‘Millet’e dört koldan abanma

11 Ocak 2021 Pazartesi

İKTİDAR BLOKUNUN İYİ PARTİ’YE ÇENGEL ATMA GİRİŞİMİNE YENİ ARAYIŞLAR EKLENİYOR

İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yönelik ikinci turuna geçilen “Evine dön” çağrısının ardından Demokrat Parti’nin (DP) Millet İttifakı’ndan ayrılabileceği haberleri geldi.

Ardından HDP’ye karşı bir “muhafazakâr Kürt partisi” kurulacağı iddiaları... Ve son olarak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisinin de kaynağı olan Milli Görüş’ün temsilcisi Saadet Partisi’ne (SP) yönelmesi...

Erdoğan, SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin, “Sayın Asiltürk geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek” değerlendirmesini yaptı. SP lideri Temel Karamollaoğlu, “İttifakı görüşmek için erken” yanıtını verdi. Yani kapılar kapatılmadı.

SİYASET DİZAYNI

Asiltürk’ün Milli Görüş camiasındaki ağırlığı tartışılmıyor, Karamollaoğlu’nun yanıtından da bunu anlamak olanaklı. SP bu yola girerse, partide yönetim değişimi bile gündeme gelebilir.

Cemal Enginyurt’un MHP’den ihracı ve DP’ye geçişiyle bu partide de Millet İttifakı sorgulanmaya başladı. Temel çıkış noktası HDP ile birlikte görünmekten duyulan rahatsızlık. DP’nin, Mustafa Destici yönetimindeki BBP benzeri Cumhur İttifakı’na eklemlenmesi, sağ camiada “olası, normal” karşılanıyor. Bilinmeyeni en çok olan parti denklemi muhafazakâr Kürt partisi...

Terör örgütünün alan hâkimiyetinin iyice daralması, Kürt seçmenin elinin oy verme konusunda rahatlayacağı beklentisi bu seçeneği gündeme getiriyor. Ancak isimler ve dayanacağı dinamikler açısından parametreleri henüz netleşmemiş durumda. Hedef, HDP’nin “işbirliği” kapsamında Millet İttifakı’na sağladığı desteği, güçten düşürmek...

İYİ PARTİ’Yİ ANLAMAK

Bu kapsamda en son İYİ Parti’ye bakalım. Genel Başkan Meral Akşener, geçen eylül ayındaki 2. Olağan Kurultayı’nda parti yapılanmasını Aytun Çıray gibi isimleri de dışlayarak Koray Aydın üzerine oluşturdu. Bunun hedefi ne? Partiyi daha sağa ve milliyetçi çizgiye mi çekmek, üçüncü ittifak oluşumuna kapı mı aralamak, yoksa Millet İttifakı’ndan daha büyük pay mı istemek? Henüz net değil...

Bir de “Memleket Masası” önerisi var. Millet İttifakı’nın ikinci büyük partisinin lideri Akşener, niye ikinci bir yapı öneriyor? Millet İttifakı mı, Memleket Masası mı öncelikli? Biri diğerini yok etmez mi? Evet, dört koldan Millet İttifakı’na abanma başladı. Yarısı koparılsa, yalnızlık algısı seçmende çarpan etkisi yapabilir.

GERÇEĞİ KABUL

Asiltürk ziyareti, “Cumhur İttifakı’nın artık kendine yetmediği” tespitinin Erdoğan tarafından örtülü de olsa kabulü anlamına geliyor. Seçime iki yıl varken bu temaslara başlanması, erken seçim olasılığının yüksekliğinin kabulünü de ortaya koyuyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin siyasi dizayna ilişkin planları uç verdi, devamı gelecek. Plan gerçekleşirse, AKP’den kopanların kurduğu iki parti de boşluğa düşecek. Evet, Ankara’da siyaset daha da fokurdayacak. İzleyelim...