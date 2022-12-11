İthal mala evet ama ‘ithal fikre’ hayır! Ne acaip durum!

11 Aralık 2022 Pazar

İki seferdir karşılaşıyorduk ve selamlaşıyorduk Bahariye Caddesi’nde. Sakalı var, çantasında tahta kaşıklar kepçeler bilumum ahşap mutfak araçları, satacak günlük nafakasını çıkartacak. Emeklilikte boş oturmaktansa.. Son karşılaşmamızda durdurdu beni “Hatırladım adını Orhan Bursalı’sın...” dedi. Ayaküstü sohbete koyulduk, anlatacak çok şeyi var. Kartal tarafında Saadet Partili.. Siyaseti izliyor, ekranda görüyorum seni dedi.

İki önemli noktayı belirtti. “6’lı masa kimi aday gösterirse arkasında hepimiz birleşeceğiz!”.. Kimi gösterirse! Bir sürü konuda fikir birliği içindeydik, Kılıçdaroğlu’nun İkinci Yüzyıl Çağrısı konuşmasını dinlemiş..

Tek bir itirazda bulundu: Keşke yabancı danışman olmasaydı!

Jeremy Rifkin’i kastediyordu.

Demek Saadet çevresinde bu konuşuluyor.

Hayır, AKP’de bunu bir karşı propaganda vesilesi yapıyor.

Ne telefon kullanıyorsun göstersene dedim. Şüphesiz ithal!

Baktım dün cumhurbaşkanının günlü onlarca konuşmasından birinde veya birkaçında şöyle diyordu:

“İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. İthal danışmanlar falan filan nedir, geç o işleri. Gözümüz de kalbimiz de hep milletimize baktı..”

KULLANDIĞI MAL İTHAL AMA

Cumhurbaşkanı en iyi ithal telefonu kullanıyor.

Türkiye yabancı ithal telefonlara ne kadar ödüyor?

2011 haberi: Türkiye cep telefonuna 10 yılda 21 milyar dolar para harcadı. 1994 yılından bu yana Türkiye yaklaşık 135 milyon adet cep telefonu ithal etti.

2020 Haberi: Türkiye geçen yıl cep telefonu ithalatına yaptığı 1.8 milyar doları da sayarsak son 5 yılda telefonlara 12 milyar 840 milyon dolar ödedi, 61.2 milyon cep telefonu ithal etti.

Cumhurbaşkanının bindiği lüks arabaların hepsi ithal.

Bize evlerini açsa, şöyle bir tespit yapsak, acaba ne kadar ithal mal vardır, merak ederim.

EŞİ EMİNE HANIM’IN ÇANTASI MARKA!

Şimdi haberi okuyalım. “Polonya’da Emine Erdoğan’a alışveriş esnasında onlarca korumanın eşlik etmesi ise dikkat çekti. Pazarda uzun süren pazarlıklar yapan Emine Erdoğan aralarında 20. yüzyıldan kalma bir porselen takımının da bulunduğu antika masa, sandalye gibi eşyalar için 147 bin lira ödedi.”

Kullandığımız bilgisayarlarımız da ithal.

Aslında televizyonlar da. Yerli üretimin ana malzemeleri dışarıdan geliyor.

Şarj aletleri.. Ara kablo ihtiyacım oldu. Baktım hepsi ithal, çoğu Çin malı. Bir tek ara- bağlantı, transfer kablosu vb. kablo yapılmıyor ülkemizde. Kaç milyar dolar ödüyoruz?

BU CARİ AÇIK NEDEN?

Türkiye’de cari açık neden 60-80 milyar dolarlara fırlıyor acaba?

Neden ülkemizde makineleri ithal ediyoruz durmadan?

Neden makineler için gerekli hammaddeleri, ara maddeleri, teknolojileri, yüksek teknolojileri hep ithal ediyoruz?

Neden bu sözde “yerli ve milli” irade, propagandası, 22 yıldır iktidarda ve ithal mal kullanıyor?

Çok ayıp, “yerli ve milli” olarak insan utanır!

İTHAL MALA EVET, İTHAL FİKRE HAYIR!

Evet, Kılıçdaroğlu dünyada sanayileşme vb. konularında dikkate alınan bir fikir adamı Jeremy Rifkin’i danışman yaptı diye konuşuluyor. Bir Saray soytarısı hatta “ne kadar para ödüyorsun söyle” diye bile yazdı. Yahu sen kullandığın ithal mallara ne kadar para ödüyorsun, bu ülkeye maliyetin ne, önce bunun hesabını ver.

Rifkin şunu dese, ki demeli bence: Yahu aptal mısınız, ülkenizde üretebileceğiniz tonla mal varken bunları ithal ediyorsunuz. Gelin neleri üretebileceğinizin programını yapalım..

Ki Rifkin ülkeye yatırım ilişkileri için bir maymuncuk aslında...

Ona ihtiyacımız mı var? Aslında özellikle saygınlığına ve kapı açıcılığına ihtiyaç var.

Bizde kafa şu: Yabancı fikirlere hayır, ama yabancı fikirlerin ürettiği her şeye evet. Dolar dileniriz, ama ithal ederiz!

Ne aptalca bir durum...