29 Ekim 2022 Cumartesi

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını kutlayacağımız bugün, neyi kutlayacağız? Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının düşman işgalinden kurtarıp laik, demokratik, eşit yurttaşlık haklarını içeren bir hukuk devleti olarak kurdukları Cumhuriyetten geriye ne kaldı da neyi kutluyoruz? 20 yıldır ülkeyi çeşitli kumpaslar ve sandık oyunlarıyla ele geçirip yeterli olmayan bir çoğunlukla yöneten, yönetmekle yetinmeyip rejimi değiştirerek, parlamenter demokrasiyi kaldırıp yerine tek adam kararlarına ve nepotizme mahkûm eden, düzmece bir darbe girişimi sonrası TSK’yi de Atatürkçü kadrolardan temizleyerek güvenliğini sağlayan zihniyetin iktidarda. Üstelik ekonomik krizle açlığa mahkûm ettiği ve sindirip aptallaştırdığı kitlelerle dini istismar ederek kandırıyor iktidarını.Ve yeni bir ikinci yüzyıl vizyonunu açıklarken yaptıkları yapacaklarının teminatıdır, nasıl umutlu olabiliriz? Nasıl kutlayabiliriz Cumhuriyetin 99. yılını?

Umutsuz değilim. Kızgınım! “Türk tipi başkanlıkla uçuracağım” dediği Türkiye Cumhuriyeti gerçekten uçmak üzere ama göklere değil, uçurumdan aşağı! Diyanet İşleri Başkanı adeta bir halife gibi cumhurbaşkanının yanında dolaşırken boşuna mı laiklik ilkesi kabul edildi ve din ve devlet işleri ayrıldı? Cumhuriyetin 99. yılında yayımlanan cuma hutbesinde Atatürk’ün adı yok, sarıklılar tanımıyorlar!

Eğitimde birlik ilkesi boşuna mı koyuldu? Kız öğrencilerinin hepsi tek tip başı bağlı imam hatip okulları dini eğitimle bilim yapmakta? Devrim yasalarıyla kabul edilen kıyafet kanunu da yok artık. Başörtülü polislerin, hâkimlerin haklarını korumak için anayasaya madde koymaya kalkıyorlar! Kadının yeri erkekle eşittir, her yerdedir diyerek ilk kadın pilotu, yanında gezdiren Atatürk, bugün kadının yeri ve görevi çocuk doğurmak ve evde oturmaktır diye aşağılandığını duysaydı bize “Yazıklar olsun, bıraktığım emaneti koruyamadınız” derdi!

Kızgınım ama umutsuz değilim, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye yeni iktidarıyla, yeni cumhurbaşkanıyla Cumhuriyetin fabrika ayarlarına dönülmesi çalışmalarını yapacak! Demokratik ve özgür anayasasını yapacak, kadrolarını yenileyecek. Kadınlar kuluçka tavuk olmaktan çıkıp yeniden birey olacak. Herkes bütün farklılıklarıyla özgür ve eşit olacak! Seçime ve Türk halkının sandık basiretine güveniyorum. Korkmuyoruz, susmuyoruz, yaşasın demokratik, laik, hukuk devleti, gerçek Cumhuriyet!