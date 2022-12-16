Topu taca atan futbolcu!

16 Aralık 2022 Cuma

“AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam” Recep Tayyip Erdoğan (RTE), 19 Aralık’ta yaptığı, İlim Yayma Vakfı’ndaki konuşmasında “Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz! Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu!” dedi.

RTE’ye göre “nas”, “faiz, haram” demekmiş!

“Nas” ile yaşayan, “ekonomist” olduğunu (!) söyleyegelen, eski futbolcu RTE’den basına yansıyan “enflasyon-faiz” ile ilgisiz açıklamaları, topu taca atışları, bilgiçlikleri, söylemlerini içeren bazı haberleri özetle şöyle:

“Ülkede enflasyon yok, hayat pahalılığı var!” 06.06.2022 (Yani!)

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“Türkiye’de yüzde 80’e dayanan resmi enflasyonun Avrupa’daki yüzde 9 enflasyondan daha farklı sosyal etkileri var! Toplumun her kesiminde gelir artışlarıyla enflasyonun etkileri sınırlandırıldı!” 24.08.2022 (Vay anasını!)

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Amerikan PBS-TV kanalına yaptığı konuşmada:

“Enflasyon, aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir! Ben ekonomistim... (Helal!)Şu anda, yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz, şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz!” 20.09.2022 (Yaşasın dedektifimiz!)

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“Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık, ondan sonra da düşürdük!” 30.09.2022 (Pes... Pes!)

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“Bunların gidecek yeri yok! Faizi tek haneye indirdik! Enflasyon şöyle böyle... Merak etmeyin o da inecek!” 26.11.2022 (Perdeee!!!)

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“Yılbaşından itibaren iyileşme hızlanacak!” 06.12.2022 (Yaşasın Noel Baba!)

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“Enflasyon, şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir!” 06.12.2022 (Falcınızdan!)

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“Yılbaşından itibaren boynunu kıracağız!” 09.12.2022 (Ah! Ne bu şiddet!)

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“Açıkça söylüyorum! Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40’lı rakamlara ineceği ortada iken, hâlâ etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesine göre yapsın!” 12.12.2022 (Hayret! Şimdiye değin, hep kapalı söylemiş!) (Ortaoyununa sen de gel!)

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Şimdi bazı kavramlara ve din adamlarının tepkilerine göz atalım:

Nas sözcüğünün anlamı: “Sarihlik, açıklık, katilik. Açık ve kesin yargı, dogma. Anlamında açıklık bulunan Kuran ayetinin kanıt olarak gösterileni.”

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“Emekli müftü” Gani Aşık, “AKP önderlerinin tamamı zenginleşirken halkın yoksullaşmasının günahını İslama mı, yüklemeye çalışıyorsunuz?” sorusunu yöneltti!

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“Cübbeli” Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katılarak “Nası anladık da burası şeriat devleti mi?” tepkisini göstermişti! Üstelik “cübbeli...”!

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Mısır Yüksek Din Şûrası, 2002’de “banka faizlerinin haram olmadığını fetvaya” bağlamıştı!

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Sonuç: 3 Kasım 2002’deki, genel seçimleri kazanan AKP, iktidara geldiğinde, yıllık enflasyon oranı 31,77 idi...

Günümüzde futbolcumuz topu taca ata ata, enflasyon yüzde 85 oldu! Faiz mi? Onu sormayın! O da ne?