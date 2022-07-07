Neyi keseceksin zaten kurban sensin

07 Temmuz 2022 Perşembe

Her şey bir yana; hayatın devam etmesi için tencerenin kaynaması lazım. Tencerede taş kaynıyor! Hiç sevmem, tencere tava edebiyatı yapmayı ama bıçak kemiğe dayandı, böylesini 2. Dünya Savaşı’nda bile yaşamamışlardı büyüklerimiz. BİM’de bir paket şeker satıyorlarmış, yaşlı teyze önündeki gence rica etmiş, ona da şeker aldırmış, köşede buluşmuşlar, genç gizlice vermiş teyzeye, daha neler göreceğiz, alooo, pudra şekeri değil, çaya şeker!

Enflasyon rakamları açıklandı, ekonomistler değerlendirmekten bitap düştü, hele televizyon ekranlarında Binali Bey’in feryatları eşliğinde veriliyor, ENAG ve TÜİK verileri arasında yaklaşık 100 puan fark var ki bu bütün çalışanların cebinden para çalmaktır, hırsızlıktır! TÜİK rakamları esas alınarak artışı yapılacak memur zamlarına göre kaymakam en yüksek ücreti alacak olanlardan: 25 bin lira alacakmış, öğretmen 12 bin lira, vaiz öğretmenden daha fazla: Din mi eğitim mi dersen, AKP iktidarında din! Ancak cahil kalırsan razı oluyorsun.

SÜRÜNÜYORUZ

Gazetemden aldığım ücreti yazmayacağım, iban yolla, yardım edelim dersiniz diye... Biz bağımsız ve muhalif bir gazete olduğumuz için gazetemizin de geliri yok, şarkıdaki gibi sürünüyoruz. Göstergelere baktım da üniversitede kalmış olsaydım şimdi en az dört misli ücret alıyor olacaktım.

Mesele benim durumum değil, hepimizin durumu, hepimiz aynı gemide ve aynı yoksulluktayız. Kimileri daha yoksul. Asgari ücreti bile bulamayan var. Asgari ücrete bu zam gelince işten atılacaklar var. İşsizler var, emekliler var. Onların tenceresinde taş kaynıyor. Çocukları da bu kış meyve yemedi, yazın da yiyemeyecek.

Ama aynı gemide olmayanlar var: Hani “AKP’nin oyu niye hâlâ yüzde 28’lerin altına düşmüyor” diye soruyorsunuz ya, işte onlar bu gemide değil! Çift değil, üç değil, dört beş maaş alanlar. Yönetim kurullarında bir saat bulundu diye huzur hakkı alan ve yıllık resmi gelirleri milyarı bulanlar. Milletvekilleri! En genç milletvekili Rümeysa Kadak mesela, ayda çıplak 60 bin lira alacak, Meclis’te gören yok. Yolluğu, yurtdışı gezilerinde görevlendirmesi cabası. Emekli olmuş ve halen milletvekili olanlar 98 bin 800 tl alacak. Ve şimdi üç ay boyunca tatil yapacaklar? Çok çalışmışlar. Emirle el kaldırıp indirmek çok yorucu bir iş. Emekli vekil 34 bin. Emekli sade vatandaş 3 bin 500. Milletvekillerinin emekliler dahil, bütün sağlık harcamalarının da bedava olduğunu hatırlatayım. Dünyanın hiçbir yerinde vekilin gerçeğinden bu kadar farklı maaş aldığı yoktur. Enflasyon açıklanmadan önce kendi maaşlarına zam yaptılar, sonra üç ay tatil kararı aldılar, çünkü çoğu hacca gideceklermiş! Kurban Bayramınız hayırlı olsun, unutmayın ki gerçek kurbanlar biziz. Biz... Koyunun aptalı da kasabın bıçağını yalarmış!

Not: Lütfen kalabalıkta maskenizi takın, hijyene de dikkat edin. Hem korona, hem viral enfeksiyon salgını var. Perişan ediyor.