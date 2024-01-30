İşçi hakları kazanımlarında tek yol kararlılık

30 Ocak 2024 Salı

Cumhuriyet TV’deki Cumhuriyet’ten Tanıklıklar dizinin son konuğu, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın başkanı Özkan Atar oldu. Öngörebileceğiniz gibi kararlılıkla greve gitme kararı almaları, süreç içinde işçilerin işyerlerinde, aralıklı üretimden gelen güçlerini kullanarak kısa süreli eylemlerle vazgeçmeyeceklerini anlatabilmelerinden sonra, toplusözleşmelerinin imzalanması sağlanmıştı.

Çoklu işyerlerinde, fabrika işçiliğinden başlayan yaşamöyküsünü dinlerken Maden-İş Sendikası’nı ülkenin en güçlü sendikalarının başına getiren Kemal Türkler ile sayısız kez yaptığımız konuşmaların, öykülerin benzerlerini dinliyor gibiydim. Raslantı olarak söyleşimize Kemal Türkler Vakfı’nın toplantısından sonra gelmişti. Anlatımlarından DİSK’in kuruluş, 15-16 Haziranlar sonrası yükseliş yıllarından başlıyan emek tarihimizin her aşamasının gelişmelerini çok yakından izleyip ayrıntılarından bugünlere dönük dersler alma çabası içinde bu günlere gelinmişti.

Kazanımları, artıları, eksileri ile emek tarihimize kazanılmış işçi hakları savaşımlarının her aşamasının ya gelişimlerine ilişkin bilgilenmiş ya da işin içinde olmuştu. 2015 yılı mayıs ayında Bursa Renault fabrikasındaki direnişler sürecinde Otomobil-İş Sendikası Genel Sekreterliği’ni yapmıştı. Ben de dönemin Birleşik Metal-İş Sendikası çatısı altındaki eylemleri sürecinde Bursa’daki direnişlerin de tanıklığını yaptığımı anımsıyorum. Dönemin genel eylemleri ise Birleşik Metal-İş çatısı altında yürütülmüştü. Artıları, eksileri ile sermayenin direttiği sendikalardan ayrılma direnişleri çok zorlu olsa da önemli sonuçlar getirmişti... Kimi bağımsız, kimi DİSK çatısı altındaki sendikalara kayışlar sağlanmıştı...

Ayırımında değildim, odama girdiğinde DİSK’in genel merkezi Osmanbey’in arka sokağında iken sokağa, eyleme çıkamamaları için içine dolu gazla bombalandığı günden çekilmiş, sendikalarının dergisine kapak olmuş fotoğrafı gördü. Bizim arkadaşlardan kendi makinesi ile önünde fotoğraf çekilmesini rica etti. Hemen ardındaki köşede, gaz bombalarından kaçarken DİSK görev önlüğünü düşürmüş bir işçinin önlüğü asılıydı. Bir karede de önlük aramızdan görünüyordu.

Derken Zonguldak direnişinin fotoğraf karesi arka plan görselimiz oldu. Önceden DİSK’in eski genel başkanlarından Süleyman Çelebi ile yapılmış söyleşiyi izlediğini aktardı. DİSK’in geçmişine ait her bilgilenmeye gönüllü olduğunu kavrayınca, benden önce örgütlenme, sonrasında Kemal Türkler’in yanında DİSK Genel Sekreterliği’ne kadar yükselmiş Hüseyin Ekinci ile DİSK savunmasında önemli isim, örgütlenme danışmanı Faruk Pekin’in Baştürk’ün savunmaları ağırlıklı söyleşisini de izleme önerileri geldi.

Kuşkusuz Özkan Atar’ın oğlumdan sadece birkaç yaş büyük, çok genç olmasının yüksek enerjisinin katkısı vardır. Ancak söyleşisindeki hızlı, veriler, bilgiler, tezlerle dopdolu açıklamalarıyla yapımcı arkadaşlarımızın da hayranlığını topladı. Emek haklarının bütünlüğü üzerinden yaşanmış ağır kayıpların istatistiklerle donanmış gerçeklerinin ezbere aktarımları, konudan konuya, olaydan olaya geçişlerin temposu çok yüksekti. Çok az televizyon kanalında birkaç dakikalık haber aktarımlarına aldanmayalım. Sendikal, yerel, çağrıldığı her yayın, söyleşiye koşturma süreçlerinden, yoğun bilimsel verilerden yararlanmanın yansımaları, soluksuz, emekten yana sorun aktarımları çok etkili saptaması zayıf kalıyor.

Emek hakları kayıplarından kazanımlara geçiş kararlılığında, zorlu bir savaşımın kararlılığını yansıtıyorlardı...