yı çökertme politikasının bir parçası. Uygulanan ekonomik tecritler de bunu amaçlıyor. Fakat bu önlemlerin bile Ukrayna’ya kısa vadede yararını kimse tartışmıyor.

Zelenski’nin ülkesini bu sarmaldan çekip çıkarma gücü, isteği yoktuysa neden başkan oldu? Neden “Hey durun, Rusya’yı köşeye sıkıştıracaksınız diye benim ülkeyi mahvetmeyin...” ve “NATO’ya üye olmayacağız, kimsenin de kölesi olmayacağız” demedi?

Ukrayna’nın bu durumundan birinci derecede, ülkeyi yönetenler suçludur.

Yine vurguluyorum: Ukrayna’da ABD/NATO - Rusya arasındaki jeostratejik bir savaşı izliyoruz.

Putin’in “Ukrayna Rusya’nın bir parçasıdır” milliyetçi ideolojik yüklemesi ise evet Rusya’nın belleğinde olan bir olgu ama şimdi sadece içeride Ruslara yöneliktir

HASAN KÖNİ’DEN ÖNEMLİ SAPTAMA

“Sayın Bursalı, devletlerin tehdit algılamalarına göre davranışları var. Bu algılar üzerine gidildiğinde cevap veriyorlar. İsrail, kendisinden 1000 km ilerde İran’ın nükleer silah yapmasına izin vermiyor ve Ortadoğu’yu karıştırıyor. Amerika Küba’da sosyalizmin oluşmasına izin vermedi ve Ruslardan silah alınca Küba’yı ablukaya alıp dünya savaşına götürüyordu. Sonra, Nikaragua’ya saldırdı...

Rusya’yı savaşa çekmek için Ukrayna’ya silah ve paralı asker sokmak yeterli idi. Neden şimdi? Kasım ayındaki kısmi senato seçimlerini kaybedecek olan Biden büyük komutan rolü istiyor ki oy alabilsin. Almanya’yı zorla silahlanmaya ikna ettiler artık Avrupa’da para harcamazlar. Karadeniz’de Çin’in yol ve kuşak projesini Belarus’ta durduracaklar. Olan bize ve Ukrayna’ya oldu... Prof. Dr. Hasan Köni”