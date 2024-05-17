Özlem Yüzak
Özlem Yüzak [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Pusulanın ibresi...

17 Mayıs 2024 Cuma

Hangi yöne doğru gitmek istiyorsun? Bırak artık doğu-batı kalıplarını, zengin kuzey-yoksul güney safsatasını... Soru şu olmalı: İleriye mi, geriye mi?

Aklını, bilgiyi, sahip olduğu kaynakları doğru kullanmasını bilmek. Bütün iş buradan geçiyor. Kaynak derken... Para, doğal zenginlik ve en önemlisi insan kaynağı.

Bunu becerebilen kazanıyor. Çin, Güney Kore, Hindistan, Slovenya...

İçinde bulunduğumuz dijital çağ, önü alınamaz şekilde tam gaz ilerleyen yapay zekâ modelleri, kuantum teknolojileri, parçacık hızlandırıcılar, yeni malzemeler... Bunları üretebilen, katma değere çevirebilen ve başkalarına satabilen kazanıyor.

AKP iktidarının pusulası ise ileriyi değil geriyi gösteriyor. Geldiği noktada aslında ne yazık ki varoluşsal bir olguya dönüşmüş durumda. Baskı ile yönet, kutuplaştırarak yönet, öfke ile yönet, sadaka ekonomisine seçmenini mahkûm ederek yönet...

Güya eğitim reformu diye ortaya atılan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni de ceza kanununa eklenen ve ifade özgürlüğünü daha da daraltacak yeni maddeleri de böyle görmek gerek. Varoluşunu başka türlü sürdüremez çünkü.

Onun için, kendi iktidarının geleceği, ülkenin ibresini ileriye çevirmekten çok daha önemli.

ETKİ AJANLIĞI

Etki ajanlığı diye tanımlanıyor yeni ceza maddeleri. Tasarı ne diyor? “İktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi diğer yararlar da devletin iç ve dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilecek” diyor. Devletin mi, iktidarın mı?

İktidarın hoşuna gitmeyecek her şey kolayca “etki ajanlığı” kapsamına alınabilecek. Ucu açık. Belgesel?film, bilimsel araştırma, makale, tez, istatistik... Aklınıza gelebilecek her türlü bilginin bütün biçimlerinin etki ajanlığı kapsamına sokulması mümkün.

Kısacası bu tasarı yasalaşırsa eleştirel akıl, bilginin her türlüsü baskı altına alınacak.

Baskı altında kalkınma olmaz, gelişme olmaz, bilgi üretilemez, bilim yapılamaz. Nokta.

Türkiye ne aklını ne bilgiyi ne de insanını doğru kullanabiliyor.

Beyin göçümüz ürkütücü boyutlara ulaşırken nitelikli insana ihtiyacı olan ülkeler bizim kaynaklarımızla yetişen bu beyinleri üstelik sıfır maliyetle kendilerine çekiyorlar.

Özgür olmadığın zaman bilim yapamazsın, iyi beyinleri tutamazsın. Şunu görmediğimiz zaman kaybetmeye, dünyamızın çok kullanışlı bir tüketicisi olmaya mahkûmuz.

Biliyorsunuz kıyasıya bir yarış sürüyor dünyada yapay zekâ üzerine. Sadece ekonomik değil, toplumsal, kültürel, siyasi her açıdan her alanda boy gösteriyor çünkü. Hem tehdit hem fırsat. Yapay zekâ liginde ABD ve Çin ilk iki sırada. Ama bakıyoruz son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur gibi ülkeler de büyük adımlarla ilerliyor. Finlandiya, Estonya, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Hindistan ve Güney Kore de yapay zekâ alanında öncü çalışmalar yapan ülkeler arasında.

YAPAY ZEKÂ VE ORTADOĞU

Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne dikkat. Çin ve ABD arasında yapay zekâ konusunda süregelen büyük yarıştan en büyük payı koparan iki Ortadoğu ülkesi. Washington Post gazetesi teknoloji devlerinin Ortadoğu’daki yatırımlarını incelemiş. Analizde bu iki ülkenin sağladığı olanaklarla sektörde lider konumdaki birçok yapay zekâ firmasının Ortadoğu’ya yatırımlarını artırdığı belirtiliyor, ayrıca bölgenin “Silikon Vadisi’nin merkezi haline geldiği” vurgulanıyor.

Örnekler de veriliyor: Amerikan yapay zekâ şirketi Cerebras’ın Abu Dabi’de ileri seviye süper bilgisayarlar inşa etmek için araştırmalar yürütmesi. Yine Amerikan risk sermayesi firması Andreessen Horowitz’in de Suudi Arabistan’da yapay zekâ alanında yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım toplamayı hedeflemesi. Teknoloji devi Microsoft’un da geçen ay, BAE’nin önde gelen teknoloji firmalarından G42’ye 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurması.

O yüzden yazının başındaki soruyu tekrarlayalım:

Hangi yöne doğru gitmek istiyorsun? Bırak artık doğu-batı kalıplarını, zengin kuzey-yoksul güney safsatasını. Soru şu olmalı: İleriye mi, geriye mi?


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Pusulanın ibresi... 17 Mayıs 2024
Benim Cumhuriyet’im... 10 Mayıs 2024
Çizgi... İçinde misin, dışında mı? 3 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Hesaplaşmalar gölgesinde Kobani kararları
Özdemir İnce
Özdemir İnce Vehbi’nin kerrakesi
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Tasarrufa Diyanet ve Saray'dan başlayalım!
Olaylar Ve Görüşler
Kurucu ve kurulmuş iktidar - Av. Erol Türk
Olaylar Ve Görüşler
Göstermelik tasarruf adımı - Kadir Serkan Selçuk
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Boğulacağımız lağım
Sertaç Eş
Sertaç Eş Yine kandırıldı Türkiye!
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Pusulanın ibresi...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Seçkin eğitimciler!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Aykırılar 1: St. Pauli ve Ipswich Town
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs ‘Gençlik gelecek, gelecek gençlik’

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kobani davası kararları: Demirtaş’a 42 ve Yüksekdağ’a 30 yıl hapis

Kobani davası kararları: Demirtaş’a 42 ve Yüksekdağ’a 30 yıl hapis
Baştan çıkarıcı 4 burç

Baştan çıkarıcı 4 burç
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi
İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi

İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi
Z Kuşağı Gözünde Y Kuşağının “Yaşlılık” belirtileri

Z Kuşağı Gözünde Y Kuşağının “Yaşlılık” belirtileri
Garanti BBVA satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı

Garanti BBVA satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı
Erzincanlı çiftçilerin yeni favorisi: 800 bin adet dikildi

Erzincanlı çiftçilerin yeni favorisi: 800 bin adet dikildi