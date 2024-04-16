Milleti birleştirmek ve AKP’nin düşüş dinamikleri

16 Nisan 2024 Salı

CHP’nin yükseliş dinamiklerini incelerken altının en çok çizilmesi gerekenin, CHP’nin milleti birleştirici politikalarıdır. Tamam, iyi ve halkçı belediyecilik desteği genel merkezin politikalarına bir sahicilik kazandıracaktır. Ama şu günden itibaren yerel seçimlerin yarattığı yükselişin cicim günleri geride kalacaktır.

Yükselişin inşası çok daha zorlu bir süreçtir. Bugünden itibaren bu yükselişin dört yıl boyunca inşa dönemine girildi.

CHP halkçılık temelinde yükselebilir. Halkçılık, AKP’nin sermayecilik, talancılık, parti ve çevresini zenginleştirme, geride kalan tüm milleti yoksullaştırma politikalarının panzehiridir.

AKP her açıdan, tüm yöneticileri ve kayırdığı adamları, 20 yıldır ihaleleriyle beslediği şirketleri ile ülkenin en zengin sınıfı, partisi, zümresidir.

AKP’nin kaybettiği belediyelerine bakın, yönettikleri kentler yüz milyonlarca, milyarlarca faiz ve borç yükü altına sokacak kadar büyük bir yağmanın merkezlerine dönüşmüşler. Seçimi kaybettiğini gördüklerinde ise acele son yağma imzalarını atmaktan çekinmemişlerdir.

BELEDİYELERİ YAĞMALAMAK

Belediyeler kimsenin halkın parasını çarçur edebilecekleri yerler değildir. Seçimi kaybeden yönetimi CHP’ye geçen, mesela Denizli Belediyesi, 11 milyar TL’yi aşan borcunu açıkladı. 2 milyarı kredi borcu ve yüzde 55 ile faiz borcu 800 milyon lirayı aşıyor. Anlaşılan belediyeler tam bir yağma Hasan’ın böreği yerler. Belediyelere borçlanma kriterleri getirilmesi gereği açıktır. Bütün bunlar iyi bir çalışma ile halka açıklanmalı.

Aslında AKP’nin “Düşüş dinamikleri”ni CHP’nin yükseliş dinamiklerine dönüştürecek bir inşadan bahsediyorum. CHP 2028’e giderken halkçılığının temel taşlarını nasıl döşeyecek bilmiyoruz. Bu bir ilkeler bütünlüğü gerektirir.

Bu arada 2028 yolunun çok dikenli olacağının işaretleri Kepez Belediye başkanının haksız yere tutuklanmasıyla verilmiştir. Elimdeki yargıyı son derece insafsız kullanacağım demektedir. Buna tüm devlet gücünü de katın. RTE iktidarı teslim etmemek için her şeyi yapacaktır.

İYİ PARTİ'YE GEREK VAR MI?

Bunun için Özgür Özel’in zafer konuşmasına başvuracağım: “CHP artık tüm demokratların partisidir. CHP aynı zamanda milliyetçi, muhafazakâr, Kürt demokratların aynı anda oy verebildikleri partidir. Bu seçmenin bize verdiği kredi ve görev olarak addediyor bu emaneti alıyor ve başımızın üstüne koyuyoruz.”

İYİ Parti bir merkez sağda yapılanırken ilk başlarda, CHP’den de seçmen devşirdi. CHP’nin ittifak politikası bunu göze almıştı. Önceki yazılarımda belirttiğim gibi, AKP’den kopacağı varsayılan seçmenin bu partiye gideceği ve böylece CHP ile İYİ Parti arasında güçlü bir ittifak kurulacağıydı.

Bu varsayım tam boş çıktı.

Son yerel seçimde de İYİ Partili milyonlarca seçmen CHP’yi destekledi. CHP desteğini aldığı tüm seçmenlerin, yükselişin inşasında, CHP’ye güç verecektir. Yani böyle bir görev tanımı var.

Anlaşılan artık CHP’nin başka partilerin kapısını çalmasına gerek kalmayacak bir güç transferi ve sonuçta birleştirici ana parti düşünülmektedir.

Tüm bunlar çok ciddi görevlerdir. Neyse ki önlerinde adım adım inşa için zaman var.

SANDALYE VE MASA AYAKLARI SORUNU

İlkfer Akman: Yazınızda bahsettiğiniz demir sandalye ayakları sorunu için size pratik bir çözüm: PVC tesisat boruları parçaları içinde boru kapamasıtapa diye bir parça bulunur. Demir sandalye ayakları çapına uygun bu malzeme, birçok yapıştırma malzemesi kullanılarak dolgu şeklinde ayak uçlarına yapıştırılabilir.

Hasan Arpacı: Mobilya aksamı satan mağazalarda sandalye altlıkları bulunabilir. En kestirme yolu anlayan uzmanı çağırarak bu işi çözmesini istemek. Sonuçta ticaret ehli bu insanlar bu işten ekmek yiyor.