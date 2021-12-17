Türk Futbolcusu Nerede? (2)

17 Aralık 2021 Cuma

Yabancı futbolcuların az olduğu 2002’de, Dünya Kupası’nda Şenol Güneş yönetiminde Milli Takım, “dünya 3.’sü”, 2008’de Fatih Terim yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonasında ise “Avrupa 3.’sü” olmayı başarmıştı…

Şimdilerde ise 84 milyon nüfuslu Türkiye, 17.5 milyon nüfuslu Hollanda’ya, 8 Eylül’de (6-1) yenildi… Türkiye’nin, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin 33 bin nüfusu kadar bir nüfusa sahip Cebelitarık’ı (6-0) yenmekle övünülüyor!

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Son yıllarda yabancı oyuncu ithalindeki en yüksek (milyon Avro faturalı) 10 futbolcuya göz atalım:

1. Mario Jardel 17 Galatasaray, 2. Daniel Guiza 14 Fenerbahçe, 3. Emmanuel Emenike 13 Fenerbahçe, 4. Mbaye Diagne 13 Galatasaray, 5. Armindo Bruma 12+2 Galatasaray, 6. Nicolas Anelka 10.7 Fenerbahçe, 7. Raul Meireles 10 Fenerbahçe, 8. Mousa Sow 10 Fenerbahçe, 9. Elvir Baljic 9.5 Fenerbahçe, 10. Younes Belhanda 9.5 Galatasaray…

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9 Kasım’da “Türk takımı Galatasaray!”, Roma’da “İtalyan takımı Lazio” ile karşılaştı, maç 1-1 bitti. “Türk takımı Galatasaray’ın!” oyuncuları: Muslera, Yedlin, Nelsson, Macao, Van Aanholt, Taylan, Feghouli, (Morutan), Berkan, (Luyindama), Kerem, (Muhammed), Babel, (Emre), Diagne, (Ömer)…

Aynı gün “Türk takımı Fenerbahçe!” İstanbul’da “Alman takımı E. Frankfurt” ile oynadı, maç 1-1 bitti. “Türk takımı Fenerbahe’nin!” oyuncuları: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Sosa, (Gustavo), Zajc, (Meyer), Nazım, Novak, (Samuel), İrfan, (Rossi), Pelkas, (Mohammed), Berisha…

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TL çöktükçe bu takımların bütçelerinde, faturalara ödenen rakamlar ve bazı yabancıların paraları ödenmediği için açılan dava sayısı da artıyor! Anlaşmazlığı olan yabancı oyuncu dosyası 2014-2015 döneminde 106 iken, bu sayı 2020-2021’de 207’ye yükseldi.

Türkiye, “futbolcunun parasını ödemeyen lig” olarak “kara listeye” girdi! Her gün döviz fiyatının artması nedeniyle, borçlar daha da artacağı için kulüpler yönetilemez konuma gelebilir!

Basınımızda “Süper Lig” ile ilgili şu haberlere rastlanıyor:

* 10 yıl önce yabancı futbolcu sayısı 150 iken 2021’de 356’ya çıktı.

* 10 yıl önce yerli oyuncu oranı yüzde 75 iken 2021’de yüzde 59’a düştü.

* 2020-2021’de yabancılara bir yılda ödenen ücret 268 milyon Avro (3.1 milyar TL)! Bu parayla, Türkiye’de nice yatırım yapılabilirdi!

19 Kasım’da, Hürriyet gazetesinde dört takımın ürperteren borçları yayımlandı: Fenerbahçe 5.4 milyar TL (30 Haziran), Galatasay 4.51 TL (31 Mayıs), Beşiktaş 4.43 milyar TL (31 Ağustos), Trabzonspor 1.34 milyar TL (31 Ağustos)... Oysa dört takımın “toplam borcu” 2015’te 1.7 milyar TL idi...

* Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “TL’nin yüzde 70-80 değer kaybı, belimizi kırdı. Şu an önümüzü göremiyoruz. Çünkü gelirlerimizin yüzde 100’ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80’i döviz kuru cinsinden oluyor!” dedi...

Peki, niye hâlâ yabancı oyuncuda israr ediliyor?

* Basının “sayfalar” ayırdığı, Beşiktaş’a, Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye, her nedense “üç büyükler” deniliyor. Geçmişte Türk futbulcularla sahaya çıkan bu takımlar “lig şampiyonluğuna” oynarlardı!

Beşiktaşlı “Efsane” Şükrü Gülesin, Galatasaraylı “Baba” Gündüz Kılıç, Fenerbahçeli “Ordinaryüs” Lefter Küçükandonyadis, herhalde bugünlerde kabirlerinde kahırlarından sağdan sola dönüyorlardır!

Şükrü Gülesin, Gündüz Kılıç, Lefter Küçükandonyadis.

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Süper Lig’in 12. haftasında ise Galatasaray, Karagümrük ile (1-1) berabere kaldı 4. sıraya, Beşiktaş Trabzonspor’a, hem de kendi sahasında (2-1) yenildi 6. sıraya, “yabancı zenginler kadrosu!” ile Fenerbahçe, 13. sıradaki Kayserispor ile (2-2) berabere kalıp 7. sıraya oturdular.

Basınımızda “üç büyükler” dışındaki takımlara, “sayfalar” değil, her nedense çeyrek sütunlarda, ancak 5-10 “cümleyle” yer veriliyor!

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“Süper Lig’de” İzmir’den Altay, Göztepe var... Peki, İzmirspor, Altınordu ve İzmir’de 1912’de kurulan, ilk takım olan Karşıyaka nerelerdeler?

Az daha dikkatimden kaçıyordu... 5 milyon nüfuslu Başkent Ankara’dan, neden “Süper Lig’de” hiç takım yok?

Not: Sürecek...