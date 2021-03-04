RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!

04 Mart 2021 Perşembe

Türkiye, 128 milyar dolarını satmasına rağmen (Kimlere, nasıl?) dolara kaçışı ve TL’nin batışını engelleyemeyince, ülke dibe çakılınca, çareyi damat beyin istifasında veya kapının önüne konmasında buldular (8 Kasım). Ve hemen RTE teminat verdi: Yargı reformu, ifade özgürlüğü ve yatırımlara yasal teminat reformunu hemen Meclis’e sevk edeceğiz.

Dolar çıktığı tepelerden, asansörle aşağılara indi, 8’in altına.

RTE ikide bir demokrasi reformu üzerine konuştu, AB’ye mesajlar verdi, çünkü dış yatırımlar dibe vurmuş, iktidarları parasızlıktan kıvranıyor, Katar’ın mı yoksa kimin olduğu bilinmeyen dış destek borçlarıyla nefes almaya çalışıyorlar.

Umutlandı herkes, çünkü o ay reformları Meclis’e getireceklerdi.

Ben de yazdım, mecburlar bu söylediklerini yapmaya, yoksa yatırım ve para gelmez. Dibe vurmuş ülkeyi toparlayamazlar.

TAM ÜÇ AY OYALAMA

Fakat iktidar sorumluları sadece reform gevezelikleri yaptılar.

Tüm üç ay! Bu arada batık ülkeye ve yüksek faize sıcak-spekülatif para girdi, dünyanın en yüksek faizine hücum etti ve milyarları götürdü.

Şubat başında, oyalamanın yeni ve daha büyük aşamasına geçildi: Yeni Anayasa yapalım, tüm reformlar orada. 1 ay sürdü yeni anayasa gevezelikleri.

Bu kez mart başında Cumhurbaşkanı “İnsan Hakları Eylem Planı” açıkladı.

Bu plan iki yıl içinde uygulanacak, cafcaflı takdimlere bakın: 11 ilke, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeriyor “İnsan Hakları Eylem Planı”. Amaçları da “özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik ülke” imiş. Tutuklu yargılama zorlaştırılacakmışşşş.

CAFCAFLI BAŞLIKLAR!

İşin ilginç yönü benzer planları 2014 ve 2019 yılında da hazırlamışlardı! Böyle şeyleri severler, iki yıl önce “Yargı Reformu Strateji belgesi hazırlanmıştı. Yine 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyet” gibi cafcaflı başlıklar altında! Ekonomide sıkıştıkça gelsin yargı reformu masalları! Bir dönme dolap, binersin dönüp durursun. Aynı sakızı çiğne babam çiğne!

19 yıldır iktidarda olan bir parti ve liderlerinin aklına mesela birden basın geliyor ve “hadi basını özgür yapalım” diyorlar. Basında dünyanın en kötüleri arasındayız!

Özgür basın mı istiyorsun? Hemen şunu yap: Havuz medyanı dağıt. Her birini, TV’lerin dahil, satışa çıkar. Beslemeyi kes. Adı merkez TV’ye çıkmışlara, şu adamları çıkaracaksın, şunları çıkarmayacaksın, şu gazeteci bazen sert eleştiri yapıyor, o ve benzerlerini ekrana çıkarma, yasakları koymayacaksın.

Bunları yapmazsan, medya özgürlüğünden bahsetmek yalandır. Cumhuriyet’e daha dün ilan kesme cezaları verenler, ancak basını özgür kılacağız masalları anlatır. Hele hele 2023 seçimlerine giderken, otokrat yönetimlerin basın özgürlüğünden bahsetmeleri kadar trajikomik olay olamaz.

HAK İHLALLERİNDE BİRİNCİ!

19 yıldır iktidarsın, insanların eleştirel ifade özgürlüklerini cezalandırıyorsun.

Anayasal gösteri özgürlüklerini boğuyor, sopalıyor, copluyor, tanklarını üzerlerine gönderiyor, Boğaziçili öğrencilere terörist diye saldırıyor iktidar!

Sonra çıkıp reform yapacağız diyor. Sanki protestocu öğrencilere terörist diyen bir yasa, anayasa maddesi var!

Oysa anayasada var tüm özgürlükler. Anayasayı ve yasaları uygulasanız, kendinize siyasi olarak bağlı savcılıkları ve mahkemeleri dağıtsanız, yargıçları, savcıları tamamen tarafsız yargılamaya davet etseniz, sizden korkmasalar, adamınız olan İstanbul savcısını Yargıtay’a, oradan Anayasa Mahkemesi üyeliğine uçurtmasanız, Kavala ve Demirtaş’ı ve benzerlerini yıllardır ceza almadan hapishanede tutmasanız, anayasa ve kararlarını uygulasanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına harfiyen riayet etseniz, Türkiye çağ atlar!

Yıllardır insan hakları hukuk ihlalleri sıralamasında ilk üç ülke arasında yer almayız! 2020’de İnsan Hakları Sözleşmesi’ni en çok çiğneyen ikinci ülke olarak mahkûm edilmeyiz! Ve en çok mahkûmiyet de ifade özgürlüğünü çiğnediği için! (Sedat Ergin, 3 Şubat 2021)

128 ülke arasında hukukun üstünlüğü göstergesinde 107. sırada bir ülke yaptınız burayı. Önce başdanışmanınız Mehmet Uçum’u uçurun oradan, “AİHM kararları bağlayıcı değil” diyen!

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Cumhurbaşkanı muhalefet lideri olarak, iktidara gelince yapacakları büyük hukuk ve düşünce özgürlüğü üzerine eylem planını açıkladı önceki gün...

Fena değildi, kahrolsun ülkeyi bu duruma düşüren CHP zihniyeti! CHP iktidarı yıkılacak, özgürlükçü AKP iktidara gelecek!