TFF Süper Lig 2025-26 sezonu için kulüplerin harcama limitlerini belirledi. İlk yazımda TFF’nin uygulamasının bazı teknik detaylarına değineceğim. Süper Lig kulüpleri Takım Harcama Limitleri (THL) kapsamında bu sezon toplam 27.5 milyar TL harcayabilecek. THL, Süper Lig ekiplerinin bir sezon içinde yapacakları transfer harcamaları, oyuncularına ödeyecekleri ücretlerle kulübün o sezonki finansman gideri dahil yapacakları toplam giderleri belirleyen bir üst finansal kısıt. Bu uygulamanın amacı kulüplerin mali dengesini korumak. 2019’da İspanya’dan Süper Lig’e uyarlanmış bir uygulama. Bu limit öz itibarıyla, kulüplerin gelirleri ve giderleri göz önünde bulundurularak hesaplanır. Limitin hesaplanmasında TFF aşağıdaki gelir ve gider kalemlerini baz alarak, kulüplerin finansal verilerine göre THL’yi belirler.

GELİR KALEMLERİ: Gişe, sponsorluk ve reklam, yayın, ticari faaliyet, UEFA, diğer faaliyetler, transfer, duran varlık satış kârı, duran varlık değerleme farkları.

GİDER VE MALİYET KALEMLERİ: Ürün satış maliyetleri, futbolcu-teknik kadro-menajer ücret giderleri, diğer personel ücretleri, diğer faaliyet giderleri, transfer giderleri, finansman giderleri.

Kulüplerin harcama limitleri, TFF’ye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan yeni sezon bütçesi baz alınarak aşağıdaki iki yöntemle hesaplanıyor: Gelir gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi ve net borç-net faaliyet gelir rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi.

Takım harcama limitinin aşılması halinde uygulanacak yaptırımlar, TFF tarafından şu şekilde belirlenmiş:

- Yüzde 5’e kadar aşılması durumunda ihtar cezası,

- Yüzde 6-10 arası aşılmasında kadro sınırlaması cezası,

- Yüzde 11-15 aşılırsa transfer yasağı,

- Yüzde 16-20 aşılınca 1 puan silme ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ile para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı,

- Yüzde 21-25 aşılırsa 2 puan silme ve transfer yasağı, kadro sınırlaması, para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı,

- Yüzde 26 ve üstü aşıldığında 3 puan silme ve transfer yasağı, kadro sınırlaması, para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanıyor.

Bizde limitler yüksek belirlendiği için bugüne kadar bu kapsamda ceza alan bir takım olmadı. Ancak olayın Avrupa tarafına bakıldığında para cezası, puan silme ve ligden düşürülme cezaları uygulanabilmekte. Avrupa’da sadece harcama giderleri kontrol edilmemekte, aynı zamanda kulüplerin mali yapıları da sıkı denetim altında bulunmakta. Buna ilişkin yaptırımlar çok sert ve tavizsiz.