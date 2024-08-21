Başarıyı yönetim belirler

21 Ağustos 2024 Çarşamba

Yönetim her alanda başarıyı işlevlerini, yerindelikle gerçekleştirmesiyle sağlar. Başarısızlık, genelde yönetimin yetersizliğinden, işlevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklanır.

Yönetim; birbirini izleyen, etkileyen, planlama, strateji, politika belirleme, örgütleme, işgücü sağlama, özendirme, karar alma, uygulama, denetim, değerlendirme sürecidir.

Planlama, hedef belirleme, hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek engelleri öngörerek kaynakların etkin kullanımını kapsar. Belirlenen hedeflerin ulaşılabilir, nesnel olarak ölçülebilir, değerlendirilebilir olması gerekir. Dönemsel planlar yanı sıra uzun vadeli, ileri görüşlü perspektif planın hazırlanması, yönetimin görevidir.

Hedefe ulaşmak için strateji ve izlenecek politikaların belirlenmesi sürecin planlamayı izleyen aşamasıdır. Önemli olan hedef belirleme değil gerçekleştirmektir. Gerçekleştirecek olan da işgörenlerdir. Örgütlenme, işgören seçimi, görevlendirme başarıya gidişin temelidir. Örgütlenme anlayışı, filozofisi, işgören sağlanmasında aranan nitelikleri de belirler.

Hiyerarşik, kademeli, emir komuta, ast-üst ilişkilerinin belirlendiği düzen; emre, talimata, yönergeye uyum, disiplin gerektirir. Atamalarda, işgören seçiminde liyakat, yeterlilikten ziyade biat etme, görüş birliğine, uyuma itaat gibi özellikler aranır. Hiyerarşik düzen, faşizmin tercihidir.

Katılımlı örgütlenme yönetim anlayışında, ortak çalışma ortamı yaratılması, yönetici ve işgörenlerin birlikte sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmeleri, açık bir tartışma ortamında görüş ayrılıklarının yapıcı yönde giderilmesi, örgütteki tüm beyinlerin katkısı ile yönetim etkinliğinin artması amaçlanır. Bu tür örgütlenme, yönetim anlayışında işgörenlerden, bilgi ve deneyim paylaşma, yaratıcı düşünce, eleştiri, inisiyatif alma, sorumluluk taşıma gibi özellikle aramaktadır. Katılımcı yönetim anlayışında, işgören, personel seçimi, görevlendirme farklı ölçütlere göre olmaktadır.

Katılımlı yönetim, işgörenin örgüte bağlılığını artırmakta, önemsenmek kişinin özgüvenini güçlendirmekte, düşünce, eleştiri yeteneğini, yaratıcılığını geliştirmektedir.

Sınav, eleman seçiminde bir ölçüt olmakla beraber sınav sonucu adayın eğitimi, dereceleri, deneyimini gösteren CV’si ile desteklenmelidir. Mülakat, karşılıklı görüşme, seçme, atama sürecinin son aşamasıdır. Amaç, değerlendirme, sınav sonucunu irdeleme, layık olanı seçme, hakça davranmak olmalıdır. Amacın gerçekleşmesi için görüşmecinin bilgili, deneyimli, önyargılı olmayan, komplekslerden arınmış bilge yeteneği gerekir. Aksi halde mülakat seçme değil, eleme aracı olur.

Görüşmeye çağrı tepki de doğurabilir. ABD’li ünlü ekonomist Galbraith’e atfen anlatılır. Görüşmeye çağırıldığında yanıtı “İmtihan mı edeceğim, imtihan mı olacağım” olmuş. Görüşmecinin adaydan daha bilgili olması, kişiliği, davranışları, soruları ile güven vermesi gerekir. Bunlar yabana atılmamalıdır.

AKP’nin mülakat ısrarının nedeni, iyiyi, yetenekli alanı seçmek değil, tarikat, cemaat, parti önerilerinin dikkate alınmasına yöneliktir.

CHP’nin yerel yönetimlerde örgütlenme, yönetim anlayışının katılımlı yönetim yönünde olması başarısızlığı getirir. Atamalarda nepotizmden, hısım, akraba kayırmasından kaçınmak yerinde olmakla beraber kişinin CHP’li olarak tanınması, CHP’li bir aileden gelmesi de atanmasına engel olmamalıdır. Merkez, yerel yönetim ilişkilerinde, ilkler merkez tarafından konmalı, uygulama inisiyatifi yerel yönetimde olmalıdır.

İşgören, eleman seçimi, görevlendirme, özendirme başarılı yönetimin önkoşullarındandır.