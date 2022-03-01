Yeni bir siyasi iklim, düzen ve ahlaklı politikacı

01 Mart 2022 Salı

Evet, ülkenin yönetilmesi planlanan anayasal sistemin ana hatları açıklandı. Arzulanan bir metni açıkladılar. Bu metin, uzun süredir yaşadığımız, kural, hukuk, yasa, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri tanımaz bir dönemden çıkarılan değerli deneyimleri bir araya getiriyor ve bir siyasi-toplumsal demokrasi geleceği vaat ediyor.

Milletin geniş bir kesimini temsil eden metin, dahası iktidardan umudunu kesen AKP ve MHP’ye oy verenlerin de desteğini alacaktır. Ayrıca, resmi ittifak dışından da çok geniş bir destek bulacaktır.

İttifakı önemsiyorum. Ülkenin ve milletin yeniden bir araya getirilip uygarca tartışabileceği, uzlaşabileceği ve ortak kararlar alabileceği görüldü.

Çok kötü bir dönemden siyasi olarak ışıltılı ve ahlaklı yeni bir döneme geçmeyi öneriyor metin.

Bu açıdan, Türkiye uzun süren kötü bir siyasi geçmişe, siyaset yapma biçimine, siyasi yiyiciliğe, ahlaksızlığa son verilebilir bir dönemin de penceresini açıyor.

YENİ VE AHLAKLI BİR SİYASİ ORTAM

Salt başkanlık rejimini, Recep Tayyip Erdoğan’da cisimleşen yönetim biçimini tasfiye etmenin çok daha ötesinde bir anlam taşıyor bu metin.

Böylece sorun RTE olmaktan çıkıyor. “Tek amacınız RTE’yi tasfiye etmek” diyen sözde politik ucuz yorumlara da son veriyor. Hayır, mesele çok daha geniş... Berbat bir sistemi tasfiye etmenin bile ötesinde, yeni bir siyasi iklim, yeni bir siyasi düzen, yeni bir ahlaklı politikacı tipini ve partisini-particiliğini arzulayan bir metin var önümüzde.

Bu açıdan da RTE’den de önce var olan küflü, içinde tüm kötülüklerin de bulunduğu bir dönemin üzerine çizgi çekebilecek bir umut ve beklenti yaratıyor Millet İttifakı.

CUMHURİYETİ DEMOKRATİKLEŞTİRMEK

Cumhuriyetin belki de ilk kez kendisine tasallut olan her türlü antidemokratik yapının, tek adamlık dahil, belki de artık tasfiye edilebileceği ve Cumhuriyetin demokrasi ile birleşebileceği/bütünleşebileceği bir dönemin ışığı görünüyor sanki.

Şüphesiz, mesele uygulamada ve ittifakın tüm bileşenlerinin de “yeni dönem tarzı siyaset” konusunda kafalarının berrak olup olmamasında.

Çünkü bu yeni tarzı siyaset, yeni bir siyaset adamı profili gerektiriyor.

Veya yaşadığımız kötü geçmişin, bugünkü Millet İttifakı politikacılarını da yeni politika konusunda ve nelerin yapılmaması, nelerin yapılması konusunda eğitmiş olabileceğini umut etmek istiyoruz.

Millet İttifakı’nın bir araya gelmesi, salt bir parti ve lider çıkarının üzerinde ve ötesinde bir anlam taşımalı.

PARTİ ÇIKARININ ÖTESİNDE

Şu bir gerçek: İttifak partilerinin çıkarı, iktidara gelebilmek ve var olabilmek için bir araya gelmekte yatıyor. İttifakın en önemli siyasi çıkarı şüphesiz budur.

Fakat salt parti ve lider çıkarı için adım atılmasını düşünmek, geleceğin arzulanan siyasi umudunu ciddi gölgeler veya karartır.

Demokratik, hesap verecek ahlaklı bir siyasetin adımlarının bu ittifaka eşlik etmesi, “yeni dönem açılıyor”, “tarihi bir an” biçimindeki düne yüklenen nitelemeleri hak edebilir.

Yoksa burada bizler mi bu hayali kuruyoruz, henüz bilmiyoruz. Geçmiş deneyimler, bizi temkinli iyimserliğe itiyor. Yaşadığımız geçmiş zaman bir ömrü aşmıştır; demokratik cumhuriyet ve ahlaklı siyaset umudumuzu köreltmiştir.

BATIRIYORLAR VE ÇALIYORLAR

Bu siyasetçi tipi, seçmende, bu kötü yapıyı ve kötü politikacıyı desteklemekte çıkarı olduğu konusunda bir çoğunluk fikri yaratmıştır: “Çalıyorlar ama çalışıyorlar.” Çalışmaları da ülkeyi batırmak yönünde oluyor. Ellerinde sadece “Çalıyorlar” kalıyor.

Bu “çoğunluk inancı” dönemini de sona erdirecek büyük eğitim adımlarının atılması, milleti hayatını bir somun ekmek peşinde koşmaktan kurtaracak bir ekonomik özgürlüğe kavuşturması beklentisi içinde olacağız.

Haydi hayırlısı.

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Çiller gibi, geçmiş kirli dönemde siyaset yapanların bir parçası oldukları, nemalandıkları düzeni ayakta tutmak için harekete geçmelerinin, bir siyasi figür olarak cirmi kadar yer yakacağını, dahası sıfır noktasında bile görünmez olduğunu belirtelim.