“Bizim bayram görecek halimiz yok arkadaşlar” dedi ve ekledi CHP lideri Özgür Özel, “Bayram gelmiyor bize. Benim burada 11 belediye başkanımı millet seçmiş, Tayyip Bey yenemedi diye üzerine akın akın akıncı yollamış. O da gelmiş hukuku ayaklar altına almış, bu kadar iftirayla, hakaretle bir sürü insana bir sürü yalancı tanıklıkla, gizli tanıklıkla bu işlere gelmiş. Ne bayramı?...”

İktidarın sistemi bu kadar zorladığı bir dönem ülke tarihinde olmadı. Dolayısıyla hiçbirimize gelemedi bayram. Hukuksuzlukların tavan yaptığı bu ülkede nasıl gelsin ki?

Tek sıra halinde kollarında polislerle kameraların önünden geçirilen CHP’li belediye başkanlarının görüntüleri hâlâ gözümüzün önündeyken; zorla indirilen İmamoğlu afişlerinin yeri zaman kaybetmeden Erdoğan afişleri ile doldurulurken mi gelecekti? Biz sıradan yurttaşın gözünün içine baka baka sivil darbe yapılırken mi gelecekti?

İktidar elindeki yargı sopasını kendisine muhalefet eden herkesin kafasına indirirken mi gelecekti? Çarşı pazarda fiyatlar alıp başını giderken mi gelecekti? Yaşlı emekliler evlerinin kira artışlarını karşılayamadığı için sokağa atılırken mi gelecekti? Bu ülkede giderek artan ve artık alarm veren “uyuşturucu bağımlılığı” gerçeği sürekli olarak örtbas edilirken mi gelecekti? Bayram, üniversite diplomasıyla kuryelik yapan gence de yolunu düşürmedi.

Bayram kucaklaşmadır. Sevgidir, saygıdır, hoşgörüdür bayram. Kalabalık ailelerin çoluk çocuk, büyükanne, dede, mütevazı da olsa bir masanın başında buluşmasıdır bayram. Öpülen eller, ağızlara tat olan şekerler, küçüklere verilen harçlıklardır bayram.

Bize bayram ancak adaletle gelir. Ancak hukukun üstünlüğüyle, halk iradesine saygıyla, özgürlükle gelir. Bayram, afişleri indiren değil, halkın sesini yükselten belediye başkanlarıyla gelir. Bayram, sandıktan çıkan iradeyi çiğnemek yerine ona saygı gösteren bir yönetimle gelir.

Umutlu olmak için ise belki de tek bir nedenimiz var: Bu ülkenin vicdanı hâlâ ayakta. Biz o vicdanı 12 yıl önce bugünlerde ağaca, çevreye sahip çıkmak için Gezi Direnişi’nde, beş yıl önce Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüşünde, 19 Mart’ta cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden yığınlarda, CHP’nin o tarihten beri sürdürdüğü “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinde gördük.

Başta da dedik. Sistemi ülke tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar zorluyor AKP iktidarı. Bu kadar zorlama bir noktada başka bir şeye evrilir.