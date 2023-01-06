Asıl katil ya da katiller kim?

06 Ocak 2023 Cuma

Geçen hafta, 29 Aralık Salı günü Hürriyet gazetesinin 1. sayfasında “81 kente ölüm kargosu” başlıklı, Ali Rıza Akbulut ve Esra Türker imzalı bir haber vardı! Haber şöyle devam ediyordu:

“Yılbaşı için 81 kentteki eğlence merkezlerine kargo ile gönderilmek üzere hazırlanan 3 bin litre etil alkol ve 400 şişe sahte içki, düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde sahte içki denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, önceki gün çok sayıda tekel bayisi ile depolarına baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 3 bin litre etil alkol, 2 bin 698 içki kiti, 400 şişe sahte içki, 1700 içki etiketi, 1000 içki kutusu, 1500 içki şişesi kapağı, 150 boş içki şişesi, 20 bin 580 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.T., E.Ç., A.Ç., O.D. ve M.K. gözaltına alındı. Üretilen sahte içkilerin yılbaşı için 81 kentteki eğlence mekânlarına kargo ile gönderilmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

711 OPERASYON YAPILDI

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul’da 1 Ocak-26 Aralık 2022 tarihleri arasında 711 operasyon düzenlendiğini, 843 kişiye adli işlem yapıldığını ve 94 kişinin tutuklandığını belirtti.

Operasyonlarda 100.5 ton alkollü içki ve 334 ton alkol ele geçirildi. İstanbul’da son olarak Bakırköy ve Esenler’de düzenlenen baskınlarda ise 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka ele geçirildi.”

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Alkol kullanan vatandaşlardan, bilmeden “sahte rakı” içenlerde, her geçen gün “zehirlenme olaylarında” artışlar saptanıyor! Bu konuda basına yansıyan haberlerden bazı alıntılar yapalım...

Örneğin 1 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihleri arasında (sahte rakı) içenlerden, zehirlenme sonucu 88 kişinin öldüğü açıklandı...

Habertürk televizyonu, “13 şehirde, toplam ölü sayısının 47’ye ulaştığını” duyurdu...

İnternet gazetesi DUVAR’ın haberi şöyle:

“Gaziantep’te sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha vefat etti. Türkiye genelinde, 1 Aralık’tan bu yana ölenlerin sayısı 88’e yükseldi.

Nizip ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ahmet Duyar, 14 Aralık’ta fenalaşmıştı. Sahte içkiden zehirlenen Duyar, tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan hasta, 19 gün sonra öldü.

Kentte 13 Aralık’tan bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 9 oldu. Türkiye genelinde ise son bir ayda 88 kişi vefat etti.

En çok ölümün görüldüğü il 24 kişiyle İstanbul oldu. İkinci sırada 10 kişiyle Mersin yer aldı.

Gaziantep’te 9, Kahramanmaraş’ta 5, Antalya, Sivas ve Tekirdağ’da 4’er, Sakarya, Erzincan ve Konya’da 3’er, Ankara, Kocaeli, Ordu, Yalova, Aksaray ve Zonguldak’ta 2’şer, Muğla, Adıyaman, Eskişehir, Tokat, Giresun, Uşak ve Aydın’da da sahte içki nedeniyle 1’er kişi vefat etti...”

Yeni yıla saatler kala, İstanbul’da “sahte içki” kaynaklı bir facia haberi geldi. İstanbul Bayrampaşa’da, terzi dükkânı sahibi, kendisi tarafından üretildiği iddia edilen sahte alkolü, kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte Gaziosmanpaşa’da içti. Sahte alkolü içen 3 kişi öldü, 2 kişi de görme yetisini kaybetti...

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Bunlar 2022’den bazı son kısa örneklerdi! Olayın tehlikesini algılayabilmek için, 10 yıl önce, 23 Mart 2012’ta yayımlanmış ve geçen yıl bu köşede alıntıladığımız ilk “sahte içki” haberlerine de kısaca göz atalım...

“(...) Bir Ankara polisiye dizisi olan Behzat Ç’de önceki hafta, sahte içki, kaçak sigara kaçakçılarının Ankara’yı parsellemeleri konusu işlendi. Başkentte bile bu olayların yaşanması bir TV dizisinin abartısı olmalı diye düşündüm. Oysa kazın ayağı düşündüğüm gibi değilmiş! Güvenpark’ta bile seyyar satıcılar ‘kaçak sigara’ satıyorlarmış... Gazetelerin son birkaç aylık Ankara eklerine göz attım. Behzat Ç’nin neden bu işle uğraştığını anladım!

Mazot, içki, sigara kaçakçılığını önlemek amacıyla bu maddelerde vergi indirimi yapılacak mıdır?(...)”

6 KASIM 2015 CUMA

“Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında 32 kişi öldü. Hükümetin ihmaline tepki olarak 25 bin kişi gösteri yaptı. Romanya Başbakanı Victor Ponto ‘Gençlerin ölümündeki ihmalden dolayı’ istifa etti!”

Anadolu Ajansı’nın bildirdiğine göre İstanbul’da 18 Ekim’den bu yana sahte içkiden 26 kişi öldü. 91 kişi hastanelere başvurdu. 9 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Neden Türk halkı, hükümetin ihmalinden, sorumsuzluğundan dolayı sokaklara dökülmüyor? Neden sorumlu kişi istifa etmiyor?

Not: Sürecek...