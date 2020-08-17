CHP’nin bölünmesi
CHP kurultayı sonrasındaki tartışmalar halen devam ediyor.
CHP’nin bir önceki genel seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddiaları ve “1000 Günde Memleket Hareketi” adı
altında bir çalışma başlatacağını ilan etmesi, CHP’nin bir bölünme sürecine
gireceğine yönelik endişelerin artmasına neden oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ve kendisine yakın genel başkan yardımcılarının ve il
başkanlarının, kurultayda, parti içi birlik ve beraberliği sağlamak, partinin
eski ve yeni kadrolarını bir araya getirmek, parti yönetimine zaman zaman
eleştiriler getiren kesimleri de kadrolarına katmak ve onlardan yararlanmak,
partinin programında ifade edilen temel ilkeleri özümsemiş kişilere yönetim
kadrolarında daha fazla yer vermek, dar bakışlı nepotist yaklaşımları kırmak
konularında yetersiz kalmaları sonucunda, parti içinde sancılı bir sürece
girilmiştir. “Küçük olsun, benim olsun,
herkes benden olsun” biçimindeki hastalıklı zihniyet, CHP’nin çalkantılı
bir döneme girmesine neden olmuştur.
Öte yanda, Muharrem İnce’nin, parti yönetiminin bu
hatalarına verdiği orantısız tepki, partideki bölünme sürecine hız
kazandırmıştır. Mahalle, ilçe, il kongresi ve kurultay süreçlerinde parti
yönetimine eleştirilerin getirilmesi son derece doğaldır. Bu eleştirilerin
ortaya konması, partinin sağlıklı bir biçimde gelişmesi açısından zorunludur.
Ancak CHP’den istifa edip başka parti kurmak veya parti içinde çift başlılık
yaratacak paralel yapılanmalara girişmek, üç yıl boyunca CHP yönetimini
tartışmalı hale getirmek ve seçim döneminde CHP’yi zaafa uğratmak, partiye de
ülkeye de çok büyük bir zarar verir. Böyle bir yol izlemek siyaseten de intihar
etmekten başka bir anlama gelmez.
***
Bununla birlikte, kongre ve kurultay süreçlerinde parti yönetimine
getirilen eleştirilere, “listeye giremedi
ondan eleştiriyor” veya “seçilemedi
ondan eleştiriyor” gibi bayatlamış kasaba kurnazlıklarıyla yanıt vermek de
partiye hiçbir katkı sağlamaz, sorunların halının altına süpürülmesi dışında
hiçbir işe yaramaz. Hele, yönetime yönelik bu eleştirileri yapan kişiler,
seçilsin veya seçilmesin, listeye girsin veya girmesin, eleştirileri konusunda
her zaman tutarlı davranmışlarsa, geçmişte seçildikleri dönemde de parti
yönetimine eleştiriler getirmişlerse ve eleştirilerini ideolojik gerekçelerle
ilkeler üzerinden ortaya koymuşlarsa, ayrıca bu kişiler, adil bir yarışın
sonucunda değil, “anahtarın anahtarı”
entrika listeleriyle, delegenin özgür iradesi baskı altına alınarak
seçtirilmemişse, “listeye giremedi ondan
eleştiriyor” veya “seçilemedi ondan
eleştiriyor” yaygarası kopartanların haddini bilip susması gerekir.
***
CHP’de, yönetim kademesinde olanlardan en sade üyesine kadar
herkesin bilmesi gereken bir şey vardır: CHP bir siyasi partidir. CHP bir
akademik düşünce ve tartışma platformu veya bir öğrenci kulübü değildir.
CHP’nin, partinin en üst karar organı olan kurultay tarafından onaylanan bir
parti programı ve parti tüzüğü vardır. Her üye bu program ve tüzükteki temel
ilkelere uymakla yükümlüdür. Bu ilkelerin ne olduğu açıktır: Cumhuriyetçilik,
Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Ulusçuluk, Devrimcilik, Sosyal Demokrasi,
Demokratik Solculuk.
Mustafa Kemal
Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır.
Atatürk aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.
Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Ulusçuluk, Devrimcilik
1920’li ve 1930’lu yıllarda partinin temel ilkeleri olarak ortaya çıkmıştır. “Atatürk de tartışılabilir” veya “1930’ların koşulları artık geçerli değildir”
gibi söylemlerle partinin temel ilkelerine aykırı hareket etmek, tüzüğe göre
parti suçudur.
Cumhuriyetin yerine monarşinin, halkçılığın yerine
oligarşinin, devletçiliğin yerine serbest piyasacı neo-liberalizmin, laikliğin
yerine teokrasinin, ulusçuluğun ve vatandaşlık bilincinin yerine ümmetçiliğin,
devrimciliğin yerine neo-Osmanlıcı muhafazâkarlığın getirildiği 21. yüzyılda,
bu ilkelerin artık geçerli olmadığını savunmak, ancak bir akıl tutulmasıyla
açıklanabilir!
Yazarın Son Yazıları
Video Haberler
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı