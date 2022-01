‘Altın’, altındır! (3)

28 Ocak 2022 Cuma

“Ekonominin kitabını” yazdığını söyleyen; ekonomi okumayıp “faizin haram olduğuna inanma eğitimi” gördüğü söylenen, AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam Recep Tayyip Erdoğan’ın (RTE) “faizi düşürüp doları ve enflasyonu pompalaması”, altına olan yatırım talebini de doğal olarak artırdı!

Türkiye’de, altına yatırımı yapmak isteyen kişilerin seçtiği iki yöntem var:

* İlk yöntem, doğrudan kuyumculardan altın satın almaktır…

* İkinci yöntem ise bankalarda altın hesabı açtırmaktır…

İkisinin ortak noktası; güncel altın fiyatları üzerinden “alım satım işlemi” yaparken belirli bir makas uygulanmasıdır. Altın fiyatlarının dünyada anlık olarak değişkenlik göstermesi, çeşitli etkenlere bağlıdır.

Türkiye’de de üretilen altınlar, rafinerilerde ayrıştırılarak “yüz üzerinden 99.99 saflık koşulunda, 24 ayara” dönüştürüldükten sonra satılır.

Külçe altın ve para

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)”, madenden çıkan altını alım önceliği vardır. TCMB, almak istemez ise “İstanbul Altın Borsa’sına (IAB)” kayıtlı bankalar ile finans kurumlarınca satın alınıp piyasaya sürülür...

Bu nedenle “Şu an, altın alınır mı, satılır mı” gibi soruların yanıtları her gün değişir. Altın satın almadan önce, altın hesaplama işlemlerinin, “güncel rakamlara göre” kesinlikle yapılması gerekir…

Altına “yatırımlar” üç biçimde oluşur: Doğrudan “külçe” ya da “altın para” olarak satın almak… “Bankada altın hesabı açtırmak”, vadeli işlem yaptırmaktır… Ya da “altın mücevher” almaktır…

Altın, “saflığına, gramına ve kullanım biçimine” bağlı olarak değişik adlandırılır. Altının saflığını belirtmek için “karat” kelimesi kullanılır. Altın ayarı olan “karat”, “altının saflık oranını” belirler. Yüzde 100 saf altın, 24 “karattır”.

“Tam altın, Cumhuriyet altını, Ata altını, Ziynet altın, Reşat altın, Hamit altın, Külçe altın, Gram altın ve Gremse (10 adet çeyrek altına eşdeğerdeki) altın” olmak üzere, çok sayıda çeşidi bulunur…

Paraya dönüştürülmüş çeşitleri ise kendi içlerinde “tam, yarım ve çeyrek” olmak üzere farklı gramajlarda bulunurlar.

Altın, gerek “hediye”, gerekse “yatırım” aracı olarak kullanılmaktadır. Lira ve dolardaki gelişmeler, altın fiyatının, değişmesine neden olabilmektedir!

Altın, yıllar boyu insan elinde farklı biçimlerde, işlenmiştir. İşçilikleri fazla olan altın çeşitleri, genellikle hediyelik, işçiliği en az düzeyde olan “gram altın ve külçe altın” çeşitleri ise “yatırım aracı” olarak kullanılır.

Mücevherler

Öteki “yatırım” araçları ile kıyaslandığında, altının en büyük özelliği, ekonomik bunalımlardan daha az etkilenmesidir. Ancak, altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla, kazançlı çıkar. Altına ilgi bu nedenledir...

Altın alanlar, gelecek için “kaygı değil, güven” duyarlar! Türkiye’de altına talep, her geçen gün artıyor. Ayrıca altın, yalnızca her gün değil, istenirse her an nakde çevrilebilir…

Türkiye’de “güvenli liman” olarak adlandırılan altın, “mücevher de olsa” çoğunlukla “yatırım” için kullanılmaktadır. Geçmiş yıllardan bu yana, altın fiyatlarındaki yükseliş göz önünde bulundurulduğunda, en fazla kazandıran “yatırım” araçlarının başında geliyor...

Altın, özellikle ekonomik bunalım dönemlerinde “güvenli liman” görüldüğü için “yatırım” olarak için ilgi çekiyor. Bu nedenle, bu dönemlerde “altının fiyatı, yukarı doğru eğilim” gösteriyor.

Altının “güvenli liman” olarak görülmesinin bir nedeni de ülkelerin para birimlerimden doğrudan etkilenmeyişi ve uzun dönemde daha kazançlı yatırım aracı özelliğinden kaynaklanıyor.

Ancak, ekonominin iyiye gittiği, siyasal ve toplumsal sorunların azaldığı dönemlerde, altın fiyatında düşüşler gözleniyor.

Bankalardan altın satın alınmak istendiğinde (bazı bankalar dışında), genellikle fiziksel olarak verilmez… Kuyumcular ya da sarraflarda bu uygulama vardır…

Anlık yükseliş ya da düşüşlerde yatırımcılara büyük fırsat sağlayan bu yöntem, kısa vadelerde işlem yapan birçok yatırımcı tarafından tercih ediliyor.

Satın alınan altınlar, gerek “yatırım” ya da “hediyelik” olarak kullanabilir… Genellikle “yastık altı!” olarak değerlendiren, uzun vadeli “yatırım” yapanlar, aradaki fiyat farkını “kabul edilebilir”, görürler…

Ancak, altın borsası oldukça hareketli olduğundan, serbest piyasa fiyatları ile bankaların fiyatları arasında çok ufak farklılıklar olabilir…

