Kürşat, ‘Kral çıplak’ dedi!

01 Nisan 2021 Perşembe

Kindar ve dindar gençlik yaratmak istemişlerdi, lüks ve sefahat düşkünü, iş bitirici gençlik yarattılar! Kürşat, AKP’li genç prototipidir, iktidar ve gücün yanında, iktidar nimetlerine ortak, rant yaratan, rant dağıtan, bir parmak da kendine alan. Kürşat’ın kısacık yaşamında nereden nereye geldiğini izlerken aklıma Rakel Dink’in Hrant’ın katili için söylediği geldi hep: Masum bir bebekten katil yarattılar! Kürşat, Efe Subaşı ve diğerleri, masum bir bebekti. Ama vicdanları masum değildi, hırsları vardı, Rabbim de verdikçe verdi. Ne ki bu prototiplerin imalat hataları var, hak etmeden elde ettiklerini ve yaşadıkları şatafatı göstermeyi seviyorlar, Kürşat da gösterdi, Subaşı da. Ve bu görüntüler en somut haliyle “Kral çıplak” dedirtti! Kürşat’ın suçu AK Parti’nin icraatlarından da ak tozu çekmesi değil, o kendisini ilgilendirir; o, sıfırdan elde edilmiş haksız servetin yol haritasını gösterdi, memur bu kadar çarpıyorsa, yukarıda neler olmaz, herkesin gözüne soktu, “Kral çıplak” derken sembol oldu. Artık AKP gençliği dediğiniz zaman akla Kürşat gelecek, lüks arabasının içinde pudraşeker çekerken. Ha bir de danışman vardı sahiden, yerde yatan maden işçisine hırsla uçarak tekme atan!

İŞSİZ ÜNİVERSİTELİ GENÇLER

Ya memleketimin diğer gençleri? Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 200 kişilik işçi alımı için açtığı ilana 52 bin genç başvurdu, bunların 45 bini üniversite mezunu. Zeydan Başkan dertli, “Sosyal bilim okumuş genç kızı park ve bahçeler müdürlüğünde işçi olarak mı çalıştıracağım” diye düşünüyor. Hadi, CHP’li belediyelerde ücretler yüksek, o gençler ücretli öğretmen olsa o paranın yarısını bile alamaz, onun için başvurdu. Ama bu tablo tek değil, Çaykur’un 200 kişilik işçi ilanına da 23 bin genç başvurdu, çoğu üniversite mezunu! İzmir’de Tunç Soyer, 90 bin kişinin CV’sinin önünde durduğunu söylüyor. En yüksek işsizlik oranının üniversite mezunu gençler arasında görülmesi, eğitim politikasının iflas ettiğinin ispatıdır. Her ile, ilçeye açtığınız o üniversite taklidi yüksekokullar, eğitim vermeye değil, o bölgenin esnafını kalkındırmaya, yandaşlarınıza akademik kadro açmaya yarar. Bu sözde eğitim kurumlarından mezun olacak gençler iş bulamaz, işe yaramaz! O gençler ve ailelerinin yıllarını, parasını, umutlarını boşa harcamaktır bu! Yazıktır!

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER

Ya bu ülkenin en yüksek puanlarını tutturmuş, bunun için çok ve disiplinli çalışmış, zeki, yetenekli gençler? Onların da hayatını kararttınız! Bu ülkenin yüz akı üniversitesi Boğaziçi’ne çakma rektör ataması üniversitenin de öğretim üyelerinin de öğrencilerinin de hayatını altüst etti! Kayyım rektöre itiraz eden öğrenciler, her gün hırpalanıyor, gözaltına alınıyor, nezarette yatıyor, serbest bırakılıyor, tekrar itilip kakılıyor. Biri isyan ediyordu: “Bizi rahat bırakın, serbest bırakın da ders çalışalım, sınavlar geldi!” Ve o gençler, eğitimleri bitince başka ülkelere gidecekler; her birini kapıyorlar, onlar da burada kalmıyorlar haklı olarak!

PSİKOPAT GENÇLİK

Ya bu ülkenin bir baltaya sap olamamış, loser, şiddet meraklısı gençleri? Ne kadar çok psikopat yetiştirmişiz! Biri LGBTİ+ bireye şiddet uygular, videoya çekip sosyal medyada yayımlar; diğeri çocuğunun annesini bıçaklar, 16 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğradığı için evlendiği istismarcısının 16 bıçak darbesiyle can verir. Her türlü psikopat türedi: Kedi parçalayan, köpeğe tecavüz eden, kuzuların kulağını kesen, öldüren. Bu manyaklar bir de hayvanlara şiddet uygulayıp videosunu yayımlıyorlar?

OTORİTER VE DİNDAR

AKP, 19 yıllık iktidarının yol haritasında Avrupa Birliği, özgürlükler ve insan haklarından başladı ama viraj ala ala gerçek yüzü olan otoriter ve şeriatçı hedefini artık saklamıyor. Azalan oylarına rağmen iktidarda kalmayı sürdürmek, üstelik de hizmet için değil, ülke kaynaklarını talan etmeye devam etmek için! Esnaf, lokantacı, kahveci parasızlıktan intihar ederken “Ramazanda her yer kapalı!” kararı niye? Pandemide sağlık koşulları bahanesiyle ülkeyi şeriat devletine dönüştürdü; kongreler lebaleb yapıldı ama ramazanda lokantalar kapalı. Toplu iftarı yasaklamaksa amacın, iftar saatinde zaten kısıtlama var, öğle yemeği yiyeceğim, gündüz niye kapatıyorsun? Gece teravihe gitmek serbest, pazar günü bira satın almak yasak! Kürşat’a gelince: AKP’nin yarattığı bir AKGENÇ modelidir, tek değildir ve her anlamda utanç vericidir! O modeli yarattılar, geri kalanların tek derdi bu ülkeden kaçıp gitmek, çünkü inançları kalmadı!