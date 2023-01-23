İktidar ülkeyi ağır vesayet altına soktu!

23 Ocak 2023 Pazartesi

İktidar ülkenin boynuna sadece dış borç olarak 500 milyar dolarlık prangayı asınca ve doğal yollarla ülkeye ihtiyacı olan döviz girişi olmayınca ülke ve Saray dış ülkelerin ağır bir mali vesayeti altına girdi.

Bunları biliyorduk, ama Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed El Suudi Cedan resmen dile getirince bir tuhaf olduk: “Türkiye, Mısır, Pakistan gibi ekonomisi kırılgan durumda olan ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz...”

Petrol zengini, ekonomik bakımdan çökmüş üç Müslüman ülkeyi kırılgan sayarak onları koruyacağız diyor. Nasıl? Milyar dolarlar vererek...

Suudilerden kaç milyar dolar Merkez Bankası hesaplarına girdi bilmiyoruz. Ama ta kasım ayından beri gelen haberlere göre herhalde aralıkta veya ocakta 5 milyar dolar. Türkiye için anlamı ne ki demeyin, dolara kurşun atan bir iktidar için büyük para! Haberin yayılması bile dolara dur diyor!

BAĞIMLILIKTIR BU!

Suudilerin beklentisi ne diye sormayacağım. Ama bu tür rica minnet verilen paraların siyasi anlamı olduğunu âlem bilir. Ayağa gidildi, Kaşıkçı cinayeti için sarf edilen bunca laftan dolayı kapalı kapılar ardında özürler dilendi.

Ben ettim sen etme, ver bu parayı!

Seve seve, lafı mı olur! Bir 5 daha gönderebiliriz!

Böylece Suudi politikalarının yörüngesine girmiş oluyorsunuz! Çökmüş bir ekonominin 5 milyarlar karşısında politika yapacak hali sıfırdır. Suudi Arabistan Müslüman ülkelerin üzerinde bir üstünlük kuruyor, bu sizin dış politikanızı da etkiler, ideolojik olarak ülke içindeki sözde İslami paralel yapıların gelişmesini de teşvik eder.

MOSKOVA’YA BAĞIMLILIK

Sadece Suudiler mi, en büyük bonkör Moskova! Türkiye BOTAŞ aracılığıyla Rusya’ya aylardır petrol-doğalgaz borcunu ödemiyor. Sözü edilen 20 milyar dolar!

“Sonra ödersiniz! Hele şu seçimi kazasız belasız yeniden bir kazanın, aramızdaki ilişkilere bir şekilde seçim sonrası limon sıkılmasın. Sonrasına bakarız!”

Beş ay sonrası, kim iktidardaysa sopanın üzerine 20 milyar dolarlık fatura asılır ve iktidarların burnu önünde sallandırılır durur!

Bugün Rusya ile karşılıklı ticarette muazzam açık var. Rusya’nın 2021 bize ihracatı 59.6 milyar dolar, bizim ihracatımız ise 7.6 milyar. 8.5 kat!

Sadece Suudi Arabistan ve Rusya mı? Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt... Buralardan daha çok para geliyor, kontrol altındaki şirketler, ortaklıklar, büyük arsalar...

ABD’NİN F-16 HAVUCU

Uçağın ona bağlı. Milli savaş uçağı geldi geliyor propagandası ile avunur dururken, orta dönemde bile bu pek de mümkün gözükmüyor. Siluet gösterebilirsiniz de gerçeğini “savaş yapabilecek” konuma getirmek çok çok zor.

Yani F-16’lara bağımlısınız, ABD konuyu uzattıkça uzatıyor. Güncel politikalarda, mesela Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine hemen evet de Suriye meselesinde bensiz bir hareket etme diyor. Mehmet Ali Güller bunu yazdı.

ABD sopasının ucuna taktığı F-16 havucunu iktidarın burnu üzerinde dolaştırıp duruyor!

Vesayet diz boyu!